Mabel Ch., portavoz de la Asamblea Antirracista: "Es difícil escapar de los discursos de odio porque lo copan todo"

Mañana salen a la calle bajo el lema:“Contra las violencia racistas y los discursos de odio". ¿Dónde encuentran ese odio racista y xenófobo? ¿Se puede escapar de él?

Los discursos de odio están en las calles, en el metro, cuando en algún momento

nos insultan o nos para la policía por un nuestro perfil racializado. Está también

en el Congreso, con VOX alentando estos discursos que luego son replicados sin

cuestionar por los medios de comunicación y luego se multiplican en las redes

sociales.

Yo creo que es difícil escapar de estos discursos de odio porque lo copan todo,

desde las calles hasta las instituciones de la forma en la que nos precarizan.

¿Es por eso que denuncian una discriminación estructural?

Sí, nosotros hablamos de que el sistema es racista. Todo es un sistema que nos

va señalando y nos desfavorece a la hora de querer ejercer nuestros derechos.

Uno de los objetivos de este año es ampliar vuestra la lucha y sumar a otros colectivos que están en la diana de los discursos de la ultraderecha. ¿Por qué?

La lucha debe ser colectiva y cada vez más amplia. No solo a las personas

migrantes o racializadas nos han hecho víctimas de ese discurso de odio que

cada vez es más grave. Hay que abrir la mirada porque la lucha no solamente

tiene que ser feminista, o por los derechos de libertad sexual sino que también

tiene que ser antirracista. Nuestras necesidades y las violencias que sufrimos son transversales.

¿Es más necesario que nunca movilizarse teniendo en cuenta el repunte de delitos de odio que se vive en nuestro país?

Cada año desde que hemos empezado en 2016 hemos tenido una demanda

distinta dependiendo de la situación que vivíamos. La primera fue exigiendo una

sociedad sin racismo intentando que la sociedad española se analizase y viese

que tenía comportamientos racistas. Luego tuvimos las ‘Memorias antirracistas’

donde pedíamos un análisis de lo que era la reparación y la justicia. Y el año

pasado, por ejemplo, creímos que debíamos actuar ante las desigualdades que

sufrimos en la pandemia y lo llamamos ‘Acción antirracista ya’.

Este año es contra las violencias racistas y los discursos de odio porque hemos

visto que estos últimos años la violencia racista ha aumentado en pasos

acelerados. El señalamiento a los menores no acompañados, a la infancia

migrante y a las mujeres trabajadoras del hogar. Porque esto también son formas

de violencia.



¿Cuántas violencias distintas sufren?

Las violencias racistas no solo son las violencias físicas. Que golpeen a dos

mujeres en la cola de alimentos son violencias físicas pero sufrimos otro tipo de

violencias que queremos poner de manifiesto. Por ejemplo, la violencia

psicológica. Cuando los migrantes, al estar sometidos a un sistema precario,

pasamos por una depresión y vamos al psicólogo a veces no conseguimos con

que nos entiendan desde el antirracismo.

Ya es el quinto año que convocáis esta manifestación y como ya es habitual volvéis a alzar la voz contra la Ley de Extranjería y el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). ¿Es la reivindicación eterna?

Llevamos muchos años luchando por esto. La Ley de Extranjería está desfasada

y los CIES son centros de encierro para los extranjeros. Son cárceles en las que

se les niegan derechos. A veces ahí están en condiciones infrahumanas donde no

reciben la alimentación adecuada o son violentados.Exigimos la regularización para todos, porque si una persona no está regularizada termina siendo desplazada de la sociedad. Nosotros vamos a seguir exigiendo esto.

Esta manifestación llega pocos días después de que un joven ganés, Ossa M., fuese abatido a tiros por la Policía en Villaverde (Madrid). ¿Creen que se le ha dado la suficiente cobertura mediática a esto? ¿Estamos anestesiados?

No se ha dado la cobertura que por ejemplo se le dio al caso de George Floyd.

Cuando sucede un asesinato en otro país todas las televisiones y las autoridades

se pronuncian a través de las redes sociales indignados, pero cuando la misma

situación pasa en nuestras calles nos hacemos a un lado.

La actuación policial no es la misma frente a una posible amenaza de una

persona blanca y una persona negra. No es el mismo tratamiento y hace falta

educación y sensibilización en las fuerzas del orden como policía.

¿Demasiados nombres propios que estarán presentes mañana?

Sí, pero este sábado no salimos solo por Lucrecia o Mbaye, salimos también por

Illias, por Samuel que fue asesinado al grito de maricón, por las compañeras

agredidas en Cartagena en la cola del paro. Salimos por todas las personas

asesinadas como Ossa en Villaverde la semana pasada. También por las más de

35.000 personas que estos últimos 15 años que han muerto intentando cruzar el

mediterráneo. Salimos por cada agresión racista, por cada oportunidad perdida y por cada puerta cerrada que se nos ha negado por nuestra condición racial.