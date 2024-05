Aumenta la escalada diplomática entre España e Israel a escasas horas del reconocimiento de Palestina

Israel continúa desplegando una ofensiva diplomática para obstruir el camino de países que como España reconocerán al Estado palestino en las próximas horas. A los vídeos enviados en las últimas jornadas con rehenes de Hamás y a la decisión de prohibir la asistencia consular de los palestinos en Jerusalén se une ahora un vídeo con bailarinas de flamenco y atentados del grupo islamista. España responde con contundencia: nadie le frenará en el reconocimiento a Palestina y en su "objetivo de consumar la paz".

Palestina está viviendo en los últimos días más movimientos políticos de la comunidad internacional que en los últimos años. El martes, España, Irlanda y Noruega harán efectivo el reconocimiento del Estado. Serán así un total de 11 Estados miembros los que lo hagan. Ocho de ellos, incluido los pro-israelíes Hungría y Chequia, lo consumaron en 1988, antes de formar parte del bloque comunitario. Solo Suecia dio este paso como Estado miembro de la UE, en 2014. Países afines como Eslovenia, Bélgica y Malta –incluso Francia– podrían seguir estos pasos elevando la balanza europea a la mitad de los países de la UE. A lo largo del globo, ya son 143 países los que reconocen a Palestina.

En una rueda de prensa celebrada este domingo junto a José Manuel Albares, ministro de Exteriores español, el primer ministro palestino Mohamed Mustafa ha señalado que espera que todos los países de Europa den este paso "lo antes posible". "Palestina tiene derecho a tener un Estado al igual que lo tiene Israel, ambos tienen que existir en paz y buena vecindad. Esa es la mejor garantía de seguridad para Israel y es indispensable para alcanzar la paz en la región", ha defendido el español. Albares ha invitado a Mustafa el miércoles a Madrid en condición de "legítimo representante del Estado palestino". "Es un día especial para Palestina, para la justicia y para la humanidad", ha celebrado el mandatario palestino, que ha agradecido la "decisión valiente" y "el compromiso" de España, ha elogiado el palestino.

Último Consejo de Exteriores antes de elecciones europeas

Además, los 27 ministros de Asuntos Exteriores se reúnen este lunes en Bruselas con los homólogos de cinco países árabes –Arabia Saudí, Jordania, Egipto, Catar y Emiratos Árabes Unidos–, que presentarán un plan de paz. De la cita no se esperan decisiones concretas, pero europeos y árabes sí van a comenzar a preparar una conferencia de paz internacional llamada a celebrarse una vez se depongan las armas. La ambición es comenzar a preparar el día después y poner los cimientos hacia la solución de los dos Estados. Unos 90 países han mostrado su interés a esta iniciativa impulsada por España.

"La situación en Gaza no tiene palabras. La Cisjordania ocupada está al borde del colapso, en una bomba de relojería. En paralelo, las operaciones militares de Israel continúan en Rafah. Y los puntos fronterizos clave para el paso de la ayuda humanitaria continúan cerrados", ha recordado Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, horas después de que la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, decretase medidas provisionales y urgentes para evitar un genocidio en el sur de la Franja y ordenando a Tel Aviv que frenase sus operaciones en Rafah "inmediatamente". Israel ha respondido intensificando los bombardeos.

Todos estos movimientos, con los que Israel cierra su peor semana en la esfera internacional, coinciden con un carrusel de movimientos diplomáticos en la capital comunitaria. Este domingo, el primer ministro palestino se ha reunido en Bruselas con Albares y Borrell. Tras la cita con los socios árabes de este lunes, los 27 ministros europeos celebran un Consejo de Exteriores. No se esperan movimientos en términos de reconocimiento. "Esperamos que España, Irlanda y Noruega informen de su decisión, pero esta es una competencia nacional y no entramos ahí. Los Estados miembros tienen posiciones diferentes sobre ello, pero eso no nos frena de objetivos como poner fin a la guerra en Gaza y, a largo plazo, de consumar la solución de los dos Estados", reconocen fuentes europeas. "No es cuestión de reconocimiento desde nuestro punto de vista, sino de cómo podemos avanzar en los dos Estados", asumen. En el encuentro, los 27 ministros analizarán el envío de una misión europea a Gaza para supervisar el paso fronterizo. Un movimiento que está poco madurado y que de producirse se efectuaría una vez concluida la contienda.

Escalada diplomática

"España ha sido muy firme condenando los ataques terroristas de Hamás y sus acciones del pasado 7 de octubre. España ha sido también muy firme y lo va a seguir siendo exigiendo un alto el fuego y la entrada de toda la ayuda humanitaria. Nadie nos va a amedrentar en ello. Continuamos solicitando un alto el fuego en Gaza", ha afirmado Albares desde la capital comunitaria. El ministro ha evitado pronunciarse sobre las recientes declaraciones de su compañera al frente de la cartera de Defensa, Margarita Robles, calificando de "auténtico genocidio" lo que está ocurriendo en Gaza. Y se ha escudado en que es a la Corte Internacional de Justicia a quien corresponde dirimir este crimen. La corte de La Haya tardará, presumiblemente, años en pronunciarse sobre esta cuestión de fondo denunciada por Sudáfrica.

Todo se produce en medio de una campaña feroz de Israel hacia los países que han adoptado una postura más firme contra sus masacres, como es el caso de España. El ministro israelí Israel Katz ha publicado un vídeo en redes sociales este domingo en el que bajo el título "Pedro Sánchez, Hamás agradece sus servicios" se alternaban imágenes de bailarinas de flamenco con atentados de los milicianos del grupo terrorista. "Es escandaloso porque desde el primer momento el Gobierno de España ha condenado el terrorismo de Hamás y es execrable por el uso hiriente de uno de los mayores símbolos de la cultura española", ha respondido Albares, que ha asegurado que tan pronto como tenga una hora irá a ver un espectáculo de tablao de flamenco.