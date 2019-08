Anna Amato tenía sólo dos años cuando se mudó a Reino Unido desde Italia con sus padres hace 55 años. Ha vivido en Reino Unido desde entonces, asistiendo a la escuela y a la universidad, con diversos puestos de trabajo y pagando impuestos. Siempre ha vivido en la ciudad de Bristol, en el oeste de Inglaterra, casándose con un británico, y tiene dos hijos británicos.

Al igual que miles de ciudadanos de la Unión Europea que han hecho de Reino Unido su hogar después de vivir en el país durante décadas, Amato siempre asumió que se había ganado el derecho legal de establecerse permanentemente. Pero la Administración no estuvo de acuerdo. El Ministerio del Interior rechazó su solicitud de residencia permanente el año pasado, alegando que no tenía suficientes pruebas para documentar su situación.

“Estás en tu país, es una democracia, de repente te dicen que después de este tiempo nadie sabe lo que te va a pasar”, explica Amato, de 57 años. “¿Adónde voy? Es muy, muy aterrador”. Amato es una más entre un número creciente de ciudadanos de la UE a los que se les niega el derecho a vivir indefinidamente en Reino Unido de cara a la salida del país del bloque, prevista actualmente para el 31 de octubre.

Durante décadas, la adhesión de Reino Unido a la UE ha garantizado a los ciudadanos del bloque el derecho a vivir y trabajar en el país. Pero mientras Reino Unido se prepara para romper los lazos con Bruselas después de 46 años, los ciudadanos de la UE deben solicitar que se mantenga un nuevo salvavidas legal, conocido como estatus de asentado.

En virtud de lo aprobado por el Gobierno, a los ciudadanos de la UE que puedan demostrar que han vivido continuamente en el Reino Unido durante cinco años se les concederá el estatuto de asentado, lo que les otorgará los mismos derechos al trabajo, al estudio y a las prestaciones de que gozan en la actualidad. Sin embargo, la agencia Reuters ha hablado con seis ciudadanos de la UE, entre ellos un chef francés de primera línea, a los que se les ha denegado dicho estatuto, a pesar de que automáticamente deberían acceder a la residencia permanente.

A muchos ciudadanos de la UE les preocupa que puedan perder el derecho a la asistencia sanitaria gratuita o al empleo. Otros están preocupados por la forma en que demostrarán que tienen derecho a regresar si viajan al extranjero. El destino de los inmigrantes de la UE se ha visto aún más complicado por el anuncio del gobierno este mes de que su derecho automático a vivir y trabajar en el Reino Unido terminará abruptamente -y antes de lo esperado- en el caso de que no haya un acuerdo para el brexit.

Un grupo de personas en una manifestación contra el brexit. | Reuters

"Muy insultante"

Los problemas a los que se enfrentan los ciudadanos de la UE a los que de repente se les pide que demuestren su situación son similares a los del escándalo Windrush, en el que se negaron derechos a los ciudadanos británicos de origen caribeño a pesar de haber vivido legalmente en el país durante décadas. Algunos perdieron sus trabajos, otros fueron deportados erróneamente.

Virendra Sharma, diputada del Partido Laborista y partidaria del grupo activista pro-UE Best for Britain, dijo que el caso de Amato era una señal de que el gobierno no está preparado para un cambio tan drástico en el sistema de inmigración. “La historia de Anna es trágica”, dijo. “¿Cómo puede borrarse la existencia en este país de alguien que ha dado tanto de su vida al Reino Unido, que fue a la escuela aquí y se casó aquí? Creo que la mayoría de la gente diría que eso no puede estar bien”.

Amato, que habla con un suave acento de Bristol, comenzó a tratar de desentrañar su estatus migratorio en 2017. Fue un año después de que el Reino Unido votara a favor de abandonar la UE y el Gobierno estaba prometiendo endurecer las normas de inmigración para los ciudadanos del bloque.

Pasó unos tres meses recopilando documentos para solicitar el estatus de residente permanente. Incluían declaraciones de impuestos, estados de cuenta bancarios, sus calificaciones y su número de la seguridad social. Con una trayectoria laboral de casi 40 años, Amato dirigió una pizzería de comida para llevar durante casi 20 años y también trabajó como asistente personal y terapeuta. Amato, que dice que es apolítica, estima que ha pagado más de medio millón de libras en impuestos.

Para cuando terminó de recopilar los documentos, llenó una caja, que era tan pesada que le costó 35 libras enviarla por correo. Pero el Ministerio del Interior rechazó su solicitud diciendo que ella “no había demostrado que tiene un derecho permanente de residencia en el Reino Unido”. Amato realizó entonces una serie de llamadas frenéticas al Ministerio y envió casi una docena de correos electrónicos quejándose de que había un error. Hasta ahora, el Gobierno se ha negado a cambiar su decisión.

En un correo electrónico que irrita especialmente a Amato, un empleado de la Administración le dijo que no había demostrado ser “una persona cualificada, ya sea como trabajadora, como autónoma, como estudiante, como demandante de empleo o como persona autosuficiente”. “Es muy insultante”, dice, secándose las lágrimas. “Sabes que todos necesitamos una necesidad básica de tener un sentido de pertenencia, dondequiera que estemos.” “De repente, te lo arrebatan. Todo se hace inestable. Te da ansiedad, estrés, sabes que afecta todos los aspectos de tu vida. Es muy perturbador”, lamenta.

El Ministerio del Interior dice que Amato no ha vuelto a presentar su solicitud en el marco de su Plan de Asentamiento de la UE y que le ha indicado dónde conseguir ayuda para el proceso. En enero de este año, el Gobierno puso en marcha su Plan de Asentamiento de la UE para el registro de los ciudadanos de la UE.

Una partidaria anti-brexit protesta frente al Palacio de Westminster. | Reuters

"Doloroso y vergonzoso"

La situación de los ciudadanos británicos y de la UE que viven en un país de la UE distinto al suyo ha sido una de las cuestiones más importantes en las conversaciones sobre el brexit, que se han prolongado durante los últimos tres años. Ambas partes han prometido garantizar que los ciudadanos asentados no pierdan ningún derecho.

En su primera declaración ante el Parlamento tras convertirse en primer ministro en julio, Boris Johnson dijo que quería dar las gracias a los ciudadanos de la UE que viven en el Reino Unido por su contribución y prometió garantizar que podrían permanecer después del brexit.

Pero Daniel Hannan, un prominente partidario del brexit y diputado conservador en el Parlamento Europeo, ha pedido al Gobierno que haga más, diciendo que ha sido contactado por ciudadanos de la UE en su circunscripción a los que se le ha denegado la residencia por un tiempo prolongado. “Esto es una violación de las garantías que yo y otros partidarios de la salida dimos durante el referéndum”, dijo. “Por favor, contribuyan a resolver esto.”

Hasta hace poco, el Gobierno había estado advirtiendo a los 3,5 millones de ciudadanos de la UE que vivían en Reino Unido que tenían hasta diciembre de 2020 para registrarse y conservar sus derechos. Hasta ahora, sólo un millón de personas han presentado la solicitud.

A Richard Bertinet, un renombrado chef francés que ha vivido en el Reino Unido durante los últimos 31 años, se le negó el estatus de asentado después de solicitarlo a principios de este mes con la ayuda de su esposa británica, una exabogada. Bertinet, que ha escrito dos libros de cocina galardonados, apareció en programas de televisión de cocina y creó una panadería que abastece a la cadena de supermercados de lujo Waitrose, dijo que sólo se le había concedido la condición de preasentado.

El Ministerio le dio el derecho de quedarse hasta el año 2024, cuando tendrá que volver a solicitar el estatus de asentado. “Es doloroso y vergonzoso”, denuncia. “He pasado más tiempo en mi vida en este país que en Francia”. Bertinet dice que teme más por las personas vulnerables, como los que hablan mal inglés o los ancianos. “Va a haber muchas lágrimas para mucha gente”.

El Ministerio del Interior asegura que ha estado en contacto con Bertinet para ayudarlo a presentar pruebas para que se le conceda la condición de asentado. Pero otros pueden no ser tan afortunados. Puede resultar particularmente difícil probar la residencia de los padres o cuidadores que no tienen un trabajo registrado, incluso si han vivido en el Reino Unido durante años.

Amato dice que no está segura de volver a solicitar el estatus de residente, y que quizá se tenga que enfrentar a las consecuencias. Puede solicitar la nacionalidad gracias a su marido británico. Pero se siente ofendida por la idea de tener que hacer un examen de inglés e historia y pagar más de mil libras para obtener la ciudadanía después de haber vivido en el Reino Unido durante más de medio siglo. “Me molesta el hecho de que tenga que solicitar la residencia en mi propio país. Si vuelvo a presentar la solicitud, estoy legitimando el sistema”, dijo. “¿Qué es lo siguiente? ¿Una insignia, una marca como al ganado?”

Amato dice que su padre italiano, que sufrió demencia y murió en marzo, estaría molesto por el trato que reciben los inmigrantes de la UE. Se trasladó con su familia a Reino Unido para trabajar en una fábrica de lavadoras en 1964, cuando el país necesitaba trabajadores extranjeros. “Amaba el Reino Unido porque pensaba que era una nación justa y decente. Estaba orgulloso de estar aquí”, defiende, antes de concluir: “Me siento traicionada".