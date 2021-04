Hasta ahora, el autor de la carta con una navaja ensangrentada enviada a la ministra Reyes Maroto sólo ha sido identificado como un hombre residente en El Escorial que supuestamente padece esquizofrenia. Público ha podido constatar que se trata de la misma persona que remitió en febrero otra carta (con sólo un CD de música y una nota ilegible en su interior) al portavoz de EH Bildu en el Congreso, Jon Iñarritu.

El autor de ambas misivas, que incluían el nombre del remitente, es un varón apellidado Escudero Arias-Dávila*, de 65 años, que vive en una urbanización de San Lorenzo de El Escorial y está emparentado con Iván Espinosa de los Monteros, diputado de Vox y marido de Rocío Monasterio, candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid por ese partido de ultraderecha.

Ante el enorme parecido entre los dos sobres, Iñarritu solicitó información acerca del remitente y le confirmaron oficialmente que el nombre que figura es el mismo, según ha podido saber este diario. Un análisis de urgencia con un experto calígrafo también confirmó que ambas direcciones estaban escritas por la misma persona, con una grafía característica de la letra 't' y un curioso entrecomillado simple de los nombres propios.

Carta a Iñarritu con un CD a finales de febrero

Público se ha puesto en contacto con Iñarritu, quien ha recordado que no le había dado ninguna importancia a la carta que recibió en marzo –el matasellos es del 24 de febrero, pero al ir dirigida al Congreso de los Diputados tardó algún tiempo en llegar a sus manos–, porque pensaba que se trataba de una más de las muchas que reciben los políticos enviadas por iluminados. En realidad, ni siquiera pudo llegar a entender lo que pretendía contarle en la nota adjunta.

"Pero cuando vi el sobre enviado a la ministra Maroto, enseguida me llamó la atención el tipo de sobre y luego, cuando me fijé más, me di cuenta de que la letra de ambos era idéntica", relata Iñarritu. "Las letras y los números, eran caligráficamente coincidentes, así que decidí pedir mas información sobre este asunto y me confirmaron que en ambos casos el remitente era el mismo".

Ese remitente, Escudero Arias-Dávila, es uno de los ocho hijos de Juan José Escudero Hormaeche, conde de Guijas-Albas, y de Teresa Arias-Dávila y Danvila (condesa de Guijas-Albas), y pertenece a una amplia saga familiar con la que está emparentado Iván Espinosa de los Monteros y de Simón, hijo del IV marqués de Valtierra.

Un embajador de Franco ante el III Reich de Hitler

El fundador de la saga fue el I Marqués de Valtierra, título concedido a Carlos Espinosa de los Monteros y Sagaseta de Ilurdoz en 1907 por Alfonso XIII. Fue militar y llegó a ser capitán general de la IV Región Militar (Burgos) y embajador en Francia. Tuvo siete hijos, entre ellos Carlos, bisabuelo de Iván Espinosa de los Monteros, y Eugenio.

Por su parte, Eugenio Espinosa de los Monteros fue el tercer embajador de Franco ante el III Reich de Hitler, nombrado en julio de 1940. Él fue uno de los encargados, junto al ministro de Exteriores Ramón Serrano Súñer, de organizar el encuentro de ambos dictadores en Hendaya (Francia) para negociar la intervención o no española en la II Guerra Mundial. Después sería capitán general de Baleares, primero, y de Burgos.

Un hermano, relacionado con el AVE a la Meca y un amigo del emérito, fue condenado y luego indultado por Ruiz-Gallardón

Más recientemente, uno de los siete hermanos del autor de las cartas, Miguel Escudero Arias-Dávila estuvo involucrado en las irregularidades cometidas por la sociedad Girasol 8 SL –de la que era administrador–, propiedad de un amigo de la infancia del rey emérito, Eduardo Eraso Campuzano, quien coincidió de niño en Estoril (Portugal) con Juan Carlos I.

Eraso Campuzano notificó al Hambross Bank, radicado en Gibraltar, que su empresa formaba parte del consorcio de sociedades españolas que en octubre de 2011 ganaron el concurso del AVE a La Meca, según consta en los documentos internos del banco a los que tuvo acceso Vozpópuli.

Miguel Escudero Arias-Dávila fue condenado en mayo de 2010, por la Audiencia Provincial de Madrid, a dos años de prisión por "los delitos continuados de falsedad en documento mercantil y estafa agravada", por ser el cerebro de una red de fraude del IVA en los años 90, pero en 2012 Alberto Ruiz-Gallardón lo indultó, a propuesta propia y como ministro de Justicia del Gobierno de Mariano Rajoy.

*Público ha decidido no revelar el nombre de pila del autor de las cartas para proteger su identidad dada su supuesta enfermedad mental.