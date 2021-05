Canvi de tarifa en la factura de la llum a partir del juny

A partir de l’1 de juny entra en vigor un canvi de tarifa estatal en la factura de l’electricitat. Des d’aleshores, l’energia consumida es calcularà en base a tres períodes horaris. N’hi haurà un de més car, un amb preu mitjà i un de tarifa més econòmica. La potència contractada, associada al terme fix de la factura, també podrà variar. En comptes d’una sola potència se’n podran tenir dues per a dos períodes diferents.



Aquesta reforma tarifària, aprovada pel Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic del govern espanyol, conjuntament amb la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), afectarà totes les persones amb un contracte de subministrament domèstic. Si la modalitat de subministrament és amb PVPC (Preu Voluntari per al Petit Consumidor) els canvis s'aplicaran automàticament.



Les persones que tinguin contractada una empresa del mercat lliure i que vulguin beneficiar-se dels canvis hauran de posar-se en contacte amb la seva companyia per a veure si pot oferir aquesta nova tarifa, o comparar amb altres companyies que l’ofereixin.



Des de l’abril de 2014, els ciutadans, com a consumidors domèstics, és a dir, amb subministraments per sota de 10 kW de potència, tenen la possibilitat de contractar tarifes amb preus de l’electricitat variables segons els horaris en què es consumeix l’energia.



A més, des del juny vinent, totes les persones pagaran a les factures uns preus de peatges i càrrecs elèctrics variables en funció del dia i l’hora de consum.



A la factura elèctrica, els consumidors poden trobar diversos conceptes: el terme fix de potència, que depèn de la potència contractada; el d’energia, que correspon al consum que es fa en cada moment; el cost del lloguer dels equips de mesura o comptadors; i, finalment, els impostos.



La reforma tarifària en detall.

Consells per canviar el patró de consum, estalviar energia i diners

Els nous períodes horaris tenen com a objectiu promoure que el consum d’energia es desplaci cap als moments en què les xarxes estan menys congestionades.



Per treure profit econòmic a aquest canvi, és recomanable, en la mesura del possible, que en períodes més cars es redueixi l’ús dels aparells que més energia consumeixen, com la calefacció, la vitroceràmica, el rentaplats o l’assecadora. Aquests aparells es poden programar per al període pla que potser té horaris més compatibles amb les nostres rutines diàries. Però l’estalvi a la factura serà més gran si els aparells que més consumeixen s’utilitzen en les hores vall o bé els caps de setmana, sempre que les necessitats i condicions comunitàries ho permetin.



Pel que fa a la quantitat fixa de la factura de la llum, la nova reforma tarifària pot ser especialment avantatjosa per a les persones que carreguen el seu vehicle elèctric durant la nit, ja que ho podran fer al preu més econòmic, donat que, amb els dos períodes definits, es podrà contractar més potència de nit.



Per tal de gestionar millor el consum elèctric a la llar, hi ha una sèrie de recursos a tenir en compte. Per exemple, és important conèixer la potència que es necessita contractar, ajustar-la bé a les necessitats de cadascú i saber com es pot optimitzar.



D’altra banda, seguint bons hàbits de consum també es pot estalviar energia i beneficiar, alhora, el medi ambient i la butxaca. Alguns consells són aprofitar la llum natural, utilitzar bombetes de baix consum, fluorescents o LED, aïllar tèrmicament portes i finestres, instal·lar termòstats per regular la temperatura, comprar electrodomèstics eficients adaptats a les nostres necessitats i utilitzar programes ecològics sempre que sigui possible, entre d’altres.



Tota la informació sobre els canvis en la tarifa, la contractació d’electricitat i consells per estalviar energia es pot consultar al web de l’Institut Català d’Energia i les seves xarxes socials @energiacat.