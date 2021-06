Miles de empleados de BBVA realizaron el miércoles una jornada de huelga convocada por varios sindicatos españoles para protestar contra los planes de recorte de plantilla del banco. Se trata del primer paro laboral de un banco a nivel nacional en 30 años, según el sindicato nacional Comisiones Obreras (CCOO), el mayor del sector.

El mismo sindicato también convocó a la plantilla de Caixabank, a una huelga el 9 de junio contra un plan de supresión de 8.000 puestos de trabajo, uno de los mayores de la historia de España.

Trabajadores de bancos españoles se han movilizado recientemente contra los planes de cinco entidades crediticias de eliminar, en conjunto, unos 18.000 puestos de trabajo. El BBVA dijo en abril que planeaba recortar 3.800 puestos de trabajo, aunque posteriormente ofreció reducir esa cifra a unos 3.300, con la finalidad de adaptarse al desplazamiento de los clientes hacia la banca online.

Según CCOO, más del 70% de los cerca de 23.000 empleados de BBVA fueron a la huelga

"Ahora importa el número y la digitalización se lo imponemos nosotros al cliente y no al revés, la digitalización es una mentira", dijo a Reuters Jennifer Mir, una empleada del BBVA de 42 años, durante las protestas frente a un edificio del banco en el centro de Madrid. CCOO pide que el eventual recorte sea a través de bajas voluntarias y prejubilaciones, al tiempo que exige mayores indemnizaciones económicas para quienes salgan del BBVA.

El banco cuenta con unas 2.400 oficinas en España. Según CCOO, entre el 75% de las oficinas (en la ciudad nororiental de Zaragoza) y el 100% (en la mayoría de las zonas de Andalucía) cerraron sus puertas, mientras que más del 70% de sus cerca de 23.000 empleados fueron a la huelga. El BBVA, que declinó estimar el posible impacto de la huelga en su negocio minorista, añadió que el 35% de su plantilla en España se había sumado al paro de un día.

"Los de las oficinas somos los más afectados y los que más presiones recibimos para vender productos como seguros y fondos de inversión con unos objetivos increíbles de ventas", dijo a Reuters Nicolás Muñoz, un empleado de BBVA de 56 años. Muñoz también se quejó de la falta de personal. "Solo somos dos en la oficina y tenemos que hacer demasiadas labores, de cajeros y comerciales, con una carga de trabajo creciente", dijo.

Protestas en 28 ciudades

Según CCOO, miles de personas también salieron a la calle en 28 ciudades españolas para protestar contra los planes del banco, que han coincidido con los llamamientos del Gobierno para frenar el sueldo de los altos cargos de la banca.

Rebeca Casado, una clienta de 43 años, dijo a Reuters frente a una sucursal cerrada del BBVA en Madrid que no le causaba gran inconveniente la huelga, ya que está acostumbrada a los canales online. "(No obstante), es verdad que sí vengo al menos una vez al mes para hacer ingresos de dinero en caja porque no conozco otra manera de hacerlo".