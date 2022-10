La libra y la deuda británica reaccionan positivamente a la dimisión de Liz Truss

Fue anunciar Liz Truss su dimisión y los mercados se alegraron. El tipo de cambio de la libra esterlina y el rendimiento del bono soberano de Reino Unido a 10 años en los mercados de deuda han reaccionado de forma positiva. En su cambio con el dólar, la libra ha llegado a alcanzar un máximo de 1,1306 dólares, frente a 1,1219 dólares que había registrado al cierre del jueves.

No obstante, el repunte ha durado apenas unos minutos, ya que el tipo de cambio entre ambas divisas se ha situado en los 1,1262 dólares por cada libra, un nivel cercano al cruce registrado el pasado 23 de septiembre, cuando Reino Unido presentó su plan de rebajas de impuestos. El leve repunte de este jueves, no obstante, no revierte la tendencia bajista que la divisa británica lleva experimentando desde mayo de 2021, cuando llegó a cambiarse por 1,4 dólares.

Por otro lado, el rendimiento registrado por los bonos británicos con vencimiento a 10 años en los mercados secundarios de deuda también ha repuntado ligeramente este jueves tras la dimisión de Truss.

En concreto, el tipo de interés ofrecido a los inversores se situó en los 3,8781% al cierre del miércoles, mientras que en la apertura de este jueves ha alcanzado el 3,9617%. Aunque el máximo intradía pasada la media sesión había alcanzado el 4,0225%, tras el anuncio de la dimisión ha descendido hasta el 3,7756%.

Pocos minutos después de la dimisión, el rendimiento ha rebotado ligeramente hasta el entorno de los 3,8210%, aún por encima del rendimiento registrado el pasado 23 de septiembre. En el último año, el interés del bono a 10 años se ha disparado en tres puntos porcentuales.

"Es la mejor decisión para mantener a Reino Unido en una condición económica estable", ha dicho Truss en su comparecencia en Downing Street.