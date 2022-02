Telefónica gana 8.137 millones en 2021, cinco veces más gracias a las plusvalías 

Telefónica ganó 8.137 millones de euros en 2021, cinco veces más que en 2020, gracias a las plusvalías de 11.000 millones obtenidas en las operaciones de venta de torres de telecomunicaciones y la filial con Costa Rica, así como la creación de la filial conjunta con Liberty en Reino Unido y los vehículos de fibra con socios.



La cifra de negocio de la multinacional de telecomunicaciones descendió en el último ejercicio un 8,8%, hasta los 39.277 millones de euros, según la información publicada por la operadora este jueves.

Los ingresos se vieron afectados negativamente por la operación de fusión en el Reino Unido, donde los ingresos cayeron tras los ajustes por la fusión entre O2 y Virgin. Si no se hubiera tenido en cuenta esta operación la facturación hubiera ascendido a 42.839 millones de euros.

La empresa obtuvo un beneficio operativo bruto (OIBDA según la terminología contable de la empresa) de 13.020 millones de euros en los 12 meses finalizados el 31 de diciembre, sobre unos ingresos de 39.280 millones de euros.

Si se excluyen los efectos de las plusvalías, los deterioros extraordinarios y otros elementos excepcionales, los ingresos aumentaron un 2% y los beneficios operativos un 1,4%, dijo la empresa, que tenía como objetivo que los ingresos y los beneficios operativos se mantuvieran estables o crecieran ligeramente.

En el cuarto trimestre del ejercicio, Telefónica perdió 1.198 millones de euros, frente a las ganancias de 911 millones del ejercicio anterior, como consecuencia de las provisiones de 1.382 millones de euros efectuadas por el Plan de Suspensión Individual de Empleo en España, que cerró a finales de año.

Resultados por unidades de negocio

Telefónica España ha crecido un 0,1% en ingresos en 2021 hasta los 12.417 millones de euros en un ejercicio marcado por la caída de su beneficio operativo antes de depreciaciones (Oibda) fruto de la hipercompetitividad en el mercado: 3.377 millones de euros, un 33,1% menos el coste del plan de salidas voluntarias.

Los ingresos de Telefónica España crecen un 0,1% hasta los 12.417 millones

Los ingresos de Hispam crecen un 5,5% hasta los 8.362 millones de euros, mientras que Telefónica Alemania ha aumentado en un 3,1% su facturación hasta los 7.765 millones de euros, y en el Reino Unido han descendido un 60,8%, hasta los 2.628 millones. Telefónica Brasil ha sido la única unidad del grupo (aparte de la desconsolidada filial británica) en ceder en ingresos reportados con un 6,9% hasta los 6.910 millones de euros.

Por su parte, Telefónica Tech, la unidad de negocios digitales del grupo, ha presentado un crecimiento del 33,4% hasta los 944 millones de euros después de acelerar en el último trimestre.



Durante varios años Telefónica ha estado luchando con la disminución de los márgenes de beneficio, así como con la presión de los inversores en un momento en que necesita fondos para financiar la infraestructura 5G.

Las ventas de activos ayudaron a Telefónica a reducir su deuda financiera neta a 26.032 millones de euros, frente a los 35.200 millones de un año antes, lo que supone una reducción del 26,1 %.

Para 2022, la empresa prevé un crecimiento de "un dígito bajo" (es decir, en torno a un 1%-3%) en los ingresos y el resultado bruto, con un capex o inversión en capital de hasta el 15% sobre ventas, excluyendo de sus estimaciones el impacto de operaciones de concentración y otras partidas extraordinarias.



Adiós al dividendo flexible de la pandemia

Telefónica volverá a repartir su dividendo en efectivo con dos nuevos pagos en efectivo de 0,15 euros cada uno, a pagar el primero en diciembre de 2022 y el resto en junio de 2023.

En total, esto supone un reparto de dividendos de algo menos 1.700 millones de euros, una vez se descuenten del capital de la compañía una amortización de autocartera que se elevará hasta el 2,41% del capital en caso de que lo autorice la junta de accionistas.

Telefónica deja así atrás el dividendo flexible (script dividend) que decidió repartir en tiempos de pandemia, aunque sin variar la cantidad. De hecho, la firma tiene aún pendiente un pago de 0,15 euros del dividendo flexible de 2021 que ejecutará el próximo mes de junio, tal y como ha confirmado en su presentación de resultados.

"No sentimos ninguna necesidad de fusionarnos"

En la presentación de resultados, el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha descartado que la matriz del grupo vaya a ser partícipe en alguna fusión a nivel europeo. "No sentimos ninguna necesidad de combinarnos para generar más valor", ha afirmado Álvarez-Pallete, quien ha subrayado que la compañía está en un momento más fuerte que hace cinco años.

El presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, en la presentación de los resultados anuales de la compañía, en Madrid. — Alberto Ortega / EUROPA PRESS

Álvarez-Pallete, no obstante, ha asegurado que la firma facilitará cualquier consolidación en España y ha remarcado que "no tiene sentido que haya más operadores que en China [donde hay tres]". "Simplemente, no somos competitivos", se ha lamentado respecto al alto número de operadores en Europa, y ha recordado que Telefónica en España tiene "restringida" la capacidad de acción por su posición dominante.

Álvarez Pallete ha subrayado que cree que hay "algo incorrecto" en la política de competencia y considera que la definición de los mercados que se hace es errónea, ya que no tiene en cuenta el papel por ejemplo de las plataformas de streaming. Asimismo, ha recordado que para que las redes soporten tecnolgías como el metaverso harán falta grandes inversiones que los operadores tienen que estar en disposición de asumir.

Álvarez-Pallete, además, ha asegurado que la Telefónica tiene aún "trabajo que hacer" a la hora de reducir su ratio de deuda frente al resultado operativo.

En ese sentido, la directora financiera de la firma, Laura Abasolo, ha asegurado que Telefónica está "muy bien protegida" ante una posible subida de tipos de interés, ya que el 88% de su deuda se encuentra a tipos fijos y con vencimientos alargados.

Una subida de 100 puntos básicos de los tipos de interés supondría 30 millones de coste para Telefónica

Con ello, ha señalado que el impacto por cada subida de 100 puntos básicos sería de 30 millones de euros, una cifra relativamente menor en comparación con el gasto financiero de Telefónica.

Ambos han insistido en que mantener un buen rating de inversión es una de las prioridades del grupo y la sólida posición de liquidez de la compañía.

Asimismo, Abasolo ha sido cauta al evaluar cómo puede evolucionar el escenario macroeconómico ante la situación en Ucrania y ha señalado que Telefónica espera que la inflación vaya bajando a medida que avanza el año.