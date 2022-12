La cumbre de la UE y Ucrania se celebrará el 3 de febrero en un lugar aún por decidir

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebrarán una cumbre con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, el próximo 3 de febrero, según el portavoz de Michel, Barend Leyts.

Las autoridades de la UE y ucranianas no han determinado el lugar en el que se producirá el encuentro. El representante europeo ha aclarado, no obstante, que, aunque se le ha invitado a Bruselas, no significa que vaya a ser a allí dónde se realice la reunión.

Fuentes de la UE han explicado que la cumbre girará en torno al apoyo militar y económico a Ucrania para hacer frente a la ofensiva rusa. Representantes de la Comisión y del Consejo han añadido, además, que evaluarán el proceso para que Ucrania se adhiera al bloque.

Por el momento, el presidente ucraniano se ha limitado a asistir a los distintos encuentros europeos a través de videoconferencia desde que comenzó la invasión rusa el 24 de febrero. Zelenski, aun así, ya ha hecho su primer viaje oficial a Estados Unidos. Allí se reunió en la Casa Blanca con el presidente estadounidense, Joe Biden. Ha sido el primer viaje del líder ucraniano a Washington tras el inicio del conflicto.