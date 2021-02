Estoy en ERTE, ¿cómo me va afectar en mi próxima declaración de la renta?

Desde hace meses, los técnicos del Ministerio de Hacienda han recomendado a los trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo ERTE) que soliciten al Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE) que retenga el IRPF o a sus empresas que realicen ajustes y apliquen una retención mayor para evitar disgustos en la declaración de la renta del presente año.

El problema es que el SEPE no aplica la retención del impuesto del IRPF (en el caso de la prestación de los ERTE), cosa que sí que hacen las empresas en la nómina de los trabajadores. Lo que hará que en algunos casos a estos trabajadores les salga a pagar en su declaración de la renta.

De hecho, cuanto mayor sea la retención mensual del cobro de los ERTE, menor será el posible impacto que tendrá el cobro de esta prestación en la declaración de la renta de aquellos que la estén cobrando, aunque el resultado de esta variará en función de las circunstancias del trabajador.

Límite de ingresos y número de pagadores

Actualmente, las personas con ingresos de hasta 22.000 euros brutos al año no tienen la obligación de realizar la declaración de la renta siempre y cuando solo tengan un pagador. Por ejemplo, una persona que trabaje en una empresa por 17.000 euros brutos al año y no tenga otros ingresos de otra u otras empresas.

Lo que ocurre es que el SEPE está considerado como un pagador y los trabajadores en ERTE, durante el año 2020, habrán recibido dinero de dos empresas: de la suya hasta el momento del ERTE, y del SEPE. En todos estos casos, la cantidad obligatoria para hacer la declaración de la renta es de 14.000 euros, por lo que multitud de personas que hayan estado en ERTE, o que se encuentren en ERTE actualmente, tendrán que hacer la declaración de la renta.

Prestación libre de impuestos

Desde que comenzó la pandemia de coronavirus, más de cuatro millones de personas se han visto afectadas por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo y, aunque muchos de estos trabajadores ya han vuelto a sus puestos de trabajo, tendrán que presentar la declaración de la renta al tener dos pagadores, algo que les preocupa a la hora de cómo les afectará dicha situación.

"Lo que ocurre con las personas en ERTE es que el SEPE no realiza retención en los pagos y las personas que han estado cobrando esta prestación lo han hecho libre de impuestos, impuestos que van a tener que devolver cuando hagan la declaración de la renta'', explica el economista especialista en asesoría fiscal Santiago Arranz.

"Con cada nómina, a los trabajadores se les retiene un porcentaje de IRPF que en el caso de los ERTE no se está reteniendo. No es que las personas en ERTE tengan que pagar más, sino que tienen que pagar la retención de IRPF que no le han retenido antes desde el SEPE", aclara.

El abogado recomienda que las personas que han estado en ERTE y han recibido una prestación del SEPE tengan en cuenta que es posible que deban de pagar a Hacienda un mayor importe en la declaración de este año.

Errores en los pagos del SEPE

Es posible que haya personas que estuvieran en ERTE durante el 2020 que también tengan problemas en su declaración de la renta de este año por cobros por parte del SEPE erróneos. Ya que se han dado casos en los que el Servicio Público Estatal de Empleo ha pagado estas prestaciones por encima de lo que les correspondía.

Arranz explica a Público que si las personas que han recibido cobros superiores de forma errónea por parte del SEPE han devuelto el exceso durante el año 2020, sólo deberán declarar el neto, es decir, lo realmente cobrado.

"Es recomendable que aquellos trabajadores que todavía no hayan devuelto dinero al SEPE se pongan en contacto con él y pidan una carta de pago para devolver el dinero antes de que presenten IRPF", añade.

Dudas de los trabajadores

Público ha consultado a varios abogados laboralistas que aseguran que ya están recibiendo consultas sobre la declaración de la renta de personas que han estado en ERTE y/o que se encuentran incluidos en dichos expedientes, por miedo a que tengan que pagar en la declaración de este año.

"Desde el año pasado empecé a recibir consultas de personas incluidas en expedientes de regulación sobre las declaración de la renta, ya que tienen miedo de que le salga a pagar por tener dos pagadores; su propia empresa y el SEPE. Seguramente estas consultas se incrementen cuándo empieza la campaña de la renta", explica Robert Gutiérrez, jurista y asesor laboral.

El abogado laboralista Luis Pallarés también teme que en primavera, cuando comiencen a llegar los borradores de la declaración de la renta, las consultas se incrementarán al ver que tendrán que pagar a Hacienda por haber estado en ERTE.

Peticiones al Ministerio de Hacienda

En la red, concretamente en la plataforma change.org, hay varias peticiones al Ministerio de Hacienda para que no cuente el pago del ERTE por parte del SEPE como segundo pagador, pero Arranz explica que al dividir el salario entre dos pagadores, la retención de la nómina baja mucho y que, por ese motivo, se debe presentar IRPF.

"Si las personas que han estado en ERTE no presentan la declaración de la renta, para un mismo salario, acabará pagando más impuestos el trabajador con un solo pagador que el trabajador que ha tenido dos o más pagadores", explica Arranz.

"Por ejemplo, un trabajador con un salario de 20.000 euros anuales y un solo pagador (la empresa) no debe de presentar IRPF, pero eso se debe a que su empresa ya le ha retenido una cuantía importante (igual o similar a lo que tendría que pagar en IRPF)", finaliza.