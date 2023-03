El 8,4% de los hogares con hijos tiene problemas para pagar el alquiler o hipoteca

El problema general de acceso a la vivienda en España pone en muchos más apuros a las familias con hijos. El informe 'Aquí no hay quien viva", realizado por Save the Children, concluye que un 8,4% de los hogares con niños pequeños no puede pagar a tiempo su hipoteca o alquiler, el doble que la media en Europa. Además, calcula que entre el 70% y el 80 % de las familias que sufren un desahucio tienen hijos a su cargo.

El informe analiza las dificultades de las familias para costearse la vivienda y revela que España es el tercer país de la Unión Europea en el que más hogares han incurrido en retraso en sus pagos (6,5%). Solo está por encima Irlanda y Grecia, pero el porcentaje español de familias en apuros es el doble que la media de la UE (3,2%).

El aumento en el precio de la vivienda, según este informe, afecta a cuatro de cada diez hogares con hijos a cargo que viven de alquiler y que tienen que destinar al menos el 30% de sus ingresos al pago de la vivienda, lo que supone disponer de menos presupuesto para otras necesidades.

Las familias con niños pequeños son las que más sufren esta sobrecarga y, de hecho, se estima que entre el 70% y el 80% de los desahucios —casi 700.000 en España desde 2008— afectan a familias con niños y adolescentes, según datos de Naciones Unidas.

La ONG considera esta cifra "muy abultada y anómala en el contexto de la UE", y cree que representa la cara "más extrema de la exclusión residencial", según ha asegurado durante la presentación del informe el director de esta ONG, Andrés Conde, que ha recordado que desde 2019, la presencia de niños en la vivienda es motivo de suspensión del desahucio.

Dos cada diez menores vive en casas insalubres

Save the Children advierte también de que dos de cada diez niños y adolescentes —el 21,4%— viven en casas insalubres, que presentan goteras en el techo, humedad en las paredes, el suelo o los cimientos, o podredumbre en los marcos de las ventanas o el suelo.

"Se necesitarían un millón y medio más de viviendas protegidas para atender las necesidades sociales"

El informe señala que el 7,2% de los hogares no reúne las condiciones mínimas para garantizar la salubridad; dos de cada diez menores viven en lugares con contaminación acústica; casi uno de cada diez niños y niñas viven en hogares hacinados en Ceuta, Melilla y Catalunya y el 13,1% de los menores en España vive en un hogar que no puede mantener su casa a una temperatura adecuada.

Una situación que, según recuerda Conde, "repercute en su salud física y mental, afecta a su crecimiento, desarrollo, rendimiento escolar y a su seguridad”.

Perfil más común: madre sola con hijos

La organización apunta que el perfil de la familia que tiene mayores dificultades para mantener su casa es el de la madre sola con hijos a cargo. En España hay 158.000 hogares monoparentales de alquiler —en su mayoría, encabezados por mujeres— que soportan una carga "a menudo inasumible".

Destinan a la vivienda de media 200 euros más al mes de lo que se debería según sus ingresos

De media, estas familias destinan 200 euros mensuales más de los que podrían destinar si establecemos el umbral del 30% de los ingresos como límite del pago máximo destinado a vivienda (sin contabilizar suministros).

Con este panorama, la ONG señala que una ayuda complementaria de hasta 200 euros podría aliviar la carga que les supone la vivienda a todas ellas. Para asumirlo, sería necesario un presupuesto anual de 380 millones de euros aproximadamente.

Entre las causas de esta situación, Save the Children recuerda que España tiene uno de los parques de vivienda social más pequeños de Europa, ya que apenas alcanza el 2,5 % del total, lo que supone una cuarta parte de la media europea (9,3% del parque).

"Se necesitarían un millón y medio más de viviendas protegidas para atender las necesidades sociales", asegura la directora de Incidencia Social y Política de esta ONG, Catalina Perazzo.

A esto se añade que el alcance de las ayudas a la vivienda es "sumamente reducido". Así, de las 1,6 millones de familias con hijos en situación de pobreza, aproximadamente 310.000 sufrieron retrasos en el pago de la vivienda, pero solo 25.000 recibieron una prestación para la vivienda en el año 2020.

Más viviendas pública y ayudas directas

Para mejorar esta situación, Save the Children pide un aumento de la financiación de políticas de vivienda que protejan el acceso a familias con menores en situación de vulnerabilidad y automatizar el acceso a ayudas directas a vivienda para las familias perceptoras del IMV, rentas mínimas o similares.

Recomienda apostar por la compra o la rehabilitación para ampliar la oferta pública de vivienda, garantizar la calificación indefinida de las viviendas públicas, o promover alianzas entre el sector público y el privado que beneficien a las familias con menores ingresos.

También reclama bonificaciones fiscales para la mejora de la calificación energética de los edificios e IVA reducido para la rehabilitación de viviendas y mejorar la coordinación entre el sistema judicial y los servicios sociales.

Además, subraya que cuando haya menores de edad en riesgo de desahucio, el informe de vulnerabilidad debe ser obligatorio y no optativo, para que sea tenido en cuenta antes de tomar cualquier decisión que les afecte.