En su declaración, Sánchez ha insistido en que con los indultos no se les está pidiendo a los dirigentes independentistas que cambien o renuncien a sus ideas, pero sí que las defiendan en el marco de la legalidad. El jefe del Ejecutivo ha insistido en la "utilidad pública" de los indultos y se ha mostrado convencido de que, con ellos, "hay camino" para a convivencia. La medida de gracia, ha recalcado, no exige que los beneficiados por ella cambien sus ideas. "No esperamos tal cosa. De hecho, las personas encarceladas jamás fueron sancionadas por sus ideas, sino por sus actos contrarios a la legalidad democrática", ha añadido. Pincha aquí para más información