Rubén Guijarro: "Nuestra preocupación es sacar a Badalona de los tiempos difíciles que ha vivido"

¿Qué balance hace del primer mes del nuevo gobierno municipal?

Pues destacaría que Badalona ha dejado de estar aislada, de ser una ciudad que ha caído en los últimos tiempos en los focos mediáticos por la acción o inacción de sus servidores públicos y que los vecinos y vecinas han vuelto a ser el centro de la gestión y de la administración pública como factor más importante.

¿Cómo está siendo la relación entre los cuatro partidos que lo integran, que al fin y al cabo representan proyectos diferentes?

Con sinceridad, allí donde la gente puede ver a partidos, yo veo a personas, concejales y concejalas, poniendo lo mejor de lo que tienen, el 100% de su tiempo y dejándose la piel por Badalona. Hay una cohesión de gobierno muy sólida, tenemos un gobierno que gobierna. Algo que parece obvio, pero que en esta ciudad desgraciadamente no se había dado en los últimos tiempos.

El último presupuesto aprobado en la ciudad fue el de 2019. Ya ha avanzado que este mes presentará el de 2022 y lo ha anunciado como el "más social de la historia". ¿Cómo se concretará?

El del 2022 es un presupuesto que debe servir para sacar a Badalona de la crisis que se ha generado por la Covid-19 y debe ser expansivo para satisfacer las necesidades de los vecinos. Será el mayor presupuesto de la historia, de más de 180 millones, en la línea de no dejar a nadie atrás y serán unos presupuestos sociales y que consigan hitos como una Badalona más limpia, más segura, mejor mantenida y más ordenada.

Entiendo que las cuentas no dejan de ser la declaración de intenciones de su mandato, que terminará a mediados de 2023, cuando lleguen las elecciones municipales.

El presupuesto de este año tendrá este componente no sólo en la gestión y administración de la ciudad, priorizando los ejes de la limpieza, la seguridad, el mantenimiento y el de la recuperación económica, sino que tendrá un hecho simbólico, que permitirá romper con este pasado oscuro de la ciudad, como es tener un presupuesto. Algo que en las ciudades de nuestro entorno puede parecer normal, pero que la nuestra no lo ha tenido y que puede ser un punto de partida de una Badalona que mira el futuro con optimismo.

¿Uno de sus grandes objetivos es normalizar la vida política de Badalona y evitar que siga en los focos mediáticos?

Lo que me marco como meta principal es recuperar la estabilidad política y social en la ciudad, que sean los vecinos y vecinas los que están en el centro de nuestras políticas y que Badalona no esté en el foco mediático por la acción de sus servidores públicos, como ha ocurrido últimamente. Esta estabilidad debe darnos una proyección que permita a Badalona recuperar el lugar que tenía en los 90 como referencia tanto en Catalunya como en España, pero hemos perdido impulso. Badalona debe ser conocida en todas partes como una referencia de la ciudad que investiga, que cuida, la Badalona saludable, que hace deporte, que tiene a la Penya [el Joventut, de baloncesto], que tiene al Badalona, ​​que tiene y debe potenciar el hub de la investigación y el conocimiento que representa [el hospital de] Can Ruti, una ciudad que debe potenciarse y mirar el futuro con optimismo.

¿El objetivo es aprobar las cuentas con el voto de Guanyem?

Nuestro objetivo es aprobar las cuentas, que la ciudad necesita. Obviamente, el grupo municipal de Guanyem – Badalona en Comú tendrá un papel clave en la estabilidad y la gobernabilidad de la ciudad, pero también hacemos el llamamiento a los concejales del PP que dejen de lado el "y tú más" o el "yo o el caos" y que miren que es lo mejor para los vecinos. Yo mismo lo hice cuando estaba en la oposición. Fui proactivo para que la ciudad tuviera un presupuesto de inversiones y conseguimos que se aprobara uno de 80 millones para que la ciudad mejorara. Lo que pido a todo el mundo es responsabilidad, que abandonemos la lucha partidista estéril y que miremos por los vecinos.

¿Cómo están las relaciones con los concejales de Guanyem, que lamentaron sentirse excluidos de la formación del gobierno?

Las relaciones son institucionalmente correctas con todos. Con Guanyem hemos podido llegar a acuerdos en este mes que han servido para dotar de un presupuesto de 5,4 millones al plan de reconstrucción de la ciudad. Badalona era la única ciudad del área metropolitana [de Barcelona] que carecía de él.

¿Y con los del PP?

Seguramente el PP está optando por intentar hacer una oposición destructiva que en nada beneficia a los vecinos, pero soy optimista y estoy convencido de que también sus concejales tendrán altura de miras y cuando la ciudad los necesite, como será con el presupuesto, buscarán lo mejor para Badalona.

En Badalona se da un fenómeno inédito en Catalunya y es que en las tres últimas elecciones municipales (2011, 2015 y 2019) el PP ha obtenido más de una tercera parte de los votos emitidos, lo que equivale al apoyo continuado de unos 30.000 ciudadanos. ¿Cómo lo explica?

Se puede explicar seguramente por muchos motivos, pero a mí me gusta mirar el futuro y preocuparme del día a día de mi ciudad y de mis vecinos y vecinas, que son el objetivo principal de nuestra gestión y los que más la necesitan. Es posible que el resto de partidos y el resto de gobiernos en este período no hayan conseguido conectar con los vecinos y éste es uno de los retos que tiene este gobierno y yo como alcalde. Pero ahora mismo no tengo ninguna preocupación en pensar en comicios electorales, porque nuestra principal preocupación es pensar en el presente y el día a día de nuestros vecinos y sacar a Badalona de los tiempos difícil que ha vivido.

La crisis económica desatada por la Covid ha acentuado unas desigualdades sociales que ya eran importantes antes de la pandemia. Comentaba que la atención a los más vulnerables será prioritaria. ¿Puede detallar alguna medida concreta?

Queremos ser muy proactivos, en primer lugar, al dotar de recursos suficientes a la atención social. No sólo con los presupuestos más sociales de la historia de la ciudad, sino ya en la actualidad con la dotación de los 5,4 millones del plan de reconstrucción económica y social de la ciudad, pero además aprovechando los fondos de resiliencia que ha aprobado la Diputación de Barcelona y a nuestra ciudad le tocan 1,3 millones para que sean aportados a tal efecto. Tenemos mucho que trabajar en la no estigmatización de la pobreza, con el fin de que nuestros bancos de alimentos no lo hagan, e intentar hacer políticas activas de vivienda social.

Hablando de vecinos vulnerables, ¿en qué punto se encuentra la resolución de los cortes de luz que sufren los residentes en el barrio de Sant Roc?

Se está realizando la mediación suficiente para apaciguar estos hechos y que no se den con la contundencia que se daban. El concejal de Protección Social, el teniente de alcalde David Torrents, lo está llevando a cabo en primera persona y esperamos que estos episodios no se den de forma severa. Y que se tome conciencia de separar los casos. Tenemos que dar el apoyo que necesitan a las familias que sufren pobreza energética, pero eso no quita que en la zona sur de la ciudad nos encontremos con viviendas donde se practican actividades ilícitas, que también necesitan mucha luz y seremos contundentes contra éste tipos de actividades.

Otro problema, común a muchas ciudades, es el acceso a la vivienda. Creo que desde el 2018 están pendientes de invertir 7 de los 8 millones presupuestados para ampliar el parque público de vivienda. ¿Cómo se explica?

Se aprobó una partida en las inversiones de 2016 que iba destinada a tal efecto, pero no fue hasta el 2018, con gobierno socialista, que empezó a activarse, pero no se ha hecho del todo, seguramente por trabas burocráticas. Nuestra idea es no sólo utilizar esa partida, sino aumentar los recursos para plantar batalla a la problemática. La partida destinada a la vivienda tendrá peso en el presupuesto y también utilizaremos la vía del tanteo y retracto, que es la más rápida y asequible que tenemos los ayuntamientos para incrementar el parque de vivienda pública.

Durante casi 30 años la ciudad estuvo gobernada ininterrumpidamente por su partido, el PSC, pero desde 2011 ha vivido hasta seis cambios de alcaldía. ¿Esta inestabilidad puede haber provocado un alejamiento de los ciudadanos, un cierto cansancio?

Es posible y tienen razón si ésta ha sido su sensación. La inestabilidad política no ha beneficiado ni a la imagen de la ciudad ni a su proyecto, ni ha ido en beneficio de los vecinos, por eso mi principal preocupación es recuperar esta estabilidad y poder tener un proyecto sólido de ciudad, que los vecinos dejen de pasar vergüenza por sus representantes públicos y que podamos mirar al futuro donde Badalona se proyecte como una ciudad de referencia en Catalunya y España.

Entiendo que una de las voluntades es no fomentar la confrontación entre vecinos, como puede considerarse que hacía García Albiol con determinados discursos racistas y criminalizadores hacia una parte de los ciudadanos.

Soy una persona antitética al anterior alcalde, me considero una persona dialogante, que intenta aportar soluciones y que piensa en sus vecinos. A partir de ahí, mi responsabilidad es que la ciudad vaya adelante de la mejor manera posible, no me encontrarán atizando el fuego en ninguna parte, sino buscando soluciones. La actitud que hayan tenido anteriores representantes públicos nos ha llevado a estos momentos de inestabilidad y debemos pasar página de todo esto y buscar un nuevo horizonte.

Ha anunciado la continuidad de la unidad Omega de la Guardia Urbana de Badalona. ¿Una unidad así, de intervención inmediata, realmente contribuye a mejorar la seguridad de la ciudad? ¿No hay otros mecanismos?

Todos son bienvenidos porque el concepto de seguridad es un abanico mucho más amplio que la seguridad uniformada. Una unidad de refuerzo y de intervención planificada existe en esta ciudad desde 2003, el problema no es la unidad, sino su uso político, a menudo desde espectros de la política municipal muy diferentes. ¿Alguien pregunta a los agentes si es necesaria una unidad así? Yo lo he hecho y la respuesta es sí. ¿Alguien pone en duda que hay unidades similares en las ciudades de nuestro entorno? En Santa Coloma de Gramenet, en l'Hospitalet, en Barcelona, ... y no hay polémica con esto, porque no se politizan de esta forma. A mí me gustaría que quedara claro nuestro reconocimiento al trabajo que realizan los agentes y una unidad como ésta tiene una doble protección: no sólo a los vecinos y vecinas, también la protección a aquellos y aquellas que nos protegen.

Badalona es la capital del baloncesto, pero una de sus entidades emblemáticas, el CB Sant Josep, ha tenido que abandonar su pabellón. Su gobierno ha manifestado que trabaja para resolver el tema. ¿Cuándo será posible?

La idea que tiene este gobierno y la que tengo yo mismo es que el Sant Josep pueda regresar a su casa, a su pabellón. Nos hemos activado como mediadores con la propiedad [el Arzobispado de Barcelona] con unas reuniones que estoy encabezando yo mismo. Hasta que se pueda llevar a cabo el regreso a casa, y se tendrán que hacer obras para que la instalación obtenga la licencia y se pueda utilizar, iremos trabajando en el sentido de que el Sant Josep encuentre ubicación [para poder desarrollar su actividad].

Es concejal desde 2015, pero ya había trabajado como cargo de confianza en anteriores gobiernos municipales. ¿Quiere seguir haciendo política municipal mucho tiempo?

El tiempo que los vecinos y vecinas me den confianza y el tiempo que yo sienta que tengo la motivación suficiente y doy el 100%. No tengo más interés que éste y ahora mismo tengo una motivación 100 y así quiero que sea.

En cualquier caso, parece muy probable que encabezará la lista del PSC en las próximas municipales.

Ésta es la idea y así será, pero ciertamente a mí me preocupa y me ocupa el presente, el día de hoy y las necesidades de mis vecinos ahora. Sé que hay otros políticos de esta ciudad que ya hablan del 2023, pero yo estoy plenamente volcado en el momento presente y sacar a Badalona de la crisis que ha sufrido. Ha sido la crisis institucional más importante de su historia, con la implicación del alcalde anterior en los Papeles de Pandora, siendo apoderado de una empresa radicada en un paraíso fiscal, y mintiendo primero en su implicación, segundo en el que no había nadie más de su formación, cuando también estaba su número dos, Ramon Riera, y tercero diciendo que no había actividad económica cuando se ha demostrado la compraventa de acciones de una mercantil del sector naval. Pedir el voto con una mano y que los vecinos hagan un esfuerzo impositivo para pagar los tributos y con la otra firmar un apoderamiento en una empresa radicada en un paraíso fiscal no es ejemplar ni es lo que nos piden los vecinos para un servidor público.

El alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, durante la entrevista con Públic'. — Montse Giralt

El modelo de gobiernos amplios, como el que encabeza, ha venido para quedarse, básicamente porque la sociedad ha evolucionado mucho y es más plural y diversa y, por lo tanto, ¿será más difícil que ningún partido vuelva a obtener mayorías absolutas?

Creo que la pluralidad, un amplio abanico y la suma de todos siempre debe ser más beneficiosa que otro modelo, pero insisto en que en el gobierno de Badalona lo que veo son personas a las que une sacar la ciudad de este pasado oscuro y dar lo mejor de sí mismos para mirar el futuro con optimismo. Y si hablamos de partidos o coaliciones pues tenemos un gobierno muy parecido al que se da en el Área Metropolitana [de Barcelona] y es cierto que la política actual se está encaminando a gobiernos de coalición como se dan en el gobierno de España o de Catalunya. Esta pluralidad refleja lo que existe en la ciudadanía y seguramente cuanta a más gente representemos, mejor trabajo haremos.

En cualquier caso, ¿un gobierno así en la ciudad sólo se explica por el factor Albiol?

Este gobierno se explica por el momento que vivió Badalona recientemente, en la que su alcalde estuvo implicado en una trama internacional como son los Papeles de Pandora y además lo negó, mintiendo a los vecinos.

¿Eso debería invalidarlo para seguir implicado en la política?

Al menos, debería haber dimitido, como hizo el canciller austríaco cuando se demostró su implicación en los Papeles de Pandora. No lo hizo, primó su interés personal a la imagen de la institución y de la ciudad. Se lo pedimos de forma reiterada, pero no lo hizo, y tuvimos que activar la fórmula para que se cambiara de gobierno. Nunca se trató de algo personal contra el señor Albiol, pero es que los servidores públicos deben ser ejemplares, y alguien que está como apoderado en paraísos fiscales, que no lo declara en ningún momento y que lo es cuando es alcalde, tiene motivos suficientes para dimitir.