Casi cinco millones de niños no están escolarizados en Yemen por la guerra

Save the Children calcula que 4,5 millones de niños no están escolarizados en Yemen tras nueve años de conflicto. La guerra, los desplazamientos forzosos y la pobreza son tres de los motivos que explican esta tendencia. El cese de los combates a gran escala entre los hutíes y las fuerzas gubernamentales, apoyadas por Arabia Saudí, no ha sido suficiente para garantizar el acceso de cientos de miles de menores al sistema educativo.

"Nueve años después de este conflicto olvidado, nos enfrentamos a una emergencia educativa como nunca. Debemos actuar ahora para proteger a estos niños y niñas y también su futuro", explica el director interino de la ONG, Mohamed Mannaa. La malnutrición, las mutilaciones y la violencia han marcado la infancia de toda una generación en Yemen. Unicef alertó en marzo del año pasado que un niño moría cada diez minutos en el país por "causas evitables".

En 2024 se cumplen nueve años de la intervención militar de Arabia Saudí en Yemen para hacer frente a los rebeldes hutíes, que controlan amplias zonas al noroeste del país. La organización Save the Children ha aprovechado para poner el foco en la escolarización de los menores y asegura que un tercio de las familias tiene al menos un niño que abandonó el colegio en los últimos dos años.

La guerra sigue haciendo mella en la infancia pese a que las partes beligerantes acordaran en 2022 una tregua que, pese a expirar unos meses después, se ha mantenido en gran medida a lo largo de estos dos años. La violencia a gran escala ha remitido considerablemente y el número de víctimas mortales se ha reducido, pero dos de cada tres estudiantes reconocen que su sensación de seguridad no ha aumentado, según las encuestas realizadas por la ONG. Además, el 14% de las familias atribuye a la violencia el abandono escolar.

Los niños desplazados por el conflicto "tienen el doble de probabilidades de abandonar la escuela que sus padres", precisó la organización. En total, 4,5 millones de personas viven desplazadas o refugiadas dentro del país, lo que equivale al 14% de la población. La guerra y el consiguiente colapso económico de Yemen han llevado a dos de cada tres personas a vivir por debajo del umbral de la pobreza.

"El impacto de la crisis educativa en los menores y su futuro es profundo. Sin una intervención inmediata, toda una generación corre el riesgo de quedar atrás, con consecuencias a largo plazo para la recuperación y el desarrollo del país", ha continuado Mohamed Mannaa. El alto coste de las tasas escolares y de los libros de texto ha acentuado todavía más el problema.

"No podemos permitir que los niños de Yemen, que no anhelan nada más que seguridad y la oportunidad de aprender, pierdan de vista un futuro lleno de posibilidades", subrayó el director interino de Save the Children. La organización ha hecho un llamamiento a las partes beligerantes, a la comunidad internacional, los actores humanitarios y las instituciones mundiales para "abordar urgentemente estos desafíos" e instaurar la paz tras casi una década de guerra y enfrentamientos en el país.