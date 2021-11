DIRECTO | Los países ricos se blindan ante la aparición de la variante ómicron

La OMS destaca que aún no hay indicios de que ómicron genere más casos graves

La Organización Mundial de la Salud ha destacado que todavía no hay indicios de que la variante ómicron provoque más casos graves de covid u otros síntomas respecto a cepas anteriores. El grupo de estudio de la OMS ha querido insistir en que "comprender el nivel de gravedad de la variante ómicron podrá tardar varios días o semanas". Los expertos añadieron que la variante parece aumentar el riesgo de reinfección (la posibilidad de que una persona que ya ha tenido previamente covid-19 vuelva a contraer la enfermedad), pero que "todavía no está más claro si es más contagiosa" en otros casos, informa EFE. Por otro lado, muchas de las primeras infecciones por ómicron reportadas son de estudiantes universitarios, "jóvenes que tienden a sufrir formas mas moderadas de la enfermedad", destacaron los miembros del Grupo Asesor de Expertos en la Evolución de Virus de la OMS. Sobre la respuesta de los tratamientos anticovid, los científicos señalaron que los corticoesteroides y los antagonistas de interleucina-6 (IL6) parecen seguir siendo eficaces en pacientes graves, mientras que no hay conclusiones todavía sobre la respuesta de las vacunas existentes a la variante ómicron.