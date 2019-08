Hay fotos de Barcelona que han recorrido, literalmente, el mundo. Muchas son turísticas. Otras corresponden a las cargas policiales del 1 de octubre de 2017, cuando los Antidisturbios de la Guardia Civil y de la Policía Nacional requisaron votos y reprimieron a votantes. Tanto en aquella ocasión como en otros operativos, ambos cuerpos han contado con una amplia gama de materiales, tal como ahora describe el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez en una respuesta parlamentaria a Jon Inarritu, diputado de EH Bildu.

A finales de mayo pasado, el representante de la coalición abertzale preguntó al Ejecutivo “qué tipo de material antidisturbios” emplean en la actualidad los efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, incidiendo también en la “marca y modelo” de dichos artilugios. Consultó además “cuál es la instrucción, protocolo o reglamento de utilización de cada uno de los materiales antidisturbios autorizados”.

Del mismo modo, requirió información acerca de la “cantidad de material antidisturbios utilizada por cada cuerpo policial” durante los últimos diez años, detallando concretamente “año, provincia y tipo de material utilizado”.

La respuesta del Gobierno tardó en llegar tres meses exactos, y lo hizo sin cubrir todas las preguntas del diputado. En la nota cursada el miércoles de esta semana a Inarritu, el Ejecutivo en funciones evita responder al requerimiento de información sobre el material antidisturbios utilizado durante la última década.

Sobre ese punto, el Gobierno sostiene que “se distribuye a las diferentes Unidades para cubrir las necesidades de materiales antidisturbios establecidas al efecto, no pudiéndose determinar la cantidad concreta utilizada por cada una”. “No obstante, cabe indica que este tipo de material es principalmente utilizado en actividades de formación de las Unidades antidisturbios”, puntualiza.

Respecto al tipo de medios antidisturbios de ambos cuerpos, la respuesta oficial señala que la Dirección General de la Guardia Civil cuenta con “artificios fumígenos (empresa Falken), artificios lacrimógenos (empresa Falken), sprays de defensa (empresa Falken) y bolas de caucho (empresa Tomás Barbero).

Por su parte, la Dirección General de la Policía tiene exactamente los mismos materiales, añadiendo el modelo SPS 350 de la escopeta franchi Según otras informaciones consultadas por este periódico, se trata de un arma que utiliza cartuchos de postas y que comenzó a ser empleada por la Policía Nacional en 1988.

En cuanto a la “instrucción, protocolo o reglamento” por el que se rigen las Fuerzas de Seguridad del Estado para emplear cada uno de esos materiales, el Gobierno responde a Inarritu que su utilización “es siempre selectiva” y que se siguen para ello “los protocolos de actuación establecidos”. Añade que su utilización está precedida “como no puede ser de otra forma, por los avisos previos que establece la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana”.

“Un sinsentido”

“La respuesta es insatisfactoria. No responde a la mayoría de los asuntos que se preguntan”, señaló Inarritu a Público. En tal sentido, calificó como “bastante grave que no tengan un control –o si lo tienen, que no den cuenta de ello, como es su obligación– sobre el material utilizado por provincia y año”. “Es un sinsentido. Simplemente con los albaranes de compra y de destino tendrían que saberlo”, remarcó.

Por tales motivos, Inarritu adelantó que volverá a insistir con este asunto, ya que da por hecho que el Ejecutivo “obviamente” dispone de esa información. “Sería de una monarquía bananera que no tuviesen un control del material antidisturbios que se utiliza. Cualquier estado serio la tendría”, precisó. El diputado abertzale criticó además que “el Gobierno, una vez más, ha dado muestras de tener la misma o incluso menos transparencia que tenía el PP en estos asuntos”.