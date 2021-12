El Govern de Pasqual Maragall como 'obra inacabada'

Han pasado casi veinte años de la formación del Govern tripartito en Catalunya. Todavía no se ha llegado a la efeméride (será en el 2023 para ser exactos), pero este jueves se ha presentado en la sede de la editorial RBA el libro Maragall y el Govern de la Generalitat: les polítiques del canvi (RBA), un volumen editado por Josep M. Muñoz y escrito por Gemma Ubasart, Joan Vicente, Carles Rivera y Júlia Miralles de Imperial y dedicado a aquellos años. Cada uno de estos autores analiza una parte de las políticas del entonces político socialista al frente de la Generalitat.

La presentación, organizada por la Fundació Catalunya Europa junto con la Fundación RBA, fue a cargo de la periodista Gemma Nierga y contó con la participación de los politólogos Oriol Bartomeus y Toni Rodon y con la historiadora Paola Lo Cascio. Entre los asistentes estaba el primer secretario del PSC, Salvador Illa, el expresident de la Generalitat José Montilla o el concejal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona Ernest Maragall, entre otros.

Lo Cascio destacó en su intervención como "los gobiernos del cambio, catalanistas de izquierdas, rompen con una forma de imaginarse el país", y puso como ejemplos "la cuestión del territorio, la relación con España, evidentemente, y con Europa". Según la historiadora, ese gobierno de coalición también destacó por su "poder de regeneración democrática" a la hora de ver problemas "que van desde la esclerotización de los partidos hasta la democracia participativa". "Cuando viene la crisis esto estalla, pero el Govern ya lo había visto, que debían modernizarse", comentó. Bartomeus elogió el libro, al que ha descrito como "una obra inmersiva" que "te transporta absolutamente a ese período".

El libro, opinó Bartomeus, rezuma una sensación "de oportunidad perdida, de obra inacabada"

Para el politólogo, Maragall y el Govern de la Generalitat: les polítiques del canvi "desmiente la caricatura de un Govern que improvisa". "Es impresionante la cantidad de cosas que se hacen: un cambio que no es sólo una alternancia, un cambio de partidos, sino un cambio en las políticas y la forma de hacer, y un cambio en la concepción del país, y en este sentido es un cambio de fondo", ha desarrollado el politólogo en su intervención antes de reconocer que, al terminar el libro, experimentó una sensación de "frustración". El libro, opinó, rezuma una sensación "de oportunidad perdida, de obra inacabada", así como "de cosas que quedaron por hacer, a medias, y que después no se han continuado".

Las tensiones con CiU

Cuando se anunció el Pacte del Tinell hubo "un punto de incredulidad", según Lo Cascio, aunque "los consensos que dan pie al tripartito se realizan en la legislatura anterior, en la que el president Pujol se dedica a instrumentar la sucesión del presidente". "Allí se hace muy patente una guerra entre el mundo convergente y el mundo del que después será ERC que llega hasta nuestros días", ha continuado la profesora en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) al reiterar que después de la noticia del acuerdo se produjo "un momento de fortísima desorientación" en el mundo convergente.

"Recuerdo mucho discurso en la prensa sobre el hecho de que CiU no podía sobrevivir fuera del Govern", ha rememorado Lo Cascio al añadir que "el diagnóstico era equivocado porque hemos visto que no sólo sobrevivió, sino que la cuestión de cómo recuperar el Govern acabó siendo la nota política más importante de esa construcción". "No podemos interpretar el liderazgo de Mas y todo lo que ocurre después prácticamente hasta nuestros días sin entender esta reconstrucción de la voluntad de recuperar el control de las instituciones catalanas", aseguró. En este sentido, señaló que "el pujolismo se construye a partir de las instituciones" y que, para los convergentes y sus herederos, "la cuestión de controlar las instituciones es fundamental".

Rodon sostuvo que a partir del tripartito "el sistema de partidos comienza a fragmentarse". Este politólogo ha calificado el período de Maragall como "el último gran choque estratégico entre dos grandes maneras de ver el país que habían subsistido desde la Transición", un choque, ha subrayado, entre "dos actores de la política catalana con dos modos diferentes de hacer las cosas y de planificar". Como Lo Cascio, Rodon remarca como "el Govern de Maragall, aunque dura muy poco, se estuvo mucho tiempo preparando: hay todo un sustrato que se había llevado muchos años pensando, debatiendo, que se intenta aplicar en estos años".

A continuación Bertomeus se ocupó de la cuestión, planteada por Nierga, de por qué duró tan poco esa experiencia. "Dura poco primero seguramente porque no se tiene en cuenta el equilibrio de fuerzas", contestó el politólogo. Como Lo Cascio antes, argumenta que "cuando entra el tripartito hay una sensación de que 'eso no puede ser'". "Tengo la impresión de que esta idea de la patrimonialización del país todavía está presente y condiciona las alianzas que pueden y no pueden hacerse", dice Bartomeus llevando el debate al presente antes de añadir que "perder contra ERC es asumible para Junts, pero perder contra una fuerza que está más allá de esa frontera imaginada entre nosotros y el resto es inasumible". Además, "Maragall tenía la capacidad de agrupar a actores políticos y echar un proyecto político adelante", un talento político que "daba miedo a sus adversarios".

Sobre el Estatut, Bartomeus consideró que "el proyecto era coherente" y "la culminación de los cambios". Sin embargo, lamentó que "Maragall no tuvo la avidez de pensar que el gobierno socialista de España no estaba en el mismo carro que el Govern de la Generalitat". Criticó "la decisión de pactar el Estatut en La Moncloa esa noche entre Zapatero y Mas", que consideró como "la prueba" de que Maragall "calculó mal".

"Él creía que era un proyecto de país y que todo el mundo se sumaría", ha apuntado, pero "no fue así". Aquí comienza, a juicio de este politólogo, "una estrategia que todavía vivimos, que es la de una CiU que hace una serie de propuestas absolutamente alocadas para hacer que la relación entre ERC y las demás fuerzas del Govern reviente". "Una subasta al alza, que es lo que hemos visto en el Procés", remachó.

¿Un nuevo tripartito?

¿Podríamos llegar a ver un nuevo tripartito? Ninguno de los tres oradores se ha querido pronunciar de forma clara. Lo Cascio cree que "veremos cada vez más acuerdos promiscuos". "Hemos estado acostumbrados a ver bloques que no se podían mezclar y ahora veremos que hay votaciones cruzadas en el Parlament", observó. "Veremos más cosas", especuló. En cuanto al momento presente, pronosticó que "habrá una centralidad del Parlament porque el Govern, tal y como está planteado, tiene una funcionalidad más limitada".

Si el tripartito de 2003 se produjo es, "porque vino de abajo", afirma Rodon

Rodon da "una probabilidad baja" a esa posibilidad, pero "no por preferencias de la ciudadanía". "Tengo la sensación de que no es tanto la preferencia de la gente como de los actores políticos, que ahora no están preparados para dar ese paso", defendió. Si el tripartito de 2003 se produjo es, indicó, "porque vino de abajo, porque se produjo en municipios, diputaciones y consejos comarcales" y, por tanto, "cayó por su propia lógica". El politólogo ha constatado que "ahora no estamos en este escenario" y, como Lo Cascio, piensa que "lo que veremos será pactos aquí y allá más que acuerdos de gobierno".

"El concepto tripartito es utilizado para limitar el margen de maniobra de Junts contra ERC", ha puntualizado Bertomeus, el último en intervenir y quien, como los dos anteriores ponentes, cree que "en el futuro cercano, medio o lejano seguramente veremos alianzas diferentes ", aunque "es posible imaginarse un gobierno de las tres fuerzas de izquierda".