Vuelven los Windsor. The Crown, una de las producciones más aplaudidas y exitosas de Netflix, cruza su ecuador con el estreno de la cuarta de seis temporadas. Arranca en los últimos años de la década de los setenta y esta nueva entrega de la serie creada por Peter Morgan aterriza con dos grandes alicientes con nombre propio: Margaret Thatcher y Lady Diana Spencer. A la primera la interpreta Gillian Anderson. A la segunda, Emma Corrin. Una de las muchas singularidades de The Crown es que sus personajes principales cambian de actor que los interpreta para cada etapa de su vida. A continuación, una guía con el quién ha sido quién, quién lo es ahora y quién lo será en el futuro en el caso de algunos de los personajes más importantes.

Isabel II

La hija de Isabel Bowes-Lyon y Jorge VI fue coronada el 2 de junio de 1953. Desde entonces, ha sido la reina y desde el trono ha tenido que capear infinidad de temporales tanto sociales como políticos, económicos y familiares. Una vida larga y prolífica en material dramático que ha dado lugar a una serie en la que es la absoluta protagonista, con permiso del resto. En las dos primeras temporadas la actriz que le dio vida fue Claire Foy, a quien su interpretación le valió el Globo de Oro en 2017 y el Emmy un año más tarde. En los BAFTA, donde "jugaba en casa", obtuvo dos nominaciones sin premio. En la tercera temporada recogió el testigo uno de los grandes nombres de la interpretación británica, Olivia Colman, a la que nominaron al Globo de Oro y a los Emmy en 2020. Para la quinta y la sexta se ha anunciado oficialmente que será Imelda Staunton (A Confession) quien se ponga la corona para la versión más madura de la monarca.

Claire Foy, Olivia Colman e Imelda Staunton como Isabel II en 'The Crown'. — Netflix

Príncipe Felipe

Príncipe Felipe, duque de Edimburgo, príncipe consorte... al marido de Isabel II desde 1947 se le acumulan los títulos. Retirado ya de la vida pública por la Casa Real que rige su esposa, su personaje ha dejado alguno de los momentos más memorables de la serie. Como aquel de caza en África tan comentado en la primera temporada. Entonces era el ex Doctor Who Matt Smith quien lo interpretaba. Lo hizo hasta la tercera tanda de episodios, donde el papel de consorte de la reina pasó a Tobias Menzies (The Therror). De cara al último tercio, está confirmado que será Jonathan Pryce (Tales from the Loop) quien se convierta en el padre del destinado a ser futuro rey.

Matt Smith, Tobias Menzies y Jonathan Pryce como Príncipe Felipe en 'The Crown'. — Netflix

Princesa Margarita

Hermana menor de Isabel II y casi siempre a la sombra de la corona, en muchos casos ha sido la nota discordante y a la vez divertida de las primeras temporadas de The Crown. Sus romances, sus escapadas y su visita a Estados Unidos dieron mucho que hablar en el mundo real y también mucho juego en la ficción. En la dos primeras entregas estuvo interpretada por Vanessa Kirby. Después, con el cambio del reparto principal, fue Helena Bonham Carter quien se convirtió en la "hermanísima", fallecida en 2020 a los 71 años de edad. Para los últimos años de su vida se ha elegido a la actriz Lesley Manville.

Vanessa Kirby, Helena Bonham Carter y Lesley Manville como la Princesa Margarita en 'The Crown'. — Netflix

Príncipe Carlos

Aunque la protagonista principal de The Crown es su madre, los seguidores de la serie están expectantes ante el estreno de esta nueva temporada por cómo se abordará y retratará el romance real más mediático y trágico de la era moderna. El príncipe Carlos, hijo de Isabel II y el príncipe Felipe, fue interpretado en las primeras temporadas por los actores Billy Jenkins y Julian Baring aunque sin gran peso en la trama. Ahora el papel es de Josh O’Connor. De cara a las dos últimas no se ha confirmado todavía qué actor le dará vida, pero se ha rumoreado en las últimas semanas que Dominic West (The Wire) podría ser una opción.

Josh O’Connor como Príncipe Carlos en 'The Crown'. — Netflix

Princesa Diana

Hasta esta cuarta temporada no se ha incorporado a la trama LadyDi y su aparición es de las que se esperan con más ganas. Su vida da para una serie en sí misma, aunque en The Crown solo será una parte más de la ajetreada vida de Isabel II. La elegida, que ya ha lucido vestido de novia y de fiesta en las fotos promocionales de los capítulos que llegan este domingo a Netflix, ha sido Emma Corrin. La que fuera la encantadora Esme de Pennyworth solo interpretará a Diana Spencer, madre de los príncipes Guillermo y Enrique, en esta temporada. Para las dos últimas la elegida es Elizabeth Debicki, a la que se pudo ver en El Infiltrado y en la película Tenet, de Christoper Nolan.

Emma Corrin como Lady Di en 'The Crown'. — Netflix

Camilla Parker Bowles

La segunda esposa del Príncipe Carlos y siempre señalada como la tercera en discordia en la relación del heredero al trono británico y la madre de sus dos hijos, Camilla Parker Bowles, está interpretada por la actriz Emerald Fennell, que ha defendido con fervor a la persona en la que se basa su personaje. Su romance con el heredero al trono y su relación posterior cuando ambos estaban ya casados hizo correr ríos de tinta en los tabloides británicos. Convertida al final en la segunda esposa de Carlos de Inglaterra, a Fennell le han tocado los primeros años públicos de Camilla Parker Bowles con su historia de amor truncada. Se desconoce quién la dará vida en las temporadas quinta y sexta.

Emerald Fennell como Camila Parker en 'The Crown'. — Netflix

Otros miembros notables de la familia real

Isabel Bowes-Lyon, la Reina Madre, ha estado interpretada por Victoria Hamilton en las primeras temporadas y ahora el papel le corresponde a Marion Bailey. La aparición del rey Jorge VI, padre de la actual reina, fue fugaz dadas las circunstancias de su temprano fallecimiento en 1952. En esos pocos capítulos le dio vida Jared Harris (Fringe). Antony Charles Robert, el fotógrafo convertido en marido de la princesa Margarita tras su romance imposible con Peter Townsend (Ben Miles) fue primero Matthew Goode (El descubrimiento de las brujas) y después Ben Daniels.

Jared Harris como el rey Jorge VI y Victoria Hamilton como la Reina Madre en 'The Crown'. — Netflix

El puesto de Primer Ministro en 'The Crown'

El cambio de actor que interpreta al inquilino del 10 de Downing Street tiene que ver con el resultado de las elecciones del periodo que abarca cada temporada y no con el crecimiento o envejecimiento del personaje. Así, y siendo la interpretación de Gillian Anderson como Margaret Thatcher uno de los puntos más interesantes de la cuarta temporada que se estrena ahora y de las que más elogios ha despertado entre los críticos, antes de la conocida como Dama de Hierro, pasaron por The Crown Winston Churchill y Harold Wilson. Al primero lo interpretó un sobresaliente John Lithgow. Al segundo, Jason Watkins, quizás menos efectista, pero igualmente eficaz.