Miquel Montoro, el 'influencer' de las 'pilotes' que divulga sobre la vida rural y fomenta el consumo de proximidad

Miquel Montoro (15 años) es un youtuber e instagramer mallorquín que fue ganando visibilidad a raíz de sus vídeos en los que mostraba la vida rural en su pueblo de Mallorca. Gracias a su desparpajo y sinceridad, varios de sus clips se hicieron virales y hace alrededor de dos años una de sus publicaciones se convirtió en todo un hit: "Hostia pilotes".



Por cierto, las pilotes, que entiendo que son albóndigas de carne, en tu casa, ¿quién las prepara?

Normalmente las prepara mi madre que es a la que le salen más buenas. Algunas veces las preparo yo y casi toda la familia las sabe hacer, pero la que tiene más maña para hacerlas es mi madre.

¿Saben mejor si están hechas con el producto de la tierra?

Eso siempre.

En tus vídeos divulgativos lanzas muy a menudo el mensaje de que hay que consumir productos cercanos, de la tierra, del campo. ¿Crees que esta idea está extendida entre los jóvenes (aunque no sean de tu edad)?

No, por desgracia no. Me gustaría mucho que estuviera bastante extendida y debería extenderse más.

¿Y por qué crees que la gente joven es más reacia a consumir este tipo de productos?

Lo primero de todo porque no saben el esfuerzo, el valor, el trabajo que lleva ese producto.

¿Qué medida tomarías para que la gente consumiera más productos locales?

Creo que en este caso deberíamos mostrar en el cole, por ejemplo, que la gente ya viera que tenemos que consumir ese producto local. Tenemos que hacer cosas para que desde muy pequeños sepamos que el producto local debería ser prioritario y se tiene que consumir.

Otra cosa que siempre dices es que quieres ser payés, algo muy raro entre la gente de tu edad. ¿Cómo convencerías a alguien de tu edad (o un poco mayor) para que se fuera a vivir al campo y viviera de la agricultura?

Creo que está muy mal hoy en día esto de ser agricultor porque no ganamos nada y vivimos trabajando... Sí que es verdad que disfrutamos mucho trabajando, pero realmente si no hay dinero no vives igual que si tienes un horario fijo y tienes dinero. A mí personalmente me gusta mucho el campo y me gustaría vivir de él, pero no puedo. En este caso no puedo porque los tractores, la maquinaria... es muy cara, y luego los precios de los productos están tirados a la baja. No se puede vivir, no es compatible. Creo que hoy en día la gente que es o quiere ser agricultor lo es porque lo lleva en la sangre y creo que hoy en día es muy difícil convencer a una persona joven de que viviese y trabajase en el campo.

La España vaciada es un problema, ¿no crees?

Sí. Nosotros vivimos en un pueblo. Yo estoy muy bien aquí y la verdad es que a la gente le gusta cada vez menos el campo. Creo que se llegará a dejar de vivir en el campo.

Si tuvieras que destacar una cosa, ¿qué es lo que más te gusta de vivir en el campo'?

Los animales. Son mi pasión, para mí son muy importantes ya que siempre he estado rodeado de ellos y me llevo muy bien con todos los que tengo en el campo.

Con solo 15 años, tan amante de la agricultura, y con unas redes sociales que deben quitar bastante tiempo, ¿el instituto qué tal? ¿te gusta estudiar?

Si tenemos que ser sinceros... no me gusta estudiar. Ahora, tengo que estudiar porque hoy en día sin un papel no eres nadie o mejor dicho estás considerado como que no eres nadie. Esto también es una cosa que no es justa.

¿Qué piensan tus compañeros de compartir clase contigo, comentan tus publicaciones, te dan ideas…?

Los primeros 15 días sí, pero ahora ya no. Ahora ya como siempre.

He leído en alguna entrevista que sufriste 'bullying' y que tu lema contra el acoso es: "Si te pasa, cuéntalo". Cuando tú lo contaste, ¿te hicieron caso? ¿Se resolvió?

En mi casa sí, en el cole no tanto, pero en mi casa sí. Fue algo lento, pero al final se resolvió que es lo importante.

"Si se sufre 'bullying' hay que seguir siendo uno mismo, no avergonzarse y contar lo que está pasando"

¿Qué le dirías a un chico de tu edad que sufre 'bullying'?

Que lo cuente lo uqe está pasando, que no estén avergonzados de contarlo, de explicarlo y que realmente tienen que ser ellos mismos y no cambiar porque otra gente se esté riendo de ellos o porque no lleven ropa de marca. Tienen que seguir siendo ellos.

¿Y al que lo ejerce?

Normalmente las personas que ejercen bullying son las personas que son los cagados porque son aquellos no saben hacer amigos y tienen que hacer lo que hacen para tener amigos o ser populares.

Acabas de sacar un libro, has hecho publicidad… ¿te ves como 'influencer' toda la vida o lo dejarás atrás en algún momento?

No lo sé, yo voy sobre la marcha.

Por último, ¿algún mensaje que quieras lanzar a los lectores de 'Público'?

Que compren un producto local, que quieran la tierra y que tengan la idea de enseñar a sus hijos ese producto local y que vean lo que es el campo.