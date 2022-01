Tanxugueiras: "Queremos transmitir en Eurovisión valores del feminismo y respeto por la diversidad lingüística"

¿Están sorprendidas con todo este fenómeno de Eurovisión y este éxito tan increíble que están teniendo?



Sabela Maneiro: La verdad es que sí que es una sorpresa muy, muy grata. Esperábamos repercusión, pero esto, la verdad es que es la leche.



¿Se habían planteado jamás participar a Eurovisión?





Aida Tarrío: No es una cosa que estuviese en nuestra mente. La verdad es que siempre éramos nivel usuario. Sí que lo veíamos en casa, pero no nos parábamos mucho. Es verdad que a partir de estar en el Benidorm Fest, tan solo por respeto a la gente que le gusta el mundo eurovisivo y por conocer más, estos dos meses nos hemos metido en el mundo de Eurovisión. Hemos visto muchas actuaciones y nos hemos formado mucho. Cada día somos más eurofans.

Ustedes cantan en gallego. ¿Qué significa poder ser las primeras representantes de España a Eurovisión que canten en una lengua cooficial?



S.M: Lo que queremos hacer con todo esto es normalizar de una vez por todas que las lenguas existen. No hay ninguna lengua que insulte, lo hace solo si utilizas palabras malsonantes. Lo que nos encantaría es que se conociera por todo el mundo que España es multicultural, que tiene una diversidad lingüística increíble.

¿Cómo valoráis que nunca se haya cantado en otra lengua que no sea el castellano?



A.T: Todo este orgullo de pueblo y orgullo por las lenguas que se está creando es el premio que nos llevamos nosotras. Representar a Galicia y a un idioma cooficial es nuestro premio. A partir de aquí, tengo esperanzas de que se dé un paso muy grande para que en los años que vienen sea aún más inclusivo y diverso.



Tanxugueiras, en una imagen de archivo. — ROCÍO CIBES

Además, en la canción ‘Terra’ habéis incluido frases en euskera y en catalán.

A.T; S.M: Estamos tan orgullosas de nuestro idioma, de nuestra cultura y de nuestras raíces… Queríamos que todas las personas se sintieran identificadas y tuvieran un trocito de la canción, que dijeran “es mía también".

Hacen música tradicional en gallego. En una industria musical donde es tan difícil mantenerse, ¿cómo lo hacen?

A.T; S.M: La verdad es que las cosas están cambiando muchísimo. Nosotras siempre decimos que tenemos la suerte de ir en brazos de gigantes -como pueden ser todos los grupos de Galicia- que movieron mar y tierra porque nuestra música fuera valorada. Nos abrieron el camino. Pero es difícil. Es bastante complicado. Una cosa positiva es que lo que hacemos aquí en Galicia es muy exportable. Pero, como todo, es complicado, porque aquí hay que vivir de esto.

Además, cogen música y letras tradicionales y las reinterpretan con perspectiva de género.

A.T: Las señoras que antes no sabían escribir ni leer hacían verdadera poesía. Pero claro, vivían en los tiempos que vivían. Creemos que sí que está bien saber las coplas que se cantaban antes, las coplas machistas, dejarlas a un lado y que queden ahí para que quede constancia y no volver a repetirlo. Pero, obviamente, nosotras sabemos que tenemos un altavoz muy grande y queremos transmitir unos valores, sobre todo a las niñas pequeñas que nos escuchan, de feminismo y de empoderamiento.



'Tanxugueiras' fue la palabra del año 2021 en Galicia. En Madrid, Spotify ha colgado un anuncio explicando cómo se pronuncia. ¿Está costando mucho que la gente lo diga bien?



A.T; S.M: Respecto a la palabra del año, la verdad es que una de las cosas que más contentas nos pone es que hemos puesto un pueblo en el mapa. Por otro lado, sobre la pronunciación, llevamos años con el grupo y a la gente de Galicia también le cuesta decir nuestro nombre. Sabíamos que, cuando esto se abriera, a la gente le iba a costar muchísimo. Creo que es una guerra que está perdida, para que mentir, pero la intención es lo que cuenta. Vemos a la gente intentarlo y esto, para nosotras, es lo importante. A los que les cuesta, siempre le decimos que nos pueden llamar ‘tanxus’, es riquiño y suena muy bien.

Su principal rival, según los ránquines, es Rigoberta Bandini, con su tema feminista ‘Ay, mamá’. ¿Cómo llevan esta rivalidad?

A.T, S.M: No hay rivalidad. En el hotel coincidimos con ella, hablamos con ella y llegamos a la conclusión de que menuda tontería. Qué rivalidad va a haber con una persona, con un artista, que tiene una forma de pensar muy, muy, muy parecida a la nuestra, que lo único que cambia es el estilo musical y la lengua en que canta. Compartimos totalmente lo que piensa Rigoberta y lo que dice la canción. Aunque quisiéramos verla como rival, sería ir en contra de nuestros principios. Nosotras partimos de que la mayor rival que dicen que tenemos es una de las artistas que nosotras admirábamos desde hace mucho tiempo. Nosotras somos fans de Rigoberta.