"Éste es un ejemplo del tipo de control que creemos que deberías tener", dijo Mark Zuckerberg en mayo cuando presentó Clear History, una herramienta aún inexistente que iba a permitir a los usuarios 'borrar' sus datos de navegación de la red social.

El anuncio tuvo lugar justo después del estallido del escándalo de privacidad de Cambridge Analytica en Facebook. Y fue realmente bien acogido, ya que los usuarios de Facebook iban a poder borrar el historial de navegación vinculado a su perfil de Facebook, lo que significa que la compañía ya no iba a vincular la actividad de los mismos en aplicaciones y sitios web de fuera de la red social. Por si acaso.

"Es algo que los defensores de la privacidad han estado pidiendo, y trabajaremos con ellos para asegurarnos de hacerlo bien", afirmaba entonces el fundador de la red social. Pese a los meses transcurridos, la compañía cree que podría implementarse en pruebas en algún momento de la primavera de 2019.

La empresa se defiende alegando que un cambio así no es fácil. En un comunicado enviado a Público, David Baser, director de gestión de productos, privacidad y unidad de uso de datos de Facebook, asegura que "uno de los desafíos que enfrentamos es que cuando almacenamos información fuera de Facebook la organizamos por fecha, no por perfil, y Clear History mostrará información organizada por perfil".

"Hacer esto de manera instantánea para que las personas puedan controlarlo implica que hemos necesitado construir una nueva forma para que nuestros sistemas procesen información", comenta.

Facebook recuerda que "para que esto funcione como debería en una plataforma con 2.300 millones de personas no es fácil, pero tenemos la intención de comenzar a probar esta herramienta en la primavera de 2019".

"Queremos construir algo que sea realmente útil para todos en Facebook", comenta, "y preferiríamos tomarnos el tiempo necesario para hacerlo bien, en lugar de realizar algo apresurado".

Según recuerda Recode, que publicó esta información en primer lugar, Facebook recopila grandes cantidades de datos de usuarios, y durante los últimos años acumula críticas por no aclarar qué recopila y por qué. El hecho de que Baser afirme que Facebook desea "construir algo que sea realmente útil para todos" implica, obviamente, que tiene que ser útil también para la compañía.

Con Clear History, Facebook no tiene pensado permitir a los usuarios el "borrado" de los datos propiamente dicho; simplemente permitirá disociar los datos de navegación que Facebook recopila de una cuenta específica, pero no se borrarán completamente de los servidores de Facebook, dijo Baser. Sencillamente esos datos quedarán como "no identificados", sin vinculación al usuario que los generó.

y como declaró el propio Baser a Recode, Facebook depende de la recopilación de este tipo de datos de navegación, que es parte sustancial de su negocio, por lo que dar la capacidad de eliminarlos paralizaría una gran fuente de ingresoses.

Esta red social es, en definitiva, una empresa de publicidad, por tanto necesita saber qué sitios visitan los usuarios para poder cobrar adecuadamente a los anunciantes "En realidad no podemos detener la recopilación de datos", dijo Baser, que añadió: "Lo que podemos hacer es eliminar el identificador que nos permitiría saber de quién se trataba".