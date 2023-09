Comienza el envío de ayuda internacional a Marruecos tras el terremoto

La ayuda internacional ha comenzado a movilizarse para colaborar en la búsqueda de supervivientes y en las labores de desescombro en las zonas afectadas por el terremoto que el viernes asoló la región de Marrakech, al sur de Marruecos, y que se ha cobrado la vida de más de 2.000 personas.

Los equipos de rescate han comenzado ha desplegarse, después de que Marruecos haya aceptado la ayuda de cuatro países: España, Reino Unido, Emiratos Árabes y Catar.

Según fuentes del Ministerio español de Defensa, España activó el operativo después de que Marruecos solicitara ayuda de manera oficial al Gobierno en funciones.

Así, procedente de Zaragoza, ya está en Marruecos un equipo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) de la Unidad Militar de Emergencias (UME) compuesto por 56 militares y 4 perros para colaborar en la búsqueda y rescate de supervivientes del devastador terremoto.

Según el Ministerio del Interior de España, la Dirección General de Protección Civil y Emergencia está coordinando el despliegue de un total de 65 efectivos de la UME, a los que podrán sumarse equipos adicionales de comunidades autónomas.

Está previsto que en las próximas horas viaje un equipo de 30 personas de la Unidad Especial de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (Ericam), integrado por bomberos y personal de Summa112, junto a guías caninos y cuatro perros de rescate.

En paralelo, cinco bomberos del Ayuntamiento de Málaga se sumarán al dispositivo de rescate organizado por la ONG Bomberos Sin Fronteras.

A la espera de petición de ayuda

Desde Nueva Delhi, varios líderes del G20 han reiterado a Marruecos su disposición a dar ayuda "urgente" en el corto plazo para la recuperación tras el seísmo.

"Junto con todos nuestros socios internacionales, apoyamos a Marruecos para brindar todo el apoyo necesario para cualquier necesidad financiera urgente a corto plazo y para los esfuerzos de reconstrucción", indicó una declaración conjunta publicada por la Unión Europea (UE) en el marco cumbre del G20 que se celebra en la India.

En la declaración conjunta, los líderes aseguran que movilizarán las herramientas y la asistencia técnica "de manera coordinada para ayudar al pueblo de Marruecos a superar esta terrible tragedia".

El comisario europeo de Gestión de Crisis, Janez Lenarcic, ha reiterado la disposición de la UE a colaborar y, a petición de Marruecos, "a activar el Mecanismo de Protección Civil de la UE para ayudar a los primeros auxilios nacionales con cualquier tipo de ayuda que necesiten desde Europa".

En su perfil de la red social X (antes Twitter), Lenarcic ha apuntado que la Comisión Europea está siguiendo "de cerca" el desarrollo de los acontecimientos en Marruecos ante las consecuencias del "mortífero terremoto".

Sin embargo, una fuente diplomática marroquí ha explicado a EFE que, tras aceptar la participación de equipos de rescate de España, Reino Unido, Emiratos Árabes y Catar, el país magrebí no tiene de momento necesidad de otros tipos de ayuda.

La fuente ha expresado su agradecimiento a los países que han ofrecido ayuda y ha afirmado que Marruecos está siguiendo una "aproximación responsable, rigurosa y eficaz" para gestionar las demandas de apoyo internacional, vinculándolas con las necesidades que surgen sobre el terreno.

Así, por ejemplo, ha asegurado que no necesitan tiendas de campaña, por lo que "no serviría de nada gestionar almacenes de tiendas de campaña cuando no hay la necesidad", a lo que ha añadido que es posible que su país acepte otro tipo de ofertas de ayuda si es necesario.

Para facilitar la llegada de la llegada de ayuda internacional, Argelia ha decido abrir su espacio aéreo –cerrado hace dos años– a los vuelos humanitarios a Marruecos, una decisión que ha sido elogiada por la Liga Árabe.