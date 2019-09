Aunque se estrenan varias comedias (por suerte siempre hay alguna en el calendario de cada mes), septiembre apuesta en sus estrenos por un menú cargado de intensidad y temáticas muy serias. Vuelven The Deuce y su acercamiento al mundo del porno -esta vez en los ochenta y en formato VHS- y regresan también los alumnos de Élite con sus dramas adolescentes y una nueva trama criminal que se suma a la de la temporada anterior. Además, Christopher Plummer intenta descifrar por qué se cayó un avión; Miguel Ángel Silvestre se adentra en el corredor de la muerte como Pablo Ibar; Forest Whitaker se mete en la piel de un mafioso de Harlem real y Netflix junta en una misma serie a Eduard Fernández y David Tennant.

'Departure: Vuelo 716-8' (2 de septiembre, Calle 13)

Una investigadora aeronáutica y su exjefe unen fuerzas para intentar aclarar qué es lo que ha sucedido con el vuelo comercial 716, que desapareció de manera misteriosa cuando sobrevolaba el Atlántico. Ella se llama Kendra Malley y está interpretada por Archie Panjabi. Él, Howard Lawson, es el veterano actor Christopher Plummer. Juntos protagonizan un thriller en torno a las conspiraciones y las zancadillas a la hora de resolver un caso complicado. Entre las hipótesis que barajan, desde el suicidio del piloto a un posible ataque terrorista. Se estrena en Calle 13 el lunes 2 de septiembre con la emisión de un capítulo doble y después uno por semana hasta completar los seis que componen la temporada.

Una más: Segunda temporada de La tregua (Sundance TV).



'Back to Life' (3 de septiembre, Filmin)

Back to Life llega a España con el cartel de la serie que sustituyó a Fleabag’en la parrilla de la BBC. Una misión complicada, pero de la que salió airosa. Comedia creada por Daisy Haggard, está compuesta como su predecesora por seis episodios de una media hora de duración y cuenta con una protagonista femenina poco usual. Esta es Miri, una mujer que cuando abandona su vida entre rejas tras 18 años encerrada vuelve a vivir en el pueblo de sus padres, donde es famosa por el crimen que cometió.

Dos más: Estreno de Continuum (Syfy) y quinta temporada de Schitt’s Creek (Movistar Series).



'Call My Agent' (4 de septiembre, Cosmo)

Los representantes Mathias (Thibault de Montalembert), Gabriel (Grégory Montel), Andréa (Camille Cottin) y Arlette (Liliane Rovère) siguen al pie del cañón en su tercera temporada. Salvar el obstáculo de la muerte del fundador de la agencia no fue fácil, pero su oficina no deja de abrir sus puertas a alguno de los rostros más famosos del cine y la televisión franceses. En esta nueva tanda de episodios, sin ir más lejos, se dejan ver por allí nada más y nada menos que actores de tanto renombre internacional como Jean Dujardin (The Artist), Isabelle Huppert (Elle) y Monica Bellucci (Spectre). Call My Agent ha sido renovada ya por una cuarta temporada y la tercera la forman seis episodios.

Dos más: Estreno de A sangre fría (Calle 13) y segunda temporada de Mayans M.C. (HBO España).



'Élite' (6 de septiembre, Netflix)

Llega septiembre, el elitista colegio de Las Encinas abre sus puertas y becados e hijos de familias bien vuelven a clase sin haber superado aún el asesinato de una de sus alumnas, la díscola Marina. Si la primera temporada fue un torrente de emociones, la segunda promete redoblar la apuesta merced a la búsqueda de un culpable que el espectador tiene identificado, pero no los alumnos, que para poder pasar página tendrán que aclarar ese misterio y los nuevos que les plantean los guionistas de Élite. Entre las incorporaciones al reparto, Jorge López,Georgina Amorós y Claudia Salas.

Una más: Estreno de El espía (Netflix).



'L.A.'s Finest: Policías de Los Ángeles' (9 de septiembre, AXN)

Jessica Alba y Gabrielle Union son dos agentes de policía de Los Angeles con sus propios métodos y unas vidas un tanto complicadas. Son compañeras de patrulla, pero es posible que no lo sepan todo la una de la otra. Creada por Brandon Margolis y Brandon Sonnier, L.A.’s Finest recupera al personaje que Union ya interpretó en Dos policías rebeldes. Ella, productora aquí también, vuelve a ser Syd Burnett y ha dejado atrás sus trabajos contra los cárteles de la droga para patrullar las calles de LA.

Una más: Tercera temporada de Ransom (AMC).



'The Deuce' (10 de septiembre, HBO)

Tercera temporada de la última serie creada por David Simon (The Wire), que arrancaba en el mundo del porno en los años setenta en Nueva York. En esta nueva tanda de episodios aquella década ha quedado atrás y la acción salta a 1985, con el VHS como el medio preferido por los consumidores para acceder al cine para adultos. El SIDA hace acto de presencia y la calle 42, dice la sinopsis oficial facilitad por HBO, "se ha deteriorado hasta convertirse en un hervidero de crímenes violentos incontrolados y tiendas de video de mala muerte". No cambia la cabeza de cartel para su despedida con el dúo James Franco y Maggie Gyllenhaal al frente.

Dos más: Tercera y última temporada de Jamestown (Cosmo) y el estreno de El tiempo de la felicidad (Filmin). Esta última podría cambiar su fecha de estreno al 17.



'En el corredor de la muerte' (13 de septiembre, Movistar+)

La historia de Pablo Ibar, el español encerrado en el corredor de la muerte como culpable por un triple asesinato en Estados Unidos en los noventa, da el salto a la televisión de la mano de Movistar+ y Bambú Producciones. La serie ha sido creada por creada por Ramón Campos, Gema R. Neira y Diego Sotelo basándose en el libro de Nacho Carretero y cuenta con Miguel Ángel Silvestre para el papel de Ibar. Compuesta solo de cuatro episodios, arranca poco antes de los asesinatos ocurridos el 27 de junio de 1994 en un barrio de Miami en el que dos mujeres y un hombre fueron tiroteados. La trama sigue la investigación, el juicio y cómo estos han afectado al condenado y a su familia.

Dos más: Estreno de Undone (Amazon) y segunda temporada de Mr. Inbetween (HBO).



'Temple' (17 de septiembre, Sky)

Basada en la serie noruega Valkyrien, Temple aterriza en Sky este mes en dos partes. De entrada, el 17, los cuatro primero episodios. El resto, los cuatro restantes, estarán disponibles en la plataforma a partir del 24. En cuanto a la trama, esta sigue a Daniel (Mark Strong) y se mete de lleno en una clínica ilegal abierta en los túneles existentes bajo la estación de metro llamada Temple. Él es un médico dispuesto a ayudar a quienes no pueden pagarse una operación o un tratamiento en la superficie. El personaje de Strong está acompañado por Anna (Carice van Houten) y Lee (Daniel Mays).

Una más: Sexta temporada de Younger (TNT).



'Criminal' (20 de septiembre, Netflix)

El de Criminal es uno de los estrenos más sugerentes de este mes debido a su propuesta formal. La acción transcurre en una sala de interrogatorios. La serie narra 12 historias en cuatro países distintos. En España transcurren tres de ellas, dirigidas por Mariano Barroso y con protagonistas como Carmen Machi, Inma Cuesta, Eduard Fernández, Emma Suárez y Álvaro Cervantes, entre otros. Los otros territorios implicados en la producción son Reino Unido, Francia y Alemania. En la parte británica destacan en el reparto David Tennant y Hayley Atwell. George Kay y Jim Field Smith son los showrunners encargados de que vigilar que todo encaje.

Una más: Segunda temporada de Desencanto (Netflix).



'The Politician' (27 de septiembre, Netflix)

Proyecto de Ryan Murphy para Netflix que tiene como protagonista a Payton Hobart (Ben Platt), un estudiante sin problemas para llegar a fin de mes afincado en Santa Bárbara, California, que siempre supo que su fin último era acabar en la Casa Blanca. La serie sigue, en clave de comedia y con mucha sátira, su carrera política desde el instituto y su campaña para hacerse con la presidencia del Consejo Estudiantil. Después vendrán Harvard y el salto a la política de mayores. Gwyneth Paltrow y Jessica Lange se han sumado a la aventura.

Dos más: Cuarta y última temporada de The Good Place (Netflix) y temporada 16 de Anatomía de Grey (Fox Life).



'El padrino de Harlem' (30 de septiembre, HBO)

En 2007 Ridley Scott estrenaba American Gangster con Denzel Washington en el papel del mafioso Frank Lucas. Ahora, Chris Brancato (Narcos) y Paul Eckstein viajan atrás en el tiempo y lanzan El padrino de Harlem, una secuela de aquella historia que se desplaza hasta el Harlem de los años sesenta. Allí conviven (o más bien luchan) los bajos fondos y quienes pelean por los derechos civiles. La serie que ahora estrena HBO se centra en la historia real del jefe criminal Bumpy Johnson, al que da vida Forest Whitaker. En el reparto también figuran Vincent D’Onofrio y Giancarlo Esposito.