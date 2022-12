Los más ricos de España se llevan el triple de ayudas del Estado que los más pobres

El 20% de los hogares más ricos de España recibió más del 30% de las transferencias del Estado, mientras que al 20% de los más pobres solo fueron a parar el 12%. Son datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que solo sitúa por detrás de nuestro país a Luxemburgo, Grecia e Italia.

El informe Income support for working-age individuals and their families (sobre el coste de la vida y, como reza su propio título, sobre el apoyo a los ingresos para las personas en edad de trabajar y sus familias) refleja que España es uno de los países más regresivos de la OCDE, un organismo compuesto por 38 estados.

Foto de archivo de una protesta en Valencia contra la pobreza energética | EFE/Archivo.

El estudio, que analiza solo las economías de 36 naciones, señala también que los países que destinan un mayor porcentaje a los más pobres son Nueva Zelanda, Finlandia y Australia, con un 45% que hace palidecer al 12% español. Asimismo, dan a los más ricos menos del 10% y, en el caso de Australia, del 5%.

La mayoría de los países destinan las ayudas a ese 20% de la población más pobre en edad de trabajar, hasta sumar 21, aunque los 15 restantes se las conceden al 20% más rico. Las transferencias, pues, no llegan a quienes más las necesitan, aunque el informe (pdf) no tiene en cuenta los impuestos que paga cada franja de población.

Además de figurar a la cola, un gráfico del informe ilustra cómo España concede a las rentas más bajas un 12% menos que la media de los países de la OCDE y un 12% más a las más altas. Por ello, el organismo plantea que para compensar las escasas transferencias, los más pobres deberían verse beneficiados de ayudas específicas.