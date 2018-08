El presidente analiza el momento político que vive España justo un día después de la reunión que mantuvo ayer con el líder del PP, Pablo Casado. Ha abordado cuestiones como el problema de la inmigración ilegal, la situación en Cataluña, la relación con el PP o los datos del último barómetro del CIS conocido ayer. Y ha destacado que "tenemos una monarquía renovada y ejemplar en Felipe VI".

El Gobierno ha aprobado el real decreto ley de medidas urgentes para desarrollar el pacto de Estado contra la violencia de género y otro sobre regulación del programa de activación para el empleo.

También el real decreto sobre modificación de datos de trabajadores en la Seguridad Social y varios acuerdos para la distribución de ayudas para programas sociales por valor de 352 millones de euros.

14:00. Finaliza la rueda de prensa del presidente del Gobierno posterior al Consejo de Mnistros. El Ejecutivo reunirá de nuevo el próximo 24 de agosto.

13:54. El presidente insiste en la idea de agotar la legislatura, independientemente de lo fácil o difícil que pueda ser sacar adelante las iniciativas legislativas en el Parlamento.

13.49. Sánchez cree que la negativa del PP a apoyar su senda de estabilidad o sus presupuestos responde a su intención de reducir el estado del bienestar, algo contrario a las intenciones del Gobierno socialista. "Me parece impropio que el Senado tenga la capacidad de vetar una estabilidad votada mayoritariamente en el Congreso, estamos en contra de esta reforma que hizo el PP con su mayoría absoluta".

13.45. "El director del CNI tiene nuestro apoyo", ha dicho Sánchez sobre la polémica por las cintas de Corinna. Además, el presidente del Gobierno ha brindado un apoyo explícito al rey Felipe VI, cuando le han recordado los periodistas su postura sobre la monarquía: "Ya tenemos una monarquía renovada y ejemplar en Felipe VI".

13:44. "El PP no es ajeno a lo que sucede en Catalunya", afirma, y pide al PP que "aprenda sus lecciones, que el agravio territorial y la confrontación no suma, sino que resta".

13:41. Vuelve a apelar a Pablo Casado para que se sume "con lealtad y coherencia" en asuntos como la inmigración, Catalunya o el asunto de los presos etarras. También extendió la oferta de acuerdos a la ciencia (del que no ha recibido respuesta).

13:35. Sobre la comisión bilateral con Catalunya, Sánchez recuerda que aún no se han puesto en marcha los grupos de trabajo (por eso no se han llegado a acuerdos, afirma), sino que se ha formalizado el inicio de la relación, algo que al presidente le parece ya "de una enorme importancia política". También critica la postura del PP, que le pidió que deje de dialogar con fuerzas independentistas. "El Gobierno busca normalizar las relaciones con los catalanes, independentistas o no".

13:33. Agradece el apoyo que Pablo Casado, presidente del PP, le dio ayer para una posible aplicación del 155 de la Constitución en el caso de un nuevo proceso inbdependentista en Catalunya. "Yo quiero que me apoye en todo, como nosotros hicimos desde la oposición; que sean tan leales en esta cuestión, la de Catalunya, como nosotros lo fuimos", afirma. Eso sí, remarca que el Gobierno quiere trabajar para solucionar este problema desde la política.

13:28. El presidente alude al aniversario de los atentados de Cambrils y Barcelona, el 18 y 18 de agosto, y confirma que él mismo y el rey Felipe VI van a acudir a los homenajes previstos.

13:23. Sánchez, optimista, reconoce que las votaciones en el Congreso son "difíciles, pero no imposibles". "No podemos derogar la reforma laboral, pero sí podemos ir cambiando algunos aspectos, como estamos haciendo", añade. También alude a las reformas pendientes de la financiación autonómica.

13:19. "La migración no ha empezado con este Gobierno, lo que ha empezado con este Gobierno es la política migratoria, que no ha habido hasta ahora", afirma Sánchez. Los pilares son: diálogo y cooperación con países de origen de la migración; control de fronteras; atención humanitaria (con el plan de choque de 30 millones de euros); y tratar de que la Unión Europea se implique en este asunto.

13:17. "No gobernamos a golpe de encuestas", afirma, sobre la buena situación del PSOE en los datos de intención de voto del CIS de julio, y vuelve a insistir en que no tiene previsto adelanto electoral alguno.

13:16. "Vamos a exhumar los restos de Franco muy pronto, pero si hemos esperado 40 años, podemos esperar un poco más porque queremos hacerlo con todas las garantías", comenta el presidente. "El Gobierno cumplirá con el mandato de los ciudadanos en el Congreso y tras la moción de censura", remarca.

13:15. Pedro Sánchez cierra su intervención e insiste en su intención de "agotar la legislatura". da paso a las preguntas de los periodistas.

13:13. "Tras siete años de letargo, este país tiene que moverse, y no es poco lo que hemos hecho en estos dos meses", remarca Sánchez, que reconoce a trabajadores, empresarios, funcionarios, pensionistas, profesionales de la salud, educación y trabajadores sociales, en una intervención en la que se ha mencionado en varias ocasiones la ciencia y el medio ambiente.

13:06. Anuncia que se creará un mando único operativo para la cooperación operativa de las fuerzas y cuerpos de seguridad en las fronteras, para centralizar la coordinación y seguimiento de actuaciones sobre inmigración irregular. Pone el ejemplo de la crisis de los cayucos en Canarias de 2007 para aumentar la cooperación con Marruecos, y se liberarán 30 millones de euros para atender las llegadas a pie de playa.

13:04. Cohesión territorial: Pedro Sánchez remarca las 18 reuniones entre su Gobierno y cada una de las CCAA, en tan solo dos meses. "Tenemos instrumentos y cauces para articular consensos, para mejorar la cohesión social de este país".

13:03. El presidente recuerda el desbloqueo de RTVE con el nombramiento, como administradora, de Rosa María Mateo, como garantía de "recuperación del prestigio perdido" de la corporación.

13:02. Las víctimas de violencia de género no tendrán la obligación de declarar contra sus agresores para recibir protección policial, como hasta ahora, y dispondrán de otras posibilidades para acreditar su condición de maltratadas. Así lo establece el real decreto aprobado hoy por el Consejo de Ministros de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que modifica la Ley de Bases del Régimen Local, la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y el Código Civil.



13:00. Sánchez recuerda que se han puesto encima de la mesa 120 millones de euros para ayuntamientos y comunidades para cumplir con el pacto de estado contra la violencia de género. Sánchez insiste en utilizar la expresión "blindar el estado de bienestar" para resumir sus medidas más sociales desde que llegó al poder, como las mejoras de las condiciones de los pensionistas, en especial personas viudas.

12:57. La propuesta del Gobierno es ofrecer al Parlamento estabilidad económica y social, resume Pedro Sánchez, y para ello pide apoyo a los presupuestos que presentará para 2019.

12:55. Anuncia dos iniciativas aprobadas hoy sobre empleo: un real decreto para luchar contra los falsos autónomos, y otro para proporcionar cobertura a mujeres desempleadas y más vulnerables.

12:54. Economía: el presidente afirma que se crearán este año 455.000 nuevos empleos y crecimiento de la economía para este año será del 2,7%. Añade que la inversión subió un 5% y las exportaciones, más de un 3,5%. El turismo ha batido un nuevo récord de entrada, con 8,5 millones de turistas, remarca.

12:53. "El cambio no es sólo el cambio del Gobierno anterior, sino sacar a España de la parálisis, del letargo", dice, y añade: "El nuevo Gobierno ha venido a hacer".

12:50. El presidente presume de Gobierno feminista, con "el mayor número de ministras de los países de la OCDE. "Este Gobierno aspira a gobernar con el Parlamento", afirma.

12:48. Arranca la rueda de prensa de Pedro Sánchez, subrayando el efecto de la moción de censura, que califica de "cambio de etapa". "Los ciudadanos se reconocen en su Gobierno, tienen un Gobierno que les representa", asegura.

12:43. La sala de prensa de La Moncloa está llena de periodistas. Ha terminado ya la reunión del Consejo de Ministros, tras el cual el presidente del Gobierno ha estado haciendo unas últimas llamadas y gestiones, informa Ana Pardo de Vera.