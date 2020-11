Abengoa mantiene contactos con la Generalitat Valenciana para trasladar su sede desde Sevilla 

La empresa andaluza de ingeniería y energía renovables Abengoa está manteniendo contactos con la Generalitat para trasladar su sede, que actualmente se encuentra en Sevilla, a la Comunitat Valenciana.

Según han indicado fuentes del Ejecutivo autonómico, la multinacional contactó con la presidencia de la Generalitat y en la actualidad mantienen conversaciones en esta línea. Desde el Ejecutivo regional consideran que esta posibilidad es consecuencia de la "estabilidad" y gestión del Gobierno valenciano.

De hecho, el president valenciano, Ximo Puig, ha adelantado estas negociaciones en Les Corts este jueves. En su respuesta a la diputada del PP, Isabel Bonig, Puig ha dicho que están "intentando traer inversiones" que ahora están radicadas en otros ámbitos y que están "negociando con alguna multinacional para cambiar la sede a la Comunitat Valenciana".

Ante el posible traslado de la sede social de la multinacional andaluza, los accionistas minoritarios de Abengoa agrupados en la plataforma AbengoaShares han expresado que "la junta de accionistas no ha sido consultada ni votaría a favor de sacar la compañía de Sevilla".

Los accionistas han recordado por medio de una nota que "el cambio de sede fuera de Sevilla debe ser decidido por la junta de accionistas", a lo que añaden seguidamente el vacío de poder creado en la multinacional tras el cese del Consejo de Administración presidido por Gonzalo Urquijo el 17 de noviembre. "El consejo Urquijo fue cesado en la Junta General Extraordinaria del pasado 17 de noviembre y por lo tanto no pueden tomar esta decisión ni ninguna otra", han indicado los accionistas minoritarios agrupados en AbengoaShares.

AbengoaShares sostiene que estas informaciones suponen "una manera del consejo cesado de presionar a la Junta de Andalucía para que apruebe un plan de reestructuración que fue rechazado por dos tercios del capital de la compañía en la junta general extraordinaria de accionistas del 17 de noviembre".

A juicio de los accionistas minoritarios, estas presiones "evidencian el nulo compromiso del consejo cesado con los empleados y con Andalucía y Sevilla, en concreto, con la Escuela de Ingenieros de Sevilla". "Abengoa es una compañía andaluza, orgullo de Andalucía y de España entera y lo seguirá siendo", han proclamado los integrantes de AbengoaShares.

Por su parte, el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha defendido que no cree que un posible traslado de la sede de Abengoa desde Sevilla a la Comunidad Valenciana "esté condicionada" a la decisión de la Junta de concederle o no la ayuda de 20 millones de euros que le reclama la multinacional andaluza, cuando ésta "necesita una financiación de más de 500 millones de euros".

"No tendría mucho sentido", ha añadido Juan Marín, quien ha indicado que no tiene "ningún conocimiento" oficial sobre que ese traslado se vaya a materializar.

Otras fuentes de la Junta subrayan que "esos 20 millones no se pueden dar no por falta de voluntad política" de la Administración andaluza, sino "porque no existe hasta el momento ningún informe favorable de los servicios jurídicos a dicha operación".

En este sentido, desde la Junta insisten en señalar que "las nefastas experiencias de gobiernos anteriores, algunas ya juzgadas y otras judicializadas, como la de Isofoton o el caso Avales, por ayudas sui generis a empresas de dudosa viabilidad, hacen extremar la cautela de los servicios jurídicos a la hora de dar el OK a una operación de esta naturaleza". A esto, según añaden las mismas fuentes, "hay que sumar la inestabilidad interna en la propia empresa, que hace unos días vivió un cambio de presidente".