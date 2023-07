El fiasco del teléfono 'antiokupas' de Ayuso: seis llamadas al día y el 20% son de otras comunidades o para ver si funciona

"La okupación de bienes inmuebles es un delito, arruina muchas familias y genera en todas una gran preocupación y una tremenda sensación de inseguridad". Así justificaba en el debate del estado de la región en septiembre del año pasado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la creación de un teléfono antiokupas por parte de su Gobierno.

Ayuso, además, presumía de los resultados: "La Comunidad de Madrid no tiene competencias en materia de seguridad pero no por eso nos resignamos. El teléfono y oficina antiokupación está funcionando al servicio de cientos ciudadanos que han pedido ayuda y asesoramiento". Pero los datos de llamadas a este teléfono gratuito, obtenidos por Público tras una solicitud de acceso a la información pública, muestran que las consultas de ciudadanos no están siendo tantas.

El teléfono —el 900 205 112— recibe de media 5,8 llamadas diarias. Un total de 2.015 consultas realizadas entre el 23 de junio de 2022 y el 5 de junio de 2023, según los datos obtenidos por Público tras solicitarlos a la Comunidad de Madrid al amparo de la ley de transparencia. En este primer año de funcionamiento del teléfono muchas de las llamadas no han sido ni siquiera para obtener información o ayuda por una okupación en la Comunidad de Madrid, que es para lo que había sido creado. Además, en los primeros seis meses solo en un 6% de los casos se dio traslado a la policía, según explicó El País.

El 15% de las llamadas son de personas que quieren comprobar si el teléfono funciona

303 llamadas —el 15,04% de todas las consultas— se han realizado simplemente para comprobar que el número de teléfono funciona. La Comunidad de Madrid en respuesta a la solicitud de Público asegura que estos 303 casos son "llamadas que buscan verificar la autenticidad o validez del número de teléfono".

Ayuso en su intervención en la Asamblea de Madrid reconocía la falta de competencias de la comunidad en materia de seguridad. Madrid ni siquiera cuenta con policía autonómica, como sucede en Catalunya, Canarias, Euskadi y Navarra. De hecho, la Policía Nacional tampoco tiene una unidad autónoma propia en Madrid, cosa que sí ocurre en otras comunidades.

A pesar de ello, el Gobierno de Ayuso creó este teléfono para "coordinar actuaciones entre víctimas, administraciones y fuerzas de seguridad para agilizar al máximo la resolución de las ocupaciones ilegales". El teléfono, según la Comunidad de Madrid, servía para esa labor de coordinación y para dar asesoramiento e información a los ciudadanos. Sus competencias, como teléfono de ámbito autonómico, se enmarcan únicamente en la Comunidad de Madrid.

Aun así, el teléfono ha recibido 91 llamadas desde otras regiones —un 4,52% del total—. Estas consultas sumadas a las que únicamente buscan verificar el número de teléfono suponen un 19,56%. Es decir, una de cada cinco llamadas son solo para ver si el teléfono funciona o desde fuera de la región.

Motivos no tan claros

De todos modos, los motivos con los que la Comunidad de Madrid categoriza las llamadas no son del todo claros, ya que en algunas ocasiones se podría dar más de uno en una misma consulta. Por ejemplo, el que más se repite es el de llamadas de "terceras personas no propietarias de la vivienda" (338 consultas), pero este podría coincidir, entre otros, con el segundo, que son las llamadas para "información de trámites / otros" (334).

Ante la solicitud de información de Público, la Comunidad de Madrid aclara que cuando una llamada puede enmarcarse en más de una categoría es el operador que atiende el teléfono quien la evalúa y califica. El Gobierno regional asegura que, por ejemplo, si una tercera persona llama por una okupación que se esté produciendo en ese momento, se clasificaría como consulta "por okupaciones en curso" en lugar de en la categoría de terceras personas. Del mismo modo, si llamara para "obtener información general", se categorizaría dentro de las consultas sobre información para evitar okupaciones. A pesar de esta supuesta forma de proceder, en el último año el servicio autonómico ha clasificado 338 llamadas en la categoría de terceras personas, más que en ninguna otra.

El teléfono ha recibido más llamadas sobre cómo evitar okupaciones que de okupaciones en curso

Las llamadas por okupaciones en curso, en cambio, solo han sido 134: el 6,65% del total y una cada dos días y medio. La Comunidad de Madrid define estas llamadas como "situaciones en que la ocupación se está produciendo o se acaba de producir". Las llamadas por este motivo son las que "activan el protocolo de ocupación" y se tienen que derivar al teléfono común de emergencias, el 112, para que este "realice las activaciones de recursos pertinentes".

El teléfono ha recibido más consultas, por ejemplo, para obtener información sobre cómo evitar okupaciones (177), para verificar que el teléfono funciona bien (303) o de inquilinos y okupas (237). Estas últimas la Comunidad de Madrid las categoriza de forma conjunta como "inquiokupación" y asegura que son llamadas de "inquilinos o arrendatarios que están involucrados en casos de ocupación ilegal o que buscan información y asesoramiento sobre el tema".

27 días sin llamadas

En el último año ha habido 27 días en los que el teléfono no ha recibido ni una sola llamada. El pasado mayo, por ejemplo, ocurrió en dos ocasiones: el día 1 y el 12 de ese mes. El 1 de mayo, que este año cayó en lunes, es festivo, por ser el Día Internacional de los Trabajadores, y la víspera de la Fiesta de la Comunidad de Madrid. Ese día también es festivo, en este caso autonómico, pero sí hubo llamadas: dos. Ambas para verificar el correcto funcionamiento del número. Una a las 11:40 desde Guadalix de la Sierra y la otra a las 21:10 desde Madrid capital. El 12 de mayo de este año fue viernes laborable.



Cuando se han concentrado más días sin llamadas ha sido en julio y agosto del año pasado. En ambos meses hubo cinco días sin consultas. A pesar de ello, en el verano de 2022 también se dieron las jornadas en las que el teléfono tuvo más trabajo. Especialmente a finales de agosto. El 30 de agosto se recibieron 92 llamadas; el 29, 63; y el 31, 52. Son los tres días con más consultas al teléfono. No se han vuelto a registrar valores tan altos.

A finales de agosto, cuando los medios más hablaban de okupaciones, se produjeron más llamadas

El pasado mes de agosto hubo medios que hicieron especial hincapié en el supuesto problema de okupación que habría en España. Fue un tema habitual en algunos digitales y en programas de televisión, como 'Espejo Público' o 'El Programa de Ana Rosa', sobre todo en esa época de final de las vacaciones de verano.

Esos tres últimos días de agosto el teléfono de la Comunidad de Madrid recibió 207 consultas. El principal motivo, por el que se hicieron 88 de las 207, fue que había personas que llamaban para "verificar la autenticidad o validez del número de teléfono". La siguiente consulta más repetida fue la que la Comunidad de Madrid califica como "inquiokupación". Hubo 29 llamadas de este tipo y solo 26 de propietarios de una vivienda okupada.