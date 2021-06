Sanidad quiere vacunar ya a los más jóvenes y pide que no se les estigmatice

Sanidad quiere conseguir coberturas de vacunación elevadas, solapando los grupos etarios, para "meter en vereda" los incrementos de contagios que se están produciendo entre los grupos de población no vacunados, especialmente los más jóvenes, a los que pide no estigmatizar. Así, lo ha expresado en rueda de prensa la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, que ha reclamado que "no se estigmatice" a los jóvenes, porque, según palabras del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, "era esperable" que aparecieran brotes al final de los cursos académicos: hay más interacción y se viene de año y medio de pandemia.