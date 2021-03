Botín augura un "rebote intenso" de la economía si se acelera la vacunación

La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ha augurado este viernes un "rebote intenso" de la economía española en la segunda mitad del año y durante 2022, con crecimientos por encima del 5 %, si se ejecuta bien el plan de vacunación, es decir, si se acelera el ritmo de inmunización.

"Para ello también será importante el pasaporte de vacunación europeo que permitirá a los turistas volver a nuestros hoteles, a nuestros restaurantes y nuestras terrazas. Cuanto antes se apruebe, antes se recuperará la movilidad", ha asegurado Botín.

Además, durante su discurso en la junta general de accionistas celebrada de forma telemática por la pandemia, la máxima ejecutiva del Santander ha advertido de que en el corto plazo seguirá la incertidumbre mundial y es clave que los gobiernos no retiren el apoyo fiscal demasiado pronto.

Botín está convencida de que la economía española puede recuperar los niveles de PIB previos a la pandemia "antes de lo esperado" y España podría liderar el crecimiento en los próximos años y llegar a avanzar por encima del 5 % en 2021 y 2022.

Con visión de medio plazo, considera que los fondos europeos serán "muy relevantes" y la llegada rápida de dichos fondos a las empresas permitirá acelerar la recuperación de la economía española y minimizar los daños de la crisis.

La presidenta del Santander ha recomendado ir más allá y aprovechar el momento para hacer reformas que atraigan y animen la inversión local y de extranjeros y mejoren la productividad y la capacidad de crear empleo y riqueza de un modo inclusivo.

Asimismo, Botín ha insistido en que hay que proteger a las empresas viables y apoyar a las empresas innovadoras con potencial transformador y ha asegurado que los bancos seguirán contribuyendo a ello. En estos momentos, los niveles de actividad se están recuperando en gran parte de la economía española, pero Botín no pasa por alto que en sectores como la hostelería, la restauración y el ocio, la actividad está aún en un 40 % por debajo de los niveles precrisis.

La presidenta del Santander dice que la evolución del negocio en lo que va de año está siendo positiva

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, considera "clave" que los gobiernos no retiren el apoyo fiscal demasiado pronto y que trabajen juntos para garantizar una recuperación "rápida y sostenible". "No podemos asumir esta estabilidad sin más. Es clave que los gobiernos no retiren el apoyo fiscal demasiado pronto. Para garantizar una recuperación rápida y sostenible, los países deben trabajar juntos, aprovechando la fortaleza de sus instituciones para seguir atrayendo inversores", ha asegurado Botín, quien ha advertido de que evitar una recuperación a dos velocidades "será clave para que Europa salga reforzada".

Botín ha avanzado también que la evolución del negocio en lo que va de año está siendo positiva, con unos ingresos en línea con el trimestre precedente, lo que permite concretar un objetivo del 10% de RoTE (rentabilidad sobre capital tangible) ordinario en 2021.

La presidenta de la entidad ha informado de la intención del consejo de administración de retomar una política de dividendo del 40%-50% del beneficio ordinario del grupo, por lo que durante el año periodificará en la ratio de capital el importe necesario para ejecutar dicho objetivo si los supervisores lo permiten.

La banquera ha asegurado que los buenos resultados y la "sólida" posición de capital del grupo le dan flexibilidad para poder remunerar a sus accionistas "de manera atractiva". El consejo de administración acordó el jueves pagar el 4 de mayo un dividendo en efectivo de 2,75 céntimos por acción con cargo a 2020, el máximo permitido por el Banco Central Europeo (BCE).

La junta de accionistas de Banco Santander, además, ha dado su visto bueno a todos los puntos que comprendía el orden del día, como son el nombramiento de Gina Díez como consejera independiente, ocupando la vacante que deja Rodrigo Echenique, quien renunció al cargo de consejero después de 32 años. Con su incorporación, el consejo de administración contará con un 60% de consejeros independientes y un 40% de presencia femenina.

Los accionistas han aprobado la reelección, por un periodo de tres años, de los consejeros Homaira Akbari, Álvaro Cardoso, Javier Botín, Ramiro Mato y Bruce Carnegie-Brown. También se votará la reelección de PwC como auditor de cuentas externo para el ejercicio 2021.