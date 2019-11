La suiza SIX dice que su oferta por la Bolsa española "es muy competitiva"

El consejero delegado del Grupo SIX (operador de los mercados y sistemas financieros de Suiza), Josh Dijsselhof, ha asegurado que la oferta de compra lanzada por Bolsas y Mercados Españoles (BME) es "muy competitiva" y les sitúa en una buena posición al ofrecer un precio positivo para el accionista.

La Bolsa suiza, mediante el grupo SIX, lanzó el lunes una oferta pública de adquisición (opa) por BME por valor de 2.843 millones de euros, a razón de 34 euros por título, lo que supone una prima del 33,9 % respecto al precio de cierre que registró el valor el pasado viernes, de 25,40 euros.

Una opa calificada por la propia BME como "amistosa" al considerar que los compromisos adquiridos por SIX "son esenciales para garantizar que se van a preservar la integridad y estabilidad de los mercados, sistemas e infraestructuras españoles".

El consejero delegado del grupo SIX ha ofrecido este martes una rueda de prensa en Madrid para explicar la oferta lanzada por BME, que en el día de ayer también confirmó que había mantenido conversaciones "preliminares" con el operador Euronext respecto a una opa.

En este sentido, el consejero delegado de SIX no ha querido referirse a una posible contraoferta por parte del operador bursátil paneuropeo, o de otros gestores como el de Hong Kong, y solo ha reiterado que la compañía suiza se encuentran en una buena posición al presentar una propuesta que considera positiva para el accionista.

En su comparecencia, el "número dos" de SIX ha defendido el plan industrial incluido en la oferta que, en su opinión, supone una gran oportunidad de crecimiento del negocio tanto para el mercado suizo como para el español.

Asimismo, ha considerado que la combinación de ambas sociedades creará un grupo con un fuerte posicionamiento en Europa.

La intención de SIX es ejecutar el plan propuesto, ha dicho Dijsselhof, que ha aunque ha asegurado que el objetivo es que BME siga cotizando en el mercado, ha dejado la puerta abierta a que pueda ser excluida de negociación si consiguen un 90 % de aceptación de la opa.

La oferta de compra fue inscrita ayer en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que tiene ahora un plazo de veinte días para analizarla y enviar un dictamen previo.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) también deberá dar el visto bueno a la operación, que, no obstante, debe ser aprobada por el Gobierno.

En este sentido, el consejero delegado de SIX ha afirmado que van "paso a paso", siguiendo los cauces establecidos en la legislación. "Hay mucha regulación tanto en Suiza como en España y la seguimos muy de cerca para asegurarnos que la cumplimos", ha añadido el consejero delegado de SIX, que, preguntado por la situación política de España, ha dicho que no cree que el país esté paralizado por este motivo.

De la misma manera, se ha mostrado convenido de que no cree que la situación política en España tenga un impacto directo en la operación.