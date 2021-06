Bélgica estremece por la violación en grupo a una adolescente que acabó suicidándose

Cinco personas fueron detenidas y puestas a disposición judicial en Bélgica después de que una niña de 14 años se suicidara por una violación en grupo y la seguida difusión de imágenes de vídeo en las redes sociales. La fiscalía de Gante (Flandes) ha confirmado que detuvo a cinco jóvenes, dos adultos y tres menores.

Tras su detención, "los dos adultos fueron encarcelados y los tres menores internados" en instituciones especializadas, dijo simplemente un responsable de comunicación de la fiscalía.

El país está conmocionado tras los sucesos. "Atroz. No hay palabras para esto", dijo en Twitter el ministro de Justicia, Vincent Van Quickenborne. Prometió que se castigaría a los autores, e invitó a todas las víctimas de violencia sexual a presentar una denuncia y buscar ayuda de profesionales especializados.

Las imágenes se colgaron en Internet, lo que se cree que fue el detonante del suicidio, según el padre de la adolescente, cuyo testimonio fue recogido por el diario flamenco Het Nieuwsblad. "Estas imágenes fueron la gota que colmó el vaso para ella (...) todo su mundo se derrumbó", declaró. Cuando llegó al lugar de encuentro, en un cementerio, a esta amiga se le unieron otros cuatro jóvenes, y los cinco participaron en el ataque.

Centros juveniles para los menores de 12 años por violación

El Gobierno de Flandes, tras la violación, permitirá ingresar en centros juveniles a los menores de 12 años que hayan cometido una violación, confirmó un portavoz del ministerio de Justicia. La ley de violencia juvenil ya permitía hasta ahora encerrar a los jóvenes de entre 12 y 16 años por "delitos graves", entre los que se encuentran también el homicidio involuntario, el asesinato o los actos de terrorismo.

El Gobierno flamenco planeaba ya reformar la normativa, con la idea inicial de incluir el delito de "violación con circunstancias agravantes", pero la versión definitiva de la ley castiga el delito de "violación" -en términos generales- después de que esta semana se conociese el suicidio de una niña de 14 años, en un caso que ha conmocionado a Bélgica.

"Una violación es un ataque a una vida, incluso cuando los menores lo hacen", dijo la ministra de Justicia flamenca Zuhal Demir. La noticia llevó el miércoles al primer ministro belga, Alexander de Croo, ha participar en una marcha silenciosa en la ciudad flamenca de Gante, organizada en memoria de la víctima.

"No podemos aceptar que una niña esté tan angustiada, no encuentre ayuda y luego cometa un acto fatal. La violencia contra la mujer es otra pandemia. Es diario y no hay lugar para ello en nuestro país", dijo de Croo. "Si las medidas que están hoy en vigor son insuficientes, entonces debemos tomar más medidas", añadió el primer ministro belga, si bien pidió esperar antes al resultado de la investigación.

Las penas impuestas por el Gobierno flamenco para los casos de delitos graves son de un máximo de dos años para los menores entre 12 y 14 años y de hasta un máximo de cinco para los jóvenes de entre 16 y 18.