De la Fuente se disculpa por aplaudir a Rubiales pero no dimite: "No supe estar a la altura"

El técnico de la selección española de fútbol, Luis de la Fuente, ha comparecido este viernes ante los medios de comunicación para pedir disculpas por sus aplausos al suspendido presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, durante su discurso del pasado viernes ante la Asamblea General Extraordinaria, en la que Rubiales no dimitió tras el escándalo por el beso forzado a Jenni Hermoso.

El seleccionador nacional masculino asegura que acudió a la cita pensando que Rubiales iba a dimitir y que se vio superado por la situación, un "shock" ante el que afirma que no supo reaccionar.

Sin embargo, a pesar de las críticas recibidas en la última semana, De la Fuente considera que no tiene que dimitir de su puesto al frente de la selección masculina. "Pido perdón por unas críticas totalmente merecidas, pero no tengo que dimitir", ha dicho en rueda de prensa.

"Cuando sales y te ves en las cámaras, dices: No me reconozco"

"Acudí a la Asamblea, convencido, igual que la mayoría que nos encontrábamos, de vivir un acto protocolario de despedida del presidente, pero se transformó en una situación diferente para la que no estaba preparado", ha dicho el técnico riojano.

"Estos gestos no representan mis valores ni mi forma de actuar en la vida, siempre he estado del lado de la igualdad y del respeto", ha asegurado. "Cuando sales y te ves en las cámaras, dices no me reconozco", ha añadido.

"Todos recordamos lo que pasó tras la final del Mundial, y ni Jenni (Hermoso) ni el resto de compañeras son responsables de lo que allí aconteció. Me gustaría pasar página y volver a hablar de fútbol. No tengo que dimitir, tengo que pedir perdón", ha traslado el seleccionador nacional masculino.

De la fuente tardó dos días en emitir un comunicado oficial en el que censuraba la actitud de Rubiales, un silencio que la acarreó múltiples críticas, ya que lo hizo solo después de que la FIFA suspendiera temporalmente al presidente de la Federación.