Manuela Carmena: "La extrema derecha se basa en una alteración de la realidad social para generar el miedo"

Se manifiestan los policías contra el Gobierno y en contra de

derogar la ‘ley mordaza’.

Una manipulación propia de las que se suelen hacer desde la oposición. No

tiene ningún sentido hacer una manifestación cuando no se ha hecho un

debate serio sobre qué aporta la ley de seguridad del 2005. No se puede

hacer el hecho legislativo así, hay que analizar los resultados de la ley, me

encantaría que se profundizara sobre cómo ha ido la ley mordaza, pues se

le conoce de este modo a la ley de seguridad. ¿Qué ha ido bien, qué ha ido

mal? No lo sé, es una manipulación propia de las que se hacen en política,

así no se debería hacer la política desde mi punto de vista.

Las ‘leyes mordaza’ fueron muy criticadas desde que salieron. ¿Hay que acabar con ellas?

Hay que analizarlo. Creo que tiene algunas limitaciones, como el tema de

las limitaciones a hacer fotografías, las identificaciones, todo eso. No tiene

ningún sentido el que se prohíba. Si algo positivo para esclarecer un suceso,

y más si está en discusión judicial, son las cámaras, las grabaciones, las

fotografías... Son un elemento imprescindible para constatar lo que ha

sucedido. Un policía que quiere que se sepa la actitud que ha tenido no

tiene por qué tener miedo a que le hagan fotografías, qué sentido tiene eso.

A usted, en un chat de policías municipales, le desearon la muerte. ¿Tenemos un problema de carencias democráticas en los cuerpos policiales?

No, eso era un colectivo sin más. He tenido muchísimo trato excelente con

muchísimos policías municipales y no he percibido eso.

Lo digo porque los principales sindicatos policiales manifiestan

ideas similares a Vox.

No sé cómo se ha producido, ni conozco realmente quiénes son los titulares

de este sindicato. No conozco bien ese mundo. En lo relativo a la Policía

Municipal, que sí conocí bien, había sectores distintos y efectivamente había

un sector muy vinculado a posiciones más de extrema derecha, pero había

otros grupos que no tenían ese perfil. Creo que no hay que darle demasiada

importancia, sino seguir trabajando con los agentes de policía y nada más.

Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid a 25 de noviembre de 2021. — Ana Beltrán

¿A qué cree que es debido este auge de la ultraderecha que estamos viviendo?

Tiene una explicación histórica. Había habido una avance sostenible de las

reivindicaciones más progresistas y se estaba produciendo un desarrollo

muy importante en todo el marco de los derechos individuales, en la

libertad individual, en cotas de igualdad y justicia social. A veces hay una

reacción de los sectores que no quieren que se produzca ese cambio, esa

evolución. Ha sido una constante a lo largo de la historia, cuando se avanza,

hay un grupo que se asusta, se preocupa porque se ataca a sus intereses y

convicciones y trata de organizarse.

El hecho de que la extrema derecha esté en contra de la Agenda 2030 de

Naciones Unidas indica esto, cuando Naciones Unidas aglutina y avisa que

tenemos que ir a una mayor justicia social e igualdad porque lo necesita el

desarrollo del mundo, existe de pronto una estructura de personas que

identifican valores que se ven en cuestión o que tienen miedo a perder los

privilegios y reaccionan. Está en todas partes, es el trumpismo en todas sus

versiones, Bolsonaro, etc. Esperemos que en la segunda vuelta de Chile

haya suerte y no resulte vencedor Kast.

El eterno debate, ¿cómo se combate a la ultraderecha?

Se le combate haciendo que la democracia sea de verdad democracia y

mejorándola. No se combate entrando en sus formas, el diálogo político

ahora no va sobre las alternativas sociales que podemos impulsar, proteger

o diseñar, se ha convertido en un diálogo tabernario, grosero, de mala

educación, estéril e infantil. En ese marco, la extrema derecha se encuentra

cómoda y se desarrolla, pues se basa en una alteración de la realidad social

para generar el miedo. Ese miedo, ante una realidad social que inventa, le

genera apoyos.

Recuerdo, en la campaña electoral del 2019, cómo me quedaba sorprendida

oyendo a las personas que representaban a Vox diciendo que Madrid es un

seno de inseguridad, un cobijo de delincuentes lleno de drogadictos,

okupas, robos... No lo podía creer, somos una ciudad ejemplar de las que

tenemos más seguridad, menos violencia... Da igual, ese elemento

mentiroso vale para generar miedo. La democracia es la manera más eficaz

de combatir a la extrema derecha, pero la democracia bien hecha, de

verdad, sin insultos, sobre los hechos sobre la gestión, no sobre las

descalificaciones personales. Para mí, la única manera de combatirla es por

la vía del convencimiento de la democracia.

En aquella campaña de 2019, ¿cree que José Luis Martínez-Almeida desarrolló un discurso muy próximo a Vox?

Sí, claro. Fueron aliados

¿Cómo valora al actual alcalde?

No me corresponde hacer una valoración. Simplemente digo que, como

ciudadana de Madrid, no me gusta que esté tan vinculado a ser una

jerarquía del PP. El alcalde debe ser más independiente, más equidistante a

todos los madrileños piensen lo que piensen. Con José Luis, como persona,

tengo una buena relación y una actitud cálida, pero no me parece bien y

creo que se ha equivocado al asumir un cargo político muy destacado, nada

menos que portavoz del PP. Entonces, es más difícil que el alcalde sea de

todos, es solo del PP.

Cuando vemos en el juicio que se está celebrando ahora cómo el alcalde de

Boadilla cuenta cómo van las cosas entre los partidos y los alcaldes, a los

alcaldes se les dice desde el partido lo que tiene que hacer y a quién tiene

que nombrar... Esa es la perversión desde los partidos políticos a los cargos

institucionales.

Hablábamos de la ultraderecha. Ponía como ejemplo la reacción a la Agenda 2030, al ecologismo. También supone una reacción al feminismo. En los últimos años hemos visto al movimiento feminista dividido. ¿Cómo lo valora?

El movimiento no se ha dividido esencialmente. Hay alternativas distintas y

me parece bueno. La característica del movimiento feminista es su

transversalidad, que nunca ha precisado de partidos políticos y nunca ha

sido un movimiento violento. A partir de ahí, puede haber alternativas

diferentes, hay que procurar que se integren y que no se copie la lucha

cainita de los partidos políticos por el poder, sino que se piense que lo más

importante del feminismo es la influencia, más que el poder. La influencia se

consigue a través de la capacidad de convicción, de análisis, de valorar los

resultados que dan unas u otras alternativas. El feminismo tiene que dar un

paso y ser abanderado de la evaluación de los avances y retrocesos, evaluar

las políticas públicas.

Me gusta recordar que fue Concepción Arenal, una mujer reconocida por su

vinculación a la actividad penitenciaria y por su humanismo en su manera

de entender el mundo de las cárceles. Ella escribió muchísimo y tiene una

memoria sobre la educación en España donde analiza el resultado que había

dado la ley de educación obligatoria de 1857. Argumenta, ¿para qué ha

valido la ley si los maestros están sin cobrar, si hay escuelas sin hacer...? Es

una mujer enormemente progresista y detecta por dónde va a ir el futuro. El

feminismo tiene que seguir esa estela, no nos enrosquemos en decir si esto

es mejor o lo otro, evaluémoslo, probémoslo y veamos qué es lo que más

interesa a los derechos de las mujeres, a la igualdad de las mujeres, a la

cultura de la consolidación de las mujeres en lo público.

Hay un debate enconado en el feminismo sobre los derechos de las personas trans. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Creo que hay que dejar reposar el conflicto y ver dónde acaba. Me parece

que es un conflicto muy irreal, que tiene posiciones interesantes y

alternativas respecto al género y lo que significa el género. Creo que hay

que dejarlo reposar y con el tiempo se esclarecerá como se esclarecieron

otros debates en el feminismo.

¿Por qué no se juzga a los criminales franquistas en España?

Porque, en principio, se considera que los crímenes o bien están prescritos o

que hay una línea general que vino a determinar que estaban prescritos y

eso no es entender que es aplicable la imprescriptibilidad sobre la que se ha

pronunciado Naciones Unidas. Creo que eso es fundamentalmente el motivo

que dificulta. Aunque también hay una realidad, y es que la mayoría de

estas personas ya no existen.

Pero, para que a aquellas que todavía existen se les pueda juzgar

por sus crímenes, ¿debe una nueva Ley de Memoria meter mano a la Ley de Amnistía de 1977?

Creo que no, creo que no se debe hacer. Me parece que la Ley de Amnistía

tuvo unas eficacias importantes, forma parte de una estructura de la

historia, no sería bueno y aumentaría mucho la confrontación.

Probablemente es necesario tener, en ese sentido, más paciencia y pensar

si vale la pena continuar exigiendo el que haya una responsabilidad por

unos determinados crímenes que se cometieron a lo largo de la historia

cuando los agentes de esos delitos ya prácticamente no existen. Es decir,

para juzgar a dos personas que puedan tener una responsabilidad relativa

en aquello no vale la pena alterar lo que fue la Ley de Amnistía.

Fue famosa una foto, de la que habla en el libro, saliendo junto a

Cristina Cifuentes a declarar ante los medios, ambas cogidas del

brazo. ¿Han de entenderse la izquierda y la derecha?

Sin duda.

Una percepción personal es que la izquierda siempre cede más que la derecha para que se produzca ese entendimiento.

No. Creo que muchas veces lo importante no son las etiquetas. Hagamos

un esfuerzo, quitémonos las etiquetas, guardémoslas en una caja y, a partir

de ahí, vemos cuáles son las sinergias y las divergencias. Nos llevaríamos

sorpresas. Hay que hacer un esfuerzo enorme, guardemos las etiquetas.

Estoy pensando en una de las actividades que hicimos en común con la

Comunidad de Madrid, fue desmontar El Gallinero, lo que era un suburbio, o

lo que se empezó a plantear para desmontar el otro gran barrio de

chabolas, la Cañada Real. Lo importante es lo que hacíamos, ya no estaba

Cifuentes sino su sucesor, lo importante es lo que se hace y la etiqueta no

hace más que dificultarnos para ello. ¿Funciona algo o no? ¿A quién le

funciona o beneficia? ¿Beneficia a todos o a unos privilegiados? Ya está,

guardemos las etiquetas en un bolsillo, por dios.

Vuelve el invierno y la Cañada Real sin luz. ¿Cuál es la solución?

La luz, la solución es la luz. Tienen que ponerles luz. Me parece imposible

que no lo hayan logrado todavía. Si de mí dependiera, ponerles la luz, ya

está.

Este año, el PCE cumplía cien años. No habla usted muy bien de su experiencia con el partido en el libro.

Creo que sí hablo bien. Cuento lo que fue mi experiencia con el PCE en la

clandestinidad y digo que me siento orgullosa. Lo que describo es

sugerente, éramos un partido unido, eficaz, estábamos encaminados a

hacer cosas concretas, que es lo que creo que es el camino o la senda por la

que deben discurrir las organizaciones políticas, hacer cosas concretas. Creo

que es positivo lo que digo en el libro.

Sí, pero cierta estética y prácticas no le gustaban tanto.

Había una estética muy distanciada, en unos años en los que se planteaba

un enfrentamiento contra Franco. Siempre me pareció enormemente

sugerente la reconciliación nacional como la alternativa que planteó el PCE

en el año 1976: dejémonos de enfrentamientos, vayamos a una

reconciliación, este país tiene que reconciliarse. Esto hizo que muchos

jóvenes nos sintiéramos atraídos por el PCE.

¿Qué le diría al PCE ahora, cuando cumple 100 años?

Bueno, el PCE ha dejado prácticamente ya de tener existencia. Tiene una

existencia prácticamente residual y eso es lógico, está relacionado con la

Historia. Me parece que es un partido extraparlamentario y no tiene una

mayor existencia porque las condiciones y los objetivos que se planteaba el

PCE han disminuido.

Me gusta mucho, lo cito en el libro, lo que dice el autor Ferrajoli de que los

grandes partidos comunistas han sido útiles en el siglo pasado para exigir

mayores derechos y sacar a la luz el protagonismo de la clase obrera. Esos

fueron los grandes logros de los partidos comunistas, pero la cosa ha

cambiado y resulta que los partidos comunistas van disminuyendo su poder

en la medida en que se desmonta la realidad del mundo socialista. Los

partidos comunistas, en la oposición, tuvieron éxito, mientras que

gobernando significaron sistemas autoritarios que, aunque tuvieran

objetivos económicos interesantes, no lograron dar las satisfacciones

necesarias de libertad que exige el desarrollo de las personas y los derechos

humanos.

Nos encontramos una realidad distinta de lo que fue el PCE durante buena

parte del siglo XX y en la clandestinidad y lo que fueron los grandes partidos

comunistas en la oposición y un sistema comunista que al final decayó y no

tuvo capacidad de hacer posible el desarrollo económico junto con la

libertad necesaria.

Dice que el PCE es una fuerza extraparlamentaria, pero está en el Congreso y tiene dos ministros en el actual Gobierno.

Creo que muy emocionalmente si se escucha lo que dicen. El otro día

escuché al secretario general y me pareció que si él definía al PCE actual

como que estaba por los derechos humanos, eso no tiene definición, no

tiene contenido decir que el PCE está por los derechos humanos. Todos los

partidos están por los derechos humanos, no hay ningún partido que los

cuestione formalmente.

¿No le han ofrecido entrar en el PSOE?

No.

¿Le ha dicho que "no" alguna vez a Pedro Sánchez en la oferta de

algún cargo público?

No me ha hecho ninguna oferta.

El 'lawfare', la guerra judicial, una práctica que se ha dado en

países de América Latina, en Brasil con Lula o en otros. ¿Cree que en España existe contra el actual Gobierno?

No.

¿Qué opina de la entrada del señor Arnaldo como magistrado en el Tribunal Constitucional?

Un desastre, un desprestigio grandísimo para las instituciones. No tiene

ningún sentido pensar que puede ser un jurista de reconocida competencia

alguien que, por lo que sabemos y hemos podido oír en los medios de

comunicación, ha tenido una actitud de favorecer actitudes de personas del

PP que estaban imputadas y ha intentado hacer actuaciones traspasando

los límites del respeto al derecho intentando que tuviera un trato

privilegiado cambiando nada menos que al fiscal. Esto es de una gravedad

tan enorme que para mí impide que una persona pueda desempeñar un

cargo de este tipo, eso no es ser un jurista de reconocido prestigio.

Me impresionó que dijera en la Comisión de Nombramientos del Congreso

que él no era ni mejor ni peor que el resto de diputados que estaban allí. Yo,

si hubiera estado allí, habría levantado la mano y habría dicho que nunca he

hecho lo que él ha hecho, eso se debería haber aclarado. Me parece que es

una vergüenza y un error enorme del Gobierno en su conjunto.

¿Cómo se debe renovar el Consejo General del Poder Judicial?

No hay más que cumplir la ley, la ley no precisa el acuerdo de los partidos.

La ley dice que hay que proponer los nombres y que se debata sobre los

nombres en el Congreso, eso es lo que dice la ley. No sé por qué no lo

hacen. ¿Es posible que el PP se negara a proponer ni tan siquiera un vocal

del CGPJ? No creo. ¿Que votara en contra de todos los que se propusieran?

No creo. Si lo hicieran, habría que exigir una responsabilidad por tener una

actitud fraudulenta respecto a la normativa que exige la Constitución para

el nombramiento de los vocales.

Lo que no sé es por qué el Gobierno y la presidenta del Congreso no se

decidió a ponerlo en práctica. No hace falta el acuerdo, hace falta que los

nombres que ya están se discutan. No saldrán todos, pues se vuelve a

repetir el proceso de elección. La ley tiene la solución, no dice que se tienen

que poner de acuerdo los partidos. Si el resultado es negativo, se vuelve a

proponer. No pasa nada, que se haga con transparencia o con limpieza,

como se debería haber hecho para los cargos en el Tribunal Constitucional.

Habla en el libro de los enemigos internos en la política. Hablemos, para acabar, de amigos. ¿Qué amigos conserva del mundo de la política de su etapa como alcaldesa?

Creo que nunca he tenido enemigos. Habrá personas que tendrán actitud de

enemistad conmigo, pero yo nunca la he tenido con ellos. He hecho todo lo

posible por tener una actitud amistosa, no puedo decir que tenga amigos en

todas partes, pero sí una gran sensación de compañerismo y amistad con

las personas con las que he trabajado en política.

De los alcaldes del cambio quedan pocos ya. ¿Qué relación

mantiene con Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona?

Muy buena relación, la valoro mucho, me parece una persona muy

inteligente y buena. Estoy segura de que estaría bastante de acuerdo con

algunas de las cosas que escribo en el libro. Tengo muy buena relación con

ella.

Otro que todavía mantiene su cargo es José María González 'Kichi', en Cádiz, quien ha sido protagonista esta semana por ponerse al lado de los trabajadores de la huelga del metal. ¿Debe un alcalde posicionarse con los huelguistas?

Me parece bien, sí. Una huelga es un conflicto que incide mucho en la

ciudad y me parece bien que el alcalde pida que se tengan en cuenta una

serie de reivindicaciones que tienen que ver con la necesidad de aumentar

los índices de igualdad en la ciudad. Al alcalde le preocupa la ciudad, sabe

que un incremento en las actividades salariales de los trabajadores del

sector en huelga puede incidir positivamente en la ciudad.

También puede incidir positivamente en la empresa. El hecho de que se

esté premiando, como pasó en los Príncipes de Asturias, a economistas que

hablan de que el reconocimiento de salarios mínimos es positivo para el

desarrollo de las empresas nos indica que esa es la política adecuada. Es

bueno que un alcalde haga lo posible para llegar a un acuerdo sobre el

incremento de los derechos de los trabajadores.