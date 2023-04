Alberto Fernández no se presentará a las próximas elecciones en Argentina

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha decidido no presentarse a las elecciones generales de octubre. El anuncio lo ha hecho este viernes en sus redes sociales mediante un vídeo titulado Mi decisión de más de siete minutos donde se puede ver su trayectoria política.

Fernández toma esta decisión envuelto en la crisis que sufre el país, con la intención de "revitalizar" el peronismo en un proceso de primarias en ciernes, del que saldrá un nuevo líder para la coalición. "El 10 de diciembre entregaré la banda presidencial a quien haya sido elegido en las urnas por el voto popular", declara en el vídeo.

El líder del Partido Justicialista llegó al poder en diciembre de 2019 tras ganar las primarias y posteriormente las elecciones presidenciales contra Mauricio Macri. Formaba equipo con Cristina Fernández, que, aunque años atrás habían mantenido discrepancias, compartieron fórmula electoral.

En el comunicado, Fernández ha defendido la unidad dentro de la coalición Frente de Todos, "más allá de las críticas internas", en medio de la dura situación económica a la que se enfrenta el país. Y es que, desde el kirchnerismo han visto con buenos ojos la decisión del actual presidente, ya que apuestan por otros candidatos con mejor imagen dada la baja reputación entre la opinión pública de Fernández, reflejado en el informe mensual de la consultora Poliarquía donde marcan altos índices de desaprobación a su figura.

Aunque decida no presentarse a la reelección, este promete no dejar de lado a los suyos e implicarse directamente en el proceso de primarias para favorecer que su sucesor sea un compañero y "que no volverá la derecha a traer su pesadilla y su oscuridad" a Argentina. También ha asegurado que garantizará que todos aquellos que se sientan capacitados para encarar este desafío puedan hacerlo, ya que la vía democrática "es el mejor sistema para lograr nuestros objetivos como comunidad organizada".

"Estoy convencido sin espacio para ninguna duda que tengo que concentrar mi esfuerzo, mi compromiso y mi corazón en resolver los problemas de los argentinos y las argentinas", ha enfatizado.

En la secuencia, hace un repaso de su historia recordando los tiempos pasados de militancia política y las cuatro décadas hasta la llegada de la democracia al país. También menciona épocas recientes que recuerda con más tristeza como la de Mauricio Macri, que a su parecer, supuso un "ciclo de desazón" para el país sudamericano.

Tras el anuncio, dirigentes políticos han enviado su apoyo como el ministro de Exteriores argentino Santiago Cafiero, que ha destacado la "responsabilidad histórica" del presidente, así como su "compromiso con la unidad del peronismo".