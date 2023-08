Dimiten 11 miembros del cuerpo técnico de la selección en apoyo a Hermoso

La rebelión de las campeonas del mundo de fútbol femenino contra la cúpula de la Federación Española ya cuenta con el apoyo de gran parte del cuerpo técnico de la selección española tras el discurso del presidente, Luis Rubiales, del pasado viernes, en el que se negó a dimitir, cargó contra el feminismo y aseguró que el beso a Jenni Hermoso fue "consentido".

Este sábado, once miembros del cuerpo técnico del equipo han puesto sus cargos a disposición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en apoyo a Hermoso y al resto de las jugadoras internacionales, que el viernes salieron al unísono en defensa de su compañera al anunciar que no volverían a competir con la selección si no había cambios en la directiva.

Entre las personas que firman el comunicado no se encuentra el seleccionador, Jorge Vilda, muy cercano a Rubiales y contra quien ya hubo quejas de hasta 15 jugadoras, algunas de las cuales decidieron dejar el conjunto nacional. Rubiales ya anunció el viernes que ofrecía a Vilda la renovación como técnico durante otros cuatro años con un salario de medio millón de euros

En concreto, hay una decena de miembros del cuerpo técnico que acompañó al seleccionador nacional femenino en el pasado Mundial de Australia y Nueva Zelanda, a las que se suma la seleccionadora nacional Sub-19, Sonia Bermúdez. Todas las publicaciones van acompañadas del lema "se acabó" con el que las jugadoras de las selección y muchas otras futbolistas en activo salían en defensa de Hermoso.

Los demás firmantes son Montse Tomé (Asistente Técnico), Javier Lerga (Asistente Técnico), Eugenio Kenio Gonzalo (Asistente Técnico y seleccionador femenino Sub-17 y Sub-16), Blanca Romero (Preparadora Física Selección), Carlos Sánchez (Entrenador Guardametas) y Rubén Jiménez (Técnico Analista).

Denuncian que a las integrantes femeninas del 'staff' se las obligó a sentarse en primera fila durante el discurso de Rubiales

Los críticos del equipo técnico de Vilda se han pronunciado así en una nota publicada en X (antes Twitter), en la que manifiestan "su más firme y rotunda condena ante la conducta mostrada por el presidente de la Federación Española de Fútbol", Luis Rubiales, con Hermoso. Hacen suya la versión de los hechos de la futbolista, en contra de la facilitada por el presidente por el último comunicado de la Federación.

"Ante las inaceptables actitudes y manifestaciones realizadas por el máximo dirigente de la RFEF", han presentado su dimisión tal y como ya habían avanzado este sábado algunos medios de comunicación.

Destacan nombres como el de Montse Tomé, segunda entrenadora de la selección, a quien Rubiales ofreció en directo el viernes, ante la polémica Asamblea de la RFEF, que asumiera el puesto de directora deportiva.

Los y las técnicos recalcan que durante esta Asamblea General Extraordinaria el dirigente "no presentó su dimisión" y "ofreció un relato que no refleja en modo alguno lo sentido por la citada jugadora, quien ha manifestado expresamente que se sintió víctima de una agresión". "Esta parte del Equipo Técnico apoya a Jennifer Hermoso haciendo suya la versión ofrecida por esta", añaden.

Además, tras la polémica surgida por las imágenes en las que Montse Tomé, a la que Luis Rubiales ofreció en ese momento la Dirección Deportiva, y Sonia Bermúdez aparecían aplaudiendo durante la Asamblea, puntualizan que junto a "la incomodidad de tener que asistir obligatoriamente" a esta reunión.

“A varias de las integrantes femeninas del staff técnico se les obligó a colocarse en primera línea, exponiendo su imagen e intentando dar a entender a la sociedad y jugadoras que compartían las tesis del presidente de la RFEF”



"Se produjo un hecho especialmente hiriente para este cuerpo técnico, ya que a varias de las integrantes femeninas del staff técnico se les obligó a colocarse en primera fila, exponiendo su imagen e intentando dar a entender a la sociedad y jugadoras, que compartían las tesis del presidente de la RFEF".

La FIFA ha anunciado este viernes que suspende temporalmente a Rubiales mientras se lleva a cabo una investigación por parte de su Comisión Disciplinaria. La medida durará al menos 90 días, por lo que la RFEF ya ha anunciado que Pedro Rocha, considerado el delfín de Rubiales, asume la Presidencia interina, según marchan los estatutos de la organización.

Por su parte, el Consejo General de Deportes ya ha elevado al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) varias denuncias contra Rubiales por una posible vulneración de la Ley del Deporte y del Real Decreto sobre Disciplina Deportiva. Unas infracciones que considera "muy graves" y que posibilitan una suspensión cautelar del dirigente.