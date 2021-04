El candidato del PSOE puntúa con un "uno" la gestión de la pandemia de Ayuso

Gabilondo ha puntuado con un "uno" la gestión de la pandemia de Isabel Díaz Ayuso, al igual que ha criticado su "mala gestión en la vacunación". El candidato del PSOE ha insistido que el Gobierno regional "se ha distraído en otras cosas en vez de hacer una verdadera gestión". "No ha aprobado ni una sola ley, la del Suelo, que hemos llevado al Tribunal Constitucional, y una universidad privada en Madrid. Yo he sido profesor y no le pondré un cero, pero le pongo un 1, porque parece que se ha distraído en otras cosas en vez de hacer una verdadera gestión", ha asegurado. Ha insistido en que la mortalidad por coronavirus en la región es "muy superior a la media nacional" y ha citado el último dato disponible, del viernes, cuando el dato de fallecidos en Madrid era del 59% superior a la media nacional. Al ser preguntado sobre qué pasaría con el Hospital Enfermera Isabel Zendal si llega a gobernar, Gabilondo ha asegurado que "no quiere dejar mausoleos vacíos" como ya sucedió con la Ciudad de la Justicia, por lo que aboga porque sea "un hospital de verdad", con plantillas estables y un plan directriz que guíe el funcionamiento del mismo.