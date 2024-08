Dos bebés gemelos son asesinados por un bombardeo israelí en Gaza mientras su padre registraba su nacimiento

Dos bebés gemelos han sido asesinados en Gaza por un bombardeo israelí mientras su padre los registraba. Cuando le entregaron los certificados de nacimiento, recibió una llamada en la que le informaban de que su casa había sido destruida y de que los pequeños y su madre habían sido trasladados al Hospital Al-Aqsa.

"Vivíamos en las torres al este de Deir al Balah, que estaban designadas como zonas humanitarias seguras", explicó Mohammed Abu al Qumsan a Gaza Today, citado por la BBC. Sin embargo, las criaturas, de apenas cuatro días de vida, habían fallecido tras el ataque, al igual que su madre y su abuela materna.

Cuando se enteró de la tragedia, entró en estado de shock, como refleja un vídeo que ha circulado por las redes sociales, grabado en el hospital de la ciudad de Deir al Balah. "Mi corazón está destrozado", dijo el padre, de 31 años, quien contrajo matrimonio hace un año con una farmacéutica y estaba deseoso de tener sus primeros hijos con su esposa.

"[Mi mujer] dedicó su vida a curar a otros y no hizo nada para merecer tal destino", declaró Mohammed al medio gazatí. "Lo he perdido todo. No puedo explicar con palabras el dolor que siento y todavía no puedo comprender lo que ha sucedido", se lamentó el padre.

Totalmente destrozado tras el asesinato de su familia, Mohammed Abu al Qumsan añadió: "El mismo día que obtuve sus certificados de nacimiento también tuve que presentar sus certificados de defunción", en referencia a los gemelos, asesinados hace cinco días.

Al menos 115 recién nacidos han muerto en la Franja de Gaza desde el comienzo de la ofensiva israelí contra Hamás, según las autoridades sanitarias gazatíes. Entre ellos, los citados gemelos, Aisel y Aisar Abu al Qumsan, tal y como han informado la prensa palestina y el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamás.

Desde que comenzó la guerra, hace ya más de diez meses, más de 16.400 menores han muerto en los ataques israelíes, estiman las autoridades gazatíes. De los 40.000 muertos, más de 11.000 son mujeres, a los que habría que sumar 10.000 desaparecidos bajo los escombros, según las citadas fuentes.

Asimismo, el Gobierno de Hamás asegura que 36 personas, la mayoría niños, han muerto de hambre y que hay otros 3.500 menores en riesgo de muerte por desnutrición ante las restricciones a la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza.