Al menos cinco personas han muerto en el marco de las protestas que se han producido en la última semana en Ecuador contra la reforma económica del Gobierno, según ha informado este jueves la Defensoría del Pueblo. El Ejecutivo, en cambio, sostiene que solo hay un fallecido y tacha de "rumores" otros balances.

Según la Defensoría, entre los fallecidos se encuentra Inocencio Tucumbi, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) de Cotopaxi.

"Hacemos un llamamiento al Gobierno a erradicar la violencia y garantizar el ejercicio del derecho a la protesta social de forma pacífica", ha dicho el organismo, al tiempo que ha expresado su "solidaridad" por las víctimas.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Ecuador, José Valencia, ha indicado en una entrevista concedida a Europa Press que el Gobierno no tiene constancia sobre tales fallecimientos y que cree que las noticias sobre los mismos son "fruto de informaciones no sustentadas, rumores que corren y que no tienen ningún fundamento en la realidad".

"Nosotros no tenemos ningún reporte de muertos del día de ayer", ha hecho hincapié Valencia, que ha especificado que, según la información que maneja el Gobierno, el único fallecido en el marco de las protestas es la persona que fue atropellada por un vehículo particular.

Por otro lado, el ministro ecuatoriano se ha referido al balance de policías heridos que dejan las movilizaciones. "Hay 88 policías heridos en estas manifestaciones", ha asegurado Valencia, que las ha calificado como "extremadamente violentas".

El origen de las protestas, que intentan ser reprimidas con violencia policial, se sitúa en la reforma económica anunciada por el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, el pasado 1 de octubre, fruto del acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional para conseguir una inyección de 4.200 millones de dólares para el país.

Moreno ha afirmado que no recuperará el subsidio al combustible, la medida más polémica del conocido popularmente como "paquetazo". Los manifestantes exigen como requisito para sentarse a la mesa de negociaciones que el Gobierno recupere las ayudas públicas a la gasolina y al diésel.