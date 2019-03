Dicen que este mediodía Theresa May ha dado por concluida la reunión con su Gobierno con un “Hoy es el día. ¡Hagámoslo!”. Pero hoy no ha sido el día que ella esperaba. …Y no, no lo han hecho.

El parlamento británico debía votar por segunda y última vez el acuerdo que la Primera Ministra alcanzó con Bruselas para la salida de Reino Unido de la Unión Europea, esta vez incluidos los documentos añadidos anoche in extremis tras su reunión con el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Y la Cámara de los Comunes lo ha vuelto a rechazar.

La votación se ha saldado con la derrota de May por 149 votos (391 en contra frente a 242 a favor). Un nuevo fracaso después del que ya cosechó el pasado 15 de enero, cuando su acuerdo fue sometido a votación por primera vez y perdió por una diferencia de 230 votos (432 votos en contra frente a 202 a favor), la mayor derrota que un Primer Ministro británico ha sufrido nunca.

Si a May esto la ha pillado por sorpresa, habrá sido a la única a la que lo ha hecho. Lo ocurrido se veía venir desde anoche y las sospechas se han ido confirmando durante todo el día; por más que ella se ha dejado literalmente la voz insistiendo en que “éste es un buen acuerdo”, que “merece el apoyo de todos los miembros del parlamento”, que ha conseguido “los mejores cambios posibles” y que “si este acuerdo no se aprueba, podría no haber brexit”.

La puntilla la ha puesto el informe del Fiscal General, Geoffrey Cox, el hombre de cuya opinión todo el mundo estaba pendiente. Hace meses dijo que el acuerdo alcanzado entre May y la UE no daba garantías suficientes de que Reino Unido no pudiera quedar atrapado indefinidamente en las redes de la Unión Europea por culpa de la tan manida ‘salvaguarda’ irlandesa; una red de seguridad que sólo se aplicaría en caso de que fuera necesario garantizar que no habrá una frontera dura entre Ia República de Irlanda e Irlanda del Norte, para respetar el espíritu de los Acuerdos de Paz de Viernes Santo y manteniendo a Irlanda del Norte dentro del mercado único y la unión aduanera europea.

Se agotan las opciones para el Gobierno británico

Hoy, tras leer los nuevos documentos que la ‘premier’ y Juncker adjuntaron anoche al acuerdo, Cox ha dicho que, aunque éste ha sufrido cambios "sustanciales y vinculantes”, el riesgo “permanece inalterable”. Y las reacciones a sus palabras han sido inmediatas: la libra se despoblaba en bolsa y los socios de gobierno del Partido Conservador, el Partido Unionistas Democrático (DUP), se apresuraban a decir que votarían en contra.



Desde el Partido Laborista, su líder, Jeremy Corbyn, aseguraba ante la Cámara de los Comunes que ellos tampoco respaldarían estas condiciones porque “éste -decía- sigue siendo un mal acuerdo” y ha acusado al gobierno de “intentar engañar a sus propios compañeros”.

El grupo de los conservadores pro-brexit también reconocían que no podían pedir el voto para este acuerdo; entre ellos Boris Johnson, que ha dicho que “este acuerdo ha llegado al final del camino” y ha mantenido que “la salida sin acuerdo es la única salida segura”. Aunque cerca de una veintena de miembros del partido conservador que en enero votaron en contra han dicho públicamente que votarían a favor, su apoyo no ha sido suficiente.

Si el Parlamento británico rechazara pedir una extensión a Bruselas, las opciones serían celebrar un segundo referéndum, que no haya brexit o elecciones anticipadas

Antes de la votación, miembros del partido de Theresa May han llegado a sostener que de producirse este escenario, la única opción posible sería la convocatoria de elecciones generales. Pero a la espera de saber si esa opción podría materializarse, de momento el brexit avanza hasta la casilla de este miércoles, cuando el parlamento volverá a reunirse para una nueva votación. En este caso, los miembros de la Cámara de los Comunes deberán votar si aceptan un brexit duro, una salida de la UE sin acuerdo el próximo 29 de marzo. Éste sería el peor de los escenarios posibles. Por eso, todo apunta a que los diputados rechazan esta opción por mayoría.

Si así es, seguiríamos avanzando hasta la siguiente casilla, la del jueves. Entonces la votación sería para decidir si se pide a la UE una extensión del artículo 50 con el fin de retrasar la fecha de salida prevista para el 29 de marzo y todo apunta a que en esa votación ganaría el ‘sí’.

La idea del Gobierno británico sería pedir una prórroga por un período corto, de no más de tres meses, pero la última decisión la tiene Bruselas y los 27 tendrían que estar de acuerdo; algo que decidirían en la cumbre del próximo 21 de marzo. Antes, esperan que Londres explique con qué objetivo querría retrasar la salida. Además, la UE considera adecuado que la salida se produzca antes del 23 de mayo, cuando se celebrarán elecciones para elegir un nuevo Parlamento Europeo.

Si, por el contrario, el Parlamento británico rechazara pedir una extensión a Bruselas, las opciones serían celebrar un segundo referéndum, que no haya brexit o elecciones anticipadas. Prácticamente, una vuelta a empezar pero sin la posibilidad de un acuerdo sobre la mesa, porque el que había hasta ahora ya es historia y Juncker dejó claro anoche que “no habrá una tercera oportunidad”.

Más explícito aún era, sólo dos horas antes de la votación, el vicepresidente de la Comisión Europea, Jyrki Katainen advertía de que si el acuerdo era rechazado y el brexit duro gana enteros: “Entonces, mantengan las manos en el volante, miren hacia adelante y abróchense el cinturón de seguridad”.