"Pagábamos la ropa a plazos": la inflación vista por mujeres que vivieron la de 1977

La subida de precios generalizada la pagamos todas, pero algunas más que otras. Público habla con tres mujeres que rozan los 80 años y que vivieron la subida de precios que azotó a España en 1977. La inflación llegó al 28% en agosto de ese año. La crisis se extendió de finales de los setenta a los ochenta y estas mujeres en plena crianza de sus hijos, alternaban trabajos para ayudar a sus maridos a traer un sueldo a casa.

Inflación de ayer y de hoy

Los hogares con rentas menores soportan una inflación 1,2 puntos superior al resto. Los precios de los productos básicos (aceite, café, ...) son cada vez más caros y esto se nota en la cesta de la compra. El IPC de mayo llegó al 8,7% y el IPC subyacente (elimina la energía y los productos frescos del cálculo) al 4,9%. El del cierre del año 2021 fue del 6,5 % y ya estaba en un nivel elevado. De hecho, la Unión Europea considera ideal para una economía sana un IPC del 2%.

"La subida de precios actual tiene varias causas, una es la pandemia, el parón de la actividad y el aumento de demanda repentina, otra es la expansión monetaria de la política monetaria expansiva de el Banco Central Europeo, bajos tipos de interés, esto era bueno para la crisis de 2008. ¿Qué ocurre ahora? Si seguimos con ese dinero fácil, el consumo sigue aumentando y aumentan los precios", explica a Público, la economista de Ibercampus, Ana González. El Banco Central Europeo ya ha anunciado que en julio subirá los tipos de interés: "Yo creo que esta será la primera medida para combatir la inflación", señala González.

Comparativa: 1977/2022

Todos estos datos resuenan en la memoria de las personas que vivieron el final de la dictadura y el inicio de la Transición. Era 1977 y una crisis mundial ocasionada por la subida del precio del petróleo golpeaba con fuerza a una economía española a caballo entre la dictadura y la democracia. "El precedente del 77 fue diferente porque la causa fue un conflicto entre Israel y los países árabes que aumentó el precio del petróleo. En España, las decisiones que se tomaron fueron muy propias para la economía española". González se refiere a los Pactos de la Moncloa, un acuerdo político entre partidos, sindicatos y empresarios para paralizar la hiperinflación. "El precedente está, lo que pasa es que la situación que vivimos ahora es inusual porque un parón como el que hemos tenido con la pandemia es algo único", asegura Ana González.

"No hay más que tener necesidades para darle a la imaginación" , cuenta Mari Carmen.

Corría el año 1977, España todavía no había aprobado la Constitución del 1978 y estaba en plena crisis económica por la inflación. Mari Carmen Martín (1944) temía por el empleo de su marido, era el único sueldo que entraba en casa y tenían tres hijos y una sobrina a su cargo. "Como había crisis, fue una época dura, yo tenía un sobrino que trabaja en un bar, entonces me dio por hacer tortillas y croquetas para echar una mano porque veía el peligro de quedarnos sin trabajo," cuenta a Público, Mari Carmen. Y sigue: "No hay más que tener necesidades para darle a la imaginación. A la hora de cocinar, de comprar... Eso sí que a nuestra generación se nos da bien. Con pan duro y con unos huevos, te hacemos una sopa de ajo que te mueres".

Mari Carmen Martín García, especializada en economía social, trabajó en un bar durante la inflación del 77. — Candela Barro

El reciclaje de los 80

"Ante las dificultades siempre eran las mismas alternativas: ahorrar. Los calcetines los zurcíamos y ahora no, enrollados y a la basura. Eso es peligroso, aumenta la contaminación, estamos haciendo un exceso de consumo no controlado", critica Mari Carmen, que poco después de la crisis empezó a trabajar en una cooperativa, su marido mantuvo el trabajo y pudo respirar más tranquila. Eran seis en casa.



"La ropa de los niños no es como ahora que vas a cualquier sitio y por tres euros tienes cualquier cosa. En aquella época la pagábamos a plazos en grandes almacenes. Dábamos 5.000 pesetas al mes e íbamos a comprarla a centros comerciales grandes que vendían ropa. Las madres de antes, también cosíamos, ahora nada", reitera Mari Carmen, que cree que hay que apostar por otra forma de consumir y dejar de lado la vorágine de la industria textil.

Fe Ransanz Madrid en la terraza de la radio donde colabora Con Mayor Voz. — Candela Barro

"Creo que antes, las mujeres, sobre todo, estábamos acostumbradas a, como se dice ahora, reciclar. Antes reciclábamos mucho, mucho", relata Fe Ransanz (1949), que defiende que las mujeres en los setenta eran más autosuficientes para las tareas. "Los jóvenes notáis más la diferencia porque a ti se te rompe la cremallera de un pantalón y tienes que llevarla a que te lo pongan, yo eso me lo guardo porque me la coso yo". Ransanz no tenía un trabajo asalariado en aquel tiempo y disfrutaba del servicio del economato que tenían en la empresa de su marido, por eso no le afectaba tanto la subida de precios. A pesar de los bajos salarios, se las ingeniaban para alimentar a una familia numerosa.

'De fiado': comida a plazos

Aunque Ransanz tenía posibles para su familia, veía como cada invierno con la crisis "los obreros temporeros se quedaban sin trabajo". Eran meses duros y largos en los que iba a comprar "de fiado". "Se llamaba comprar de fiado a cuando ibas a la tienda y decías: 'dame fideos, dame garbanzos y apúntamelo y cuando pueda ya te lo pagaré'". Ransanz hace memoria de lo que vivió 45 años atrás.

Carmen León, en primer plano, junto a sus amigas charlando sobre la inflación en la terraza de la radio Con Mayor Voz de Villaverde. — Candela Barro

"No sabía si era más caro o más barato, yo solo sé que a mí el dinero no me llegaba a fin de mes", sentencia, entre risas, Carmen León. Durante la inflación aún vivía con sus padres, tenía apenas 20 años. "Comíamos todos los días de guisos. Comida caliente y para muchos, patatas y judías. Recuerdo una anécdota porque nosotros comíamos normalito pero un día a mi padre le tocó una quiniela y nos compró chuletas. Mi madre no lo sabía. Cuando llegó cogió a mi padre y le gritó: '¡Pero si con lo que vale esto vivimos 15 días!'".