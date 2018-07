El Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) tiene previsto interponer este viernes ante la Audiencia Nacional una demanda contra la aerolínea Ryanair por mantener al colectivo que opera en España bajo la legislación irlandesa.

La sección sindical de Ryanair del Sepla tenía pensado presentar esta demanda hace ya algunos meses, pero confiaba en llegar a un acuerdo con la aerolínea irlandesa. El sindicato, que agrupa a 500 pilotos de Ryanair de los 800 que operan en España, ha contratado para ello al bufete Roca Junyent, según ha indicado este jueves, coincidiendo con el segundo día de huelga del personal de la aerolínea low cost.

Según fuentes del Ministerio de Fomento, la huelga de los tripulantes de cabina de Ryanair se desarrolla sin incidencias reseñables y sostiene que hasta las 12:30 la aerolínea ha registrado una puntualidad del 92,1% y un retraso medio de 5 minutos, mejores que la red global (91% y 6 minutos).

Hasta esa hora, Ryanair ha operado 140 de las 144 operaciones aeroportuarias que tenía programadas.

En concreto, la aerolínea ha cancelado un vuelo de ida y vuelta Palma de Mallorca-Bruselas y ha reprogramado un vuelo Ibiza-Gosselies, que según los sindicatos ha salido con retraso. Esta segunda jornada de huelga también afecta a Portugal y a Bélgica pero, a diferencia de ayer, no tendrá efectos en Italia, ya que los paros tanto de tripulantes como de pilotos en este país se convocaron exclusivamente para el 25 de julio.

Los trabajadores piden al Gobierno que actúe

Los sindicatos de tripulantes de cabina de Ryanair han pedido hoy al Gobierno que actúe y "deje de mirar hacia otro lado" ante los "abusos" y el "maltrato" de la aerolínea irlandesa, a la que acusan además de no querer colaborar y "chulear" a la Inspección de Trabajo en el transcurso de la huelga.

"¿Dónde esta el Gobierno o Hacienda? No entendemos donde están las autoridades de este país, que capean el temporal con los servicios mínimos. No puede ser que no haya ninguna autoridad que haya tomado acciones contra la chulería de la aerolínea. Nos gustaría que alguien tomara cartas en el asunto", ha señalado hoy el responsable de Vuelo de USO Sector Aéreo, Ernesto Iglesias.

Denuncian que la empresa ha incumplido los servicios mínimos

Los sindicatos, que cifran en un 50% el seguimiento, han subrayado que la empresa, a la que acusan de amenazar con despidos, ha dado instrucciones a "mala fe" para no facilitar información a los inspectores de trabajo que se han acercado a algunas de las bases durante el desarrollo de la huelga.

Desde Sitcpla, Antonio Escobar, ha afirmado que Ryanair ha incumplido los servicios mínimos, cancelando vuelos que conectaban con los archipiélagos, a pesar de las obligaciones que marcaba la resolución dictada por el Ministerio de Fomento, que obligaba a la compañía a garantizar el 100 % de los vuelos domésticos a las islas.

En Portugal, Ryanair ha cancelado el 70% de sus vuelos: 17 de los 24 vuelos previstos. En Oporto se cancelaron 7 de las 12 operaciones programadas, en Lisboa 3 de 5 y en Faro fueron suspendidos todos los vuelos, siete.

El paro de hoy, según estimaciones sindicales, ha tenido mayor impacto que la huelga de la primera jornada, ayer, cuando se suspendieron un 58,89 % de los vuelos en Portugal, 30 de 51.

En Bélgica, la huelga de la tripulación de cabina de Ryanair ha obligado en la segunda jornada de paros a cancelar el 80 % de los vuelos en el Aeropuerto de Bruselas Nacional y el 60 % de ellos en el de Charleroi, según ha señalado a Efe el secretario permanente del sindicato belga CNE, Yves Lambot.

Desde el aeropuerto de Charleroi, principal base de operaciones de Ryanair en Bélgica, estaban programados antes de la huelga 56 vuelos, mientras que desde el de Bruselas Nacional eran 20.

Por otro lado, ayer mismo, Ryanair anunció recortes del 20% de su flota con base en Dublín este invierno y posiblemente el despido de 100 pilotos y 200 tripulantes de cabina en las próximas semanas.