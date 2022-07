Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de Trump: "He ayudado a planear golpes de estado en otros países"

El exasesor de Seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, confesó este martes haber "ayudado" a planear golpes de Estado en distintos países. El diplomático norteamericano −que ocupó un cargo en el Ejecutivo de Donald Trump−no se ruborizó para reconocer la intromisión de Estados Unidos en los asuntos internos de otras naciones y añadió que "se necesita mucho trabajo" para derrocar a un Gobierno y tomar el poder de un país.

La confesión de Bolton se conoce tras la filtración de los contactos de Trump con grupos de extrema derecha en el periodo previo al ataque del Capitolio. El exasesor de Seguridad Nacional fue entrevistado en la CNN para dar más detalles de las revelaciones del Comité que investiga la invasión al Congreso Nacional. Bolton dijo que el asalto al Capitolio no fue "algo debidamente planeado" sino que partió de una improvisación del expresidente para retener el cargo.

Al no estar de acuerdo con lo expresado por el también exembajador de EEUU ante las Naciones Unidas, el periodista Jake Tapper señaló que "uno no tiene que ser brillante para intentar un golpe". Fue allí donde Bolton se autodefinió como un especialista en derrocar gobiernos extranjeros.

"No estoy de acuerdo con eso", declaró Bolton, tal como se observa en el vídeo. "Como alguien que ha ayudado a planear un golpe de Estado, no aquí, sino en otros lugares, se necesita mucho trabajo. Y eso no es lo que hizo. Simplemente estaba dando tumbos de una idea a otra", confesó.

Unos minutos más tarde, Tapper volvió a la admisión casual de Bolton sobre su participación en golpes internacionales. "Cuando hablábamos de lo que es capaz, lo que hay que hacer para planear un golpe. Usted citó su experiencia en planear golpes", deslizó el periodista. "No voy a entrar en detalles", dijo el diplomático republicano, quien luego sí mencionó el intento de golpe en Venezuela contra Nicolás Maduro en 2019. En aquel entonces, Bolton ya no era parte del Ejecutivo norteamericano, aunque dijo que allí vio "lo que se necesitaba para que una oposición tratara de derrocar a un presidente". "La idea de que Donald Trump era la mitad de competente que la oposición venezolana es irrisoria", comparó.

El cierre de la entrevista dejó aún más expuesta la impunidad de Bolton. "Siento que hay otras cosas que no me estás diciendo", replicó el cronista de la CNN. "Estoy seguro de que lo hay", se rio entre dientes Bolton.