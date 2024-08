"Inquiocupación" o como el PP andaluz criminaliza a los inquilinos allí donde la especulación ha disparado el alquiler

El alquiler supone de media para los habitantes de las principales ciudades andaluzas, como Sevilla y Málaga, entre el 30% y el 40% de sus sueldos, según la tasa de esfuerzo calculada por el portal Idealista en mayo de 2024. Un porcentaje que va creciendo según la tendencia que muestran los informes trimestrales del propio portal inmobiliario. El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Málaga eleva esta cifra para la capital de la Costa del Sol, situándola en el 44,27% para una persona sola y en el 51,36% para un hogar. Los focos que alimentan esta problemática son muchos y variados. Así lo viene señalando desde hace años el movimiento por el derecho a la vivienda, desde donde se apunta a dos cuestiones fundamentales: la falta de políticas efectivas y una turistificación voraz. A ello, además, hay que añadir la precariedad del propio sector terciario y la falta de oportunidades laborales más allá de este.

El pasado 29 de junio todas estas problemáticas se pusieron de forma evidente sobre la mesa cuando más de 20.000 de personas salieron a las calles de Málaga en una manifestación impulsada por el Sindicato de Inquilinas de la ciudad. A la convocatoria también se unió Cádiz. A pesar de ello, ninguna de las demandas de los colectivos por el derecho a la vivienda han sido incluidas en el borrador del anteproyecto de ley de vivienda presentado por el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla un mes después de estas movilizaciones ciudadanas. En cambio, el texto pone el acento en las reiterativas e inefectivas medidas de promoción de la vivienda y en la ocupación, concepto que retuerce para equipararlo con los impagos del alquiler bajo el término "inquiocupación". Este concepto es definido como "el estado intermedio entre ser un arrendatario con deudas y un ocupante ilegal".

Tanto el PP nacional como el andaluz han calificado la ocupación de vivienda como problemática en numerosas ocasiones y han impulsado numerosas medidas para combatirla. Ya lo hizo en 2019 la propia consejera andaluza de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, la popular Rocío Díaz Jiménez, al presentar una moción contra la ocupación ilegal de vivienda cuando todavía era portavoz del Grupo Municipal Popular de Granada.

Sin embargo, los datos sobre ocupación disponibles no respaldan esta preocupación. Mucho menos indican que sea esta la razón por la que existe un problema de acceso al alquiler. En 2023 se produjeron en Andalucía unas 2.331 denuncias –es decir, hechos denunciados sin que se sepa cómo se resolvieron– por allanamiento y usurpaciones de inmuebles en toda Andalucía, la cifra más baja en los últimos cinco años de acuerdo a los datos del Ministerio del Interior. El mismo año se registraron 424 verbales posesorios por estos delitos en las ocho provincias del sur de la península, de acuerdo a las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, 1,6 casos por cada 100.000 habitantes. Un verbal posesorio es un procedimiento civil por el que se busca proteger un inmueble frente a perturbaciones, sin que tenga que darse un delito ni se busque la sanción de nadie.

Cabe recordar que, según el artículo 202 del Código Penal, el allanamiento es la vivienda habitual o segunda residencia de una persona sin consentimiento y con o sin violencia. Es un delito grave castigado por la ley con penas que pueden llegar a los cuatro años de prisión. El allanamiento de morada es un delito que no sólo está vinculado a la ocupación, sino que también en robos u otro tipo de situaciones, como cuando en una disputa de cualquier tipo alguien entra en la vivienda de la otra persona sin su permiso. En todos los supuestos, la Policía Nacional tiene potestad para desalojar al ocupante en cuestión de horas, después de que el agraviado haya interpuesto una denuncia.

Por otro lado, el delito de usurpación de bienes inmuebles hace referencia a la ocupación sin autorización del propietario de un inmueble que no constituye su vivienda habitual. Es decir, que no es primera ni segunda residencia. Según el artículo 245 del Código Penal, puede ser penado con uno a dos años de prisión cuando se hubiera llevado a cabo con violencia e intimidación o considerarse un delito leve en el caso de que no haya sido así. En este último se encuentran los casos de ocupación de viviendas vacías propiedad de grandes tenedores o de bancos.

Ya que tanto las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial como las del Ministerio del Interior aportan de forma conjunta los datos de allanamientos y usurpación, no es posible saber cuántas de estas denuncias o verbales posesorios registrados en Andalucía en 2023 corresponden, verdaderamente, a un caso en el que la persona denunciada se disponía a habitar una vivienda que no era de su propiedad.

A ello se suman las muchas denuncias públicas que se hacen sobre casos de ocupación que resultan no serlo y que, independientemente de su veracidad, protagonizan las narraciones televisivas en la época estival y son ampliamente difundidas por la extrema derecha y las empresas de desokupación. Fue el caso ocurrido en verano de 2021, en el que una anciana, vecina de Madrid, denunció que la que había sido su cuidadora, supuestamente, había ocupado su vivienda. El caso, que fue profusamente seguido por la prensa, resultó ser falso. La vecina a quien habían ocupado no era la propietaria del piso, sino una inquilina de renta antigua que subarrendaba ilegalmente desde hacía cuatro años el piso a su cuidadora. Cuando la propietaria real de la vivienda intentó rescindir el contrato por sospechas de lo que ocurría, la anciana y su familia inventaron la historia de que la chica había ocupado la vivienda.