'Espejo Público' invita a un juez para hablar de okupas y desmonta todos sus bulos para sorpresa del programa

Por Tremending

Cualquier desconfiado diría que en programas como Espejo Público y sucedáneos se alimenta el temor de la gente a que les ocupen la casa. Ya sea porque curiosamente aparecen anuncios de alarmas y productos de seguridad justo después de esos bloques o por la manera que cuentan las historias y el tipo de colaboradores que llevan.

Esto suele conllevar que los profesionales a los que invitan refuercen sus teorías y la rueda siga girando. Pero puede ocurrir que alguien esté de vacaciones y no puedan llevar a sus invitados habituales con el riesgo de que su sustituto no les siga el juego.

🏠 Llevan años mintiendo a diario sobre las ocupaciones en España y metiendo miedo como si cualquiera se pudiera meter en tu casa y quitártela. Hasta que invitan a un juez y les desmonta uno a uno todos los mantras y mentiras al respecto.

Cada vez que mientan, ponle este vídeo. pic.twitter.com/iZJcv2toLt — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) August 25, 2022

Aquí entra en escena el juez de instrucción Diego Álvarez, al que probablemente no vuelvan a llamar. Para sorpresa del programa, lejos de interpretar el papel de juez desamparado al que la ley no ayuda y poco puede hacer contra los okupas, se dedicó a explicar la realidad del tema con argumentos apabullantes.

El juez explicó que si a alguien le ocupan la casa y realiza la denuncia, los protocolos de actuación legales suelen ser muy rápidos para el desalojo. Ya sea porque los propietarios residen allí, la utilizan como segunda vivienda o porque está en venta o alquiler.

También desmonta bulos que se propagan desde este tipo de programas como que no hay un plazo de horas en el que ya no se puede hacer nada, o que si los okupas pagan las cuotas de comunidad ya no se les puede desalojar.

Además, explica el quid de la cuestión. La mayoría de casas ocupadas en las que surgen problemas legales son propiedad de bancos o fondos de inversión, que no realizan la denuncia correspondiente. Y los principales damnificados son los vecinos que nada pueden hacer si la propiedad no la presenta. O en su defecto, propiedades de gente que no utiliza la vivienda para nada y tampoco presentan la denuncia. "Mucha gente prefiere acudir a la televisión que a la comisaría", explica.

Todo este argumentario deja atónitos a los allí presentes, que esperaban alguien que reforzase sus intenciones y no que las echase por tierra. Esto deja imágenes hilarantes como la presentadora y un colaborador con mucho afán por interrumpir intentando saber más de leyes que un juez que se dedica a este tipo de casos.

El juez ha desmontado TODOS los bulos sobre okupación en 5 minutos, ha dejado en bragas a la prensa populista que no para de mentir sobre la legislación en materia de okupación y los periodistas se han enfadado muchísimo porque ha dejado sin argumentos sus mentiras. Ídolo. https://t.co/xGPSUoybQD — Jurist Priest ⚖️ (@Hoyuelicos) August 25, 2022

"Es más fácil hoy en España que te roben el móvil a que te ocupen la casa". https://t.co/ChtvpCfRJ8 — Raúl Solís (@RaulSolisEU) August 25, 2022

Nada mejor que un profesional para aclarar y desmentir bulos interesados que se hacen desde medios de comunicación https://t.co/Faauyeen8b — Ramón Morales /❤️ (@RamonMoralesQ) August 25, 2022

—Pero vamos a ver, quién va a saber mejor de esto. Yo que hago un programa asustaviejas todos los días, o usted, juez de instrucción que se dedica a ver casos de ocupación, hombre parfavar. https://t.co/iyahTKt06Y — Diego E. Barros (@diegoebarros) August 25, 2022

No deis RT no sea que los de Securitas Direct se arruinen. https://t.co/mEB2OFnlW4 — Vicentpotri ☀️🌡️🏖️ In varietate concordia (@V100ntPotrier) August 26, 2022

Ha sido demasiado educado. La presentadora y el tertuliano corrigiendo al juez. Es la televisión que nos informa cada día. https://t.co/ko9ug0AO5m — Javier GM (@JaviGM1989) August 26, 2022

Interesante escuchar a un juez sobre ocupación. Ver hasta el final.

Spoiler:

1-es fácil y rápido desocupar tu casa

2-el problema es con pisos d bancos porque no actúan

Enjoy https://t.co/Hz8cWrXc4R — Bella Ciao❗🔻 (@BellaCiaoFior) August 26, 2022

Discúlpeme yo no he llamado populista a la víctima, se lo he llamado a usted💋💅 https://t.co/wjMSA3200a — Larica cabreada (@L4putarisa) August 26, 2022

Joder.

Periodistas explicando a un juez cómo funciona la legislación…

Ocupación.

Es para ver dos veces seguidas por lo menos.

Y así con todo. https://t.co/AeMLHMQPx5 — Agosti Xaho (@AgosXaho) August 26, 2022

Rigurosidad jurídica frente a populismo demagógico 👇🏽 https://t.co/rMGnmAaVyH — Sergio Siverio 🏳️‍🌈🔻 (@sersiverio) August 26, 2022

La intervención de este juez se ha convertido en el recurso favorito de algunos tuiteros para las próximas cenas familiares. Para que el típico familiar preocupado por que le ocupen (probablemente migrantes) la casa que no tiene, durante las vacaciones que no puede pagar, pueda oírlo de la boca de un profesional que se dedica a ello.