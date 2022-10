Natalia Fabra: "Aprobar la excepción ibérica ha sido mucho mejor que no hacer nada"

Natalia Fabra es catedrática en el departamento de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid. Especializada en el estudio de mercado energético y la transición hacia las fuentes renovables, también ha abordado problemáticas relacionadas con la regulación del sector. Tas participar en las conferencias sobre cambio climático de la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), la economista charla con Público sobre la coyuntura actual del viejo continente, la necesidad o no de reformar el mercado energético europeo o la importancia de incentivar el autoconsumo comunitario en España.



Con todo el contexto de crisis energética, ¿hasta que punto se ha evidenciado un problema que no es puntual, sino un problema estructural del mercado energético europeo?

La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha puesto de manifiesto debilidades que existían y que no las queríamos ver, como la fábula de El rey desnudo. No había una Unión Europea de la Energía, sino que cada uno hacía lo que era adecuado para sus intereses nacionales. Alemania tendía puentes con Rusia, es decir, impulsaba el Nord Stream I y Nord Stream II y generaba una excesiva dependencia energética. En ese momento les venía bien a ellos porque conseguían reducir el coste energético de su industria y ganar competitividad, pero en realidad nos estaban exponiendo al conjunto de Europa a un riesgo sistémico. Tendría que haber existido una autoridad supranacional que hubiera evitado que Alemania desarrollara esta excesiva dependencia del gas ruso. Lo mismo que te digo de Alemania, te lo digo de Francia con la energía nuclear, que también es una vulnerabilidad colectiva. Cuando tienen la mitad de sus reactores sin funcionar por problemas técnicos se van a importar energía a terceros países y eso provoca que todos tengamos precios más altos. La Unión Energética no existía, los países europeos no estamos interconectados. De hecho, en España tenemos una capacidad alta de regasificación de la que no se pueden beneficiar nuestros vecinos. Eso es una debilidad, una deficiencia que estaba presente y que no queríamos reconocer. Nos hemos dado de bruces con la realidad.

En esta coyuntura, ¿qué margen tiene Europa para rebajar los precios de la energía sin dar la espalda a la transición energética?

No es una cosa incompatible. Más bien al revés, la transición energética es la primera razón por la que tenemos que cambiar la regulación de nuestro mercado energético, en concreto el eléctrico. Depende de ello la voluntad política y de que se tenga en cuenta el beneficio de todos. El problema es que Europa no avanza porque tiene un problema de gobernanza, pero aún está por ver el resultado.

En España se ha impulsado la excepción del gas y el tope del gas, ¿qué opina de ello?

Desde luego, aprobar la excepción ibérica ha sido mucho mejor que no hacer nada.

Desde la oposición se pone el debate en la bajada de impuestos. El Gobierno lo ha hecho en la luz y el gas, ¿es algo que funciona?

Se han reducido impuestos a la electricidad; se ha reducido el impuesto al gas, se han reducido los cargos al sistema eléctrico, que además ha generado la necesidad de recaudar de otra forma para cubrir los costes del sistema. Sin embargo, seguimos pagando la electricidad a 200 euros el megavatio/hora. Es decir, no es la solución puesto que no es el problema. La electricidad no ha subido por un aumento de impuestos, sube porque pagamos mucho a las eléctricas para generar esa electricidad. Por lo tanto quitar los impuestos no es la solución.

Se habla ahora del hidrógeno verde, pero hay sectores que ponen en cuestión la potencialidad de esta fuente de energía, ¿hay riesgo de que se convierta en una burbuja como ocurrió con el 'fracking'?

Por ahora no hay signos de burbuja. No se ha producido ninguna sola molécula de hidrógeno, más allá del proyecto piloto que existe, asÍ que de momento no hay burbuja.

El Gobierno está impulsado el autoconsumo, ¿se debe avanzar más en ello en este contexto de crisis?

Absolutamente. Se tienen que desarrollar plantas en suelo y en tejado. En España se está cumpliendo un récord en 2022, vamos a acabar el año con una incorporación de potencia de autoconsumo de 2 GW. Para que nos hagamos una idea, una central nuclear tiene una capacidad de 1 GW. En términos de capacidad firme esta diferencia es menor, porque el sol tiene 2.000 horas de funcionamiento y las centrales nucleares tienen unas 8.000 horas de funcionamiento al año. Pero simplemente esto lo digo para poner de manifiesto la magnitud de la inversión que se ha hecho este año en España para fomentar el autoconsumo.

Creo que el principal reto que tenemos es el de fomentar el autoconsumo compartido. Cuando hablamos de políticas climáticas energéticas también nos tiene que importar los efectos distributivos y, hasta ahora, el autoconsumo ha sido muy individual y concentrado en hogares con capacidad de hacer esa inversión y en casas unifamiliares. Hasta ahora, los efectos distributivos del autoconsumo no son los mejores, hay que llegar a todos los tipos de hogares.

Una de las cosas más importantes es que no hay datos, no existe un registro para ver quién instala; para ver si los instaladores ofrecen precios competitivos; o si los instaladores se quedan con parte de las subvenciones. Que haya un registro obligatorio de autoconsumo y que se pueda acceder a esa información para saber la estructura del mercado es fundamental.

Otro punto de actualidad es el tema de las interconexiones con Francia. La oposición acusa al Gobierno de estar "subvencionando energía a Francia" a raíz de la entrada en vigor excepción ibérica, ¿qué opina?

Estamos exportando electricidad a Francia y ellos no contribuyen a la compensación de la misma forma que lo hacemos los españoles. Esto no es un problema del Gobierno, sino de la Unión Europea, que se opuso a que hubiera un sistema de doble precio, de tal manera que los franceses pagaran a un precio que incorporara también esa compensación.