Jorge Vilda entrenará a la selección femenina de Marruecos

El exseleccionador nacional Jorge Vilda será el nuevo entrenador de la selección femenina de Marruecos. Vilda llega al banquillo marroquí tras ganar el Mundial con el conjunto español y ser relegado de su puesto por su conducta tras el escándalo del beso no consentido de Rubiales a Jenni Hermoso.

El exseleccionador nacional ha firmado por cuatro años, con el objetivo de conseguir clasificarse en el Mundial de 2027. Así lo confirmaba Marruecos este jueves mediante un comunicado: "La Real Federación Marroquí de Fútbol ha contratado al exseleccionador español, Jorge Vilda, para entrenar a la selección nacional femenina de fútbol de Marruecos en la siguiente etapa como sucesor de Reynald Pedros, cuyas funciones cesaron y al que se agradeció el trabajo realizado durante su misión al frente de la selección femenina de fútbol, en particular la clasificación para la segunda ronda del torneo Copa del Mundo".

Además de entrenar a la selección femenina, el técnico también ejercerá el cargo de director deportivo y coordinará las categorías inferiores del equipo marroquí. Según ha adelantado la Cope, el seleccionador aterriza en el banquillo de Marruecos por recomendación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Cabe recordar que la Federación española y la marroquí han ido de la mano en la candidatura conjunta que albergará la Copa del Mundo de 2030 junto a Portugal.

Esta misma semana Vilda ha tenido que declarar en la Audiencia Nacional (AN) en condición de imputado por el caso Rubiales. El exseleccionador español se encuentra bajo investigación por presunto delito de coacciones a la jugadora Jenni Hermoso.

La futbolista declaró ante la Fiscalía que Vilda presionó a sus familiares para que ella realizara un vídeo a favor de Luis Rubiales, después de que inicialmente fuese el expresidente de la RFEF quién había pedido a la jugadora salir juntos en el vídeo.

Hermoso explicó en sus declaraciones ante la Fiscalía como Vilda habría intentado abordar a su hermano hasta en tres ocasiones en el avión de regreso a España.

El exseleccionador femenino negó ante el juez de la AN las presiones al hermano de la jugadora, aunque sí admitió que había hablado con él en el avión de vuelta.

De hecho, Rubiales señaló a Vilda en su declaración, indicando que fue el exseleccionador el que habló con el hermano de Hermoso. "Yo no sabía ni que el hermano venía en el avión. Yo me enteré después porque Jorge Vilda, que venía sentado detrás mía, me dijo: 'Vengo de hablar con el hermano de Jenni, que es un tío razonable y tal, y va a hablar con ella", afirmó el expresidente de la RFEF.

Vilda también aseguró en su declaración que no presenció el beso no consentido, pero fue consciente del cambio de ambiente del campo al avión, donde había una mayor tensión, y se amparó en ello para justificar su conversación con el familiar de Hermoso.