La deportación de tres niñas y sus familias en la noche del jueves en plena pandemia y pese a las protestas de decenas de personas han suscitado la polémica en Austria. Las niñas, dos hermanas de doce y cinco años procedentes de Georgia y otra de 20 de origen armenio, estaban "bien integradas", pero han sido devueltas a sus países en un acto "inhumano e irresponsable", ha lamentado el líder del partido de Los Verdes, Werner Kogler, informa la agencia APA.

La deportación se produjo pese a una manifestación de más de 150 personas, según la Policía, que intentaron cortar la carretera con carros de la compra o contenedores frente al centro en el que se encontraban las niñas, en un intento por detener el proceso, tal y como recoge DPA. Finalmente, la Policía disolvió las protestas y las niñas y sus familias fueron trasladadas al aeropuerto para volar a sus respectivos países, algo que también ha lamentado el presidente de Austria, Alexander Van der Bellen.

El dirigente austríaco, del partido de Los Verdes, ha asegurado que se encuentra "profundamente afectado" por la situación. "No puedo ni quiero creer que vivimos en un país donde esto es realmente necesario. Tenemos que encontrar una forma de trato humano y respetuoso, más cuando los niños son los que más sufren", ha aseverado.

Así, la situación ha provocado tensiones entre Los Verdes y el Partido Popular de Austria, conservador, al que pertenece el ministro del Interior, Karl Nehammer, quien había acordado abordar los casos de estas familias. Por su parte, Nehammer ha afirmado que el Tribunal Supremo de Austria había confirmado la deportación y ha incidido en que se trata de un trabajo "difícil" pero "necesario", informa Oe1.

"Los casos fueron juzgados sobre la base de las leyes austriacas", dijo Kogler, que también añadió que "no existe una obligación legal de deportar en tiempos de pandemia a los niños en edad escolar que crecieron aquí en Austria y que están bien integrados". "Si Nehammer, no obstante, afirma que no podría actuar de manera diferente a lo establecido por las leyes, entonces se deben revisar las leyes", sentenció Kogler.