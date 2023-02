Borrell pide a la UE aumentar los apoyos a Ucrania porque "la guerra se va a decidir esta primavera"

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha insistido este miércoles en la importancia de continuar con el apoyo armamentístico a Ucrania, porque "la guerra se va a decidir esta primavera y verano" y las tropas de Kiev "no tienen municiones". El jefe de la diplomacia europea, que ha comparecido en el Parlamento Europeo con motivo del primer aniversario del conflicto, ha pedido a los Estados miembros agilizar el suministro de armas y aumentar su compromiso con Zelenski.

"Todos los países europeos disponen de carros de combate modernos y eficaces que están acumulando polvo en sus cuarteles y que no sirven para nada", ha dicho Borrell, que ha destacado la importancia de enviar refuerzos a Ucrania. Ante las críticas de los que se han mostrado más reticentes a intensificar la ayuda militar, el socialista ha dicho que la última remesa de tanques Leopard "no ha desatado ninguna Tercera Guerra Mundial".

El exministro español ha reconocido que al presidente ucraniano "le sobran aplausos, pero le faltan provisiones" porque cuestan dinero. "Para ganar la paz primero hay que ganar la guerra", ha señalado Borrell, que no considera incompatible "ayudar militarmente a Ucrania" con velar desde la contienda política por el fin de los enfrentamientos.

Las sanciones, "un veneno de acción lenta"

Josep Borrell ha calificado de exitoso el paquete de sanciones que la Unión Europea lleva meses arrojando contra Rusia. "Las sanciones son un veneno de acción lenta como el que está hecho a base de arsénico. Tardan en producir sus efectos, pero lo hacen y son irreversibles", ha subrayado el jefe de la diplomacia europea.

No obstante, el socialista ha reconocido que "la economía rusa no se ha colapsado" y que la tasa de crecimiento de su PIB no es la que se esperaba al aprobar los nueve paquetes de sanciones que Bruselas ha aplicado hasta entonces. Asimismo, admitió que el Kremlin tuvo en 2022 unos ingresos "excepcionalmente altos" gracias a la venta de gas y petróleo, pero ha asegurado que "las cosas están cambiando gracias a nuestras sanciones".