Los dirigentes del BCE apuntan a junio para la primera bajada de tipos

Los responsables de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) han empezado a contemplar recortes de los tipos de interés y la mayoría de los comentarios públicos apuntan a una primera medida en junio (la reunión está prevista para el 6 de ese mes), a la que seguirán otras a lo largo de este año.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo a principios de mes que el banco apenas estaba empezando a debatir la conveniencia de reducir los tipos de interés, dada la reconfortante caída de la inflación, y los responsables de política monetaria, tanto del ala dura como de la blanda del espectro, han respaldado ese calendario.

Sin embargo, los inversores se muestran algo escépticos y no se espera una rebaja hasta julio, ya que crece la preocupación de que la Reserva Federal de Estados Unidos pueda retrasar su decisión inicial y el BCE se muestre reticente a tomar la delantera.

Entre los 26 miembros del Consejo de Gobierno, los gobernadores de los bancos centrales de España, Países Bajos, Irlanda, Grecia y Eslovaquia han respaldado públicamente el mes de junio, mientras que el economista jefe del BCE, Philip Lane, se mostró partidario de un movimiento en el segundo trimestre, argumentando que el BCE dispondría de "mucha más" información en junio.

Esta es una recopilación de las principales declaraciones de los dirigentes monetarios sobre el calendario de la próxima modificación de los tipos de interés del BCE.

Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, 19 de marzo: "Aún no hemos hablado de futuros movimientos de tipos. Tenemos que reunir más información. En junio tendremos también nuestras nuevas proyecciones y estaremos preparados para discutirlo".

Klaas Knot, presidente del banco central neerlandés, 14 de marzo: "Personalmente, he previsto una primera bajada de tipos en junio. ¿Y a partir de ahí? Dependemos de los datos, así que me centraría en las reuniones en las que tenemos más datos disponibles, que son las reuniones en las que tenemos nuevas proyecciones, en septiembre y diciembre". "¿Eso descarta reuniones sin proyecciones? No. Si los datos nos dicen que debemos hacer más, entonces las reuniones intermedias deberían estar disponibles. Pero mi principal inclinación sería centrarme en las reuniones de proyección".

Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, 17 de marzo: "Si se cumplen nuestras previsiones macroeconómicas en los próximos meses, lo normal es que empecemos la reducción de los tipos pronto y junio podría ser una buena fecha para iniciarla".

Philip Lane, economista jefe del BCE, 14 de marzo: "Yo no analizaría en exceso abril frente a junio". "Creo que el segundo trimestre es un momento en el que estaremos lo suficientemente lejos en 2024 para ver más de la dinámica salarial para ver más de las presiones sobre los precios. Así que aprenderemos algo más en abril, aprenderemos mucho más en junio".

Peter Kazimir, gobernador del banco central de Eslovaquia, 11 de marzo: "Aprenderemos algo más en abril, pero sólo en junio, con las nuevas previsiones en la mano, el nivel de confianza alcanzará el umbral". "El panorama actual favorece claramente mantener la calma durante las próximas semanas y aplicar la primera bajada de tipos en verano (boreal)".

Yannis Stournaras, gobernador del Banco de Grecia, 14 de marzo: "Tenemos que empezar a bajar los tipos pronto para que nuestra política monetaria no sea demasiado restrictiva". "Creo que para recortar los tipos ya en abril necesitaremos que la economía se desplome y no lo espero". "Es apropiado hacer dos recortes de tipos antes de las vacaciones de verano (boreal) y cuatro movimientos a lo largo del año parecen razonables".

Gabriel Makhlouf, gobernador del Banco Central de Irlanda, 15 de marzo: "Mi opinión actual es que el panorama debería ser lo suficientemente más claro cuando el Consejo de Gobierno se reúna en junio, ya que dispondremos de mucha más información —en particular sobre la dinámica salarial— en nuestras deliberaciones, como para darnos la confianza suficiente para hacer que la política monetaria sea menos restrictiva".

Olli Rehn, gobernador del Banco de Finlandia, 16 de marzo: "Mi opinión es que ha llegado el momento de empezar a soltar el freno del pedal de la política monetaria este verano (boreal)". "Después de junio, aún quedan varias reuniones y las decisiones se tomarán reunión a reunión. Si la inflación se estabiliza de forma sostenible en el 2%, (...) entonces tendremos las condiciones para varios recortes de los tipos de interés este año".

François Villeroy de Galhau, gobernador del Banco de Francia, 13 de marzo: "Las consecuencias que debemos sacar en el Banco Central Europeo es probablemente recortar los tipos en primavera (boreal) y les recuerdo que en Francia y en Europa se trata de una temporada que va de abril al 21 de junio".