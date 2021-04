Ayuso, a Gabilondo:"Si es verdad que no quieren que esté Vox que me apoyen a mí"

La presidenta madrileña y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido al PSOE que le apoye en la investidura para no depender de Vox, después de las fuerzas progresistas hayan pedido hacer un cordón sanitario a la ultraderecha.



"Si es verdad que no quieren que esté Vox que me apoyen a mí. Ya está. Solucionado", ha afirmado este martes en una entrevista en RNE. Pero a renglón seguido ha añadido que ella "no pacta con el desastre" en referencia al candidato socialista, Ángel Gabilondo. "Con el desastre, insisto, no pacto, y eso es lo que está siendo el PSOE: un auténtico desastre y una calamidad". La dirigente 'popular' ha asegurado que ella "no hace cordones sanitarios contra nadie".